ไหวไหม Disney!? เหมาไป 4 ใน 5 หนังเจ๊งแห่งปี 2023

Disney กลายเป็น "โรงงานผลิตหนังฮิต" ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาทั้งจากหนัง Marvel, Star Wars, การ์ตูนของทั้ง Disney และ Pixar รวมถึงการหยิบเอาการ์ตูนคลาสสิกมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์โดยนักแสดงแต่ในปี 2023 ที่ผ่านมา Disney กลับมีหนังล้มเหลวมากมาย และใน 5 หนังที่ขาดทุนมากที่สุดแห่งปี 2023 ก็เป็นของ Disney ไปแล้วถึง 4 เรื่องภาคต่อของ Captain Marvel ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง และทำเงินเกิน 1,000 ล้านฯ แต่ "The Marvels" กลับล้มเหลวในการดึงดูดผู้ชม หนังโดนวิจารณ์ยับเรื่องโครงเรื่องที่ไม่ปะติดปะต่อ และเน้นเล่าเรื่องต่อจากซีรีส์ทาง Disney+ เกินไป สุดท้ายกลายเป็นงานที่ล้มเหลวทั้งในเชิงคำวิจารณ์และเชิงพาณิชย์"The Flash" เจอปัญหาตั้งแต่ยังถ่ายทำไม่เสร็จ กับข่าวเชิงลบเกี่ยวกับเอซรา มิลเลอร์ ดารานำ แม้จะมีความพยายามที่จะโปรโมตภาพยนตร์เรื่องนี้ในฐานะงานจักรวาล DC แต่สุดท้ายกลายเป็นการปิดฝาโลงของหนังจักรวาล DC ยุคเก่า ก่อนจะเริ่มต้นใหม่ภายใต้การกุมบังเหียนของ เจมส์ กันน์แฮร์ริสัน ฟอร์ด ปิดฉากแฟรนไชน์ Indian Jones แบบไม่สวย ด้วยฝีมือของผู้กำกับ เจมส์ แมนโกลด์ ที่มาทำหน้าที่แทน สตีเวน สปีลเบิร์ก แม้ "Indiana Jones and the Dial of Destiny" จะพยายามดิ้นรนเพื่อหวนคืนความมหัศจรรย์ของภาคก่อน ๆ ถึงขั้นใช้เทคนิคพิเศษ "ลดวัย" ของ ฟอร์ด ในฉากเปิดเรื่อง จนทำเอาทุนสร้างบานเบอะ และกลายเป็นการขาดทุนมหาศาลในที่สุด"Wish" การ์ตูนครอบครัวในวันขอบคุณพระเจ้า ที่ล้มเหลวในการดึงดูดผู้ชม หนังถูกวิจารณ์ว่าขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และไม่มีอะไรใหม่ แต่อย่างน้อยหนังก็ดูพอจะไปได้ทาง Disney+ ที่อาจจะเหมาะกว่ากับการให้เด็ก ๆ นั่งดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ที่บ้านหนังจากเครื่องเล่นสุดฮิต "Haunted Mansion" เปิดตัวท่ามกลางการแข่งขันของเหล่านั้นฟอร์มยักษ์ และสุดท้ายก็พ่ายอย่างยับเยิน Haunted Mansion ยังเข้าฉายช่วงที่การประท้วงของนักแสดงกำลังพีกอย่างหนัก จนไม่สามารถโปรโมตได้อย่างเต็มที่ สุดท้ายหนังดูเด็กเกินไปสำหรับวัยรุ่นที่อยากดูอะไรสยอง ๆ และไม่น่าดึงดูพอสำหรับเด็ก ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก