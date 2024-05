ที่สุดแห่งปี! “แบมแบม” ทำสำเร็จ ปิดเวิลด์ทัวร์ AREA 52 ยิ่งใหญ่ สมศักดิ์ศรี K-POP ชายเดี่ยวคนแรกจัดคอนเสิร์ตฟูลสเกลที่ราชมังฯ

ปิดเวิลด์ทัวร์เดี่ยวครั้งแรกในชีวิตลงอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางเสียงชื่นชมล้นหลามได้รับการอวยยศให้เป็นคอนเสิร์ตที่สุดแห่งปี สำหรับอังกอร์คอนเสิร์ตของหรือกับงานที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน นอกจากจะเป็นคอนเสิร์ตเติมเต็มฝันตลอด 10 ปีการเป็นไอดอลของ “แบมแบม” แล้ว ยังสานฝัน “อากาเซ่ไทย” (อากาเซ่ : ชื่อแฟนคลับ) ที่อยากจะไปราชมังฯ กับแบมแบมอีกด้วย โดยบัตรงานนี้ SOLD OUT ทั้งสเตเดียม!! แบมแบมสร้างสถิติใหม่เป็นศิลปินชายเดี่ยว K-POP คนแรกที่จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ราชมังฯ แบบฟูลสเกล และยังรวมความเป็น ‘ที่สุด’ ไว้ในงานเดียว ไม่ว่าจะเป็นเวทีขนาดใหญ่ที่สุด จอภาพใหญ่ที่สุด โปรดักชั่นสุดอลังการ เพิ่มความปังด้วยพลุ และโชว์โดรนอย่างตื่นตาตื่นใจ โดยผู้จัดงานทุ่มทุน จัดหนัก จัดเต็มทุกฟังก์ชั่น“แบมแบม” เจ้าของแอเรีย 52 ปล่อยทีเด็ดตั้งแต่เริ่มเปิดฉากสาดความร้อนแรงราชมังสะเทือน ด้วยเพลง ‘Thank You, Come Again’ , ‘Wheels Up’ , ‘Sour & Sweet’ , ‘Pandora’ , ‘Ride or die’ , พร้อมเสียงกรี๊ดจาก ‘อากาเซ่’ ดังสนั่นท่ามกลางทะเลอากาบง (อากาบง : แท่งไฟ GOT7) จากนั้นแบมแบมได้เดินทักทายแฟนคลับทุกโซนทั่วทั้งสนาม ก่อนจะไปมันส์แบบไม่พักหายใจกับเพลง ‘Take It Easy’ , ‘GHOST’ และ ‘พี่ไม่หล่อลวง’ ตามด้วยเซอร์ไพรส์แรกในเพลง ‘Slow Mo’ และ ‘Believe’ โดรนกว่า 500 ตัว บินขึ้นท้องฟ้าแปลอักษร และภาพเป็น “โลโก้ BB , ขนนก , BAMBAM , ตัวเลข 7 , อากาบง’ และปิดท้ายด้วยคำว่า “AREA 52” ทำเอาแบมแบม กลั้นน้ำตาไม่อยู่ปล่อยโฮด้วยความปลื้มใจ กล่าวขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นลมใต้ปีกสนับสนุน เพราะเส้นทางกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเลย หลังซับหน้าตาแห่งความดีใจกันทั้งสนาม “แบมแบม” กลับขึ้นเวทีอีกครั้ง ปรับโหมดโชว์พลังเสียงและมูฟเมนต์ในเพลง ‘TIPPY TOE’ และ ‘Let’s Dance’ ก่อนจะเปิดเซอร์ไพรส์สองกับสเปเชียลเกสต์แห่งวงขึ้นมาโชว์เพลง ‘Who Are You’ ด้วยกันเป็นสเตจแรกของโลกที่ไทย และซึลกิยังได้เตรียมโชว์พิเศษให้แฟนๆ อีก 2 เพลง ‘Dead Man Runnin’’ และ ‘28 Reasons’เวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหก เข้าสู่ช่วงเกือบท้ายงานไฟเวทีสว่างขึ้นอีกครั้ง “แบมแบม” เสิร์ฟความสุขต่อในเพลง ‘ANGEL’ , ‘Air’ และ ‘Subliminal’ และยังกล่าวขอบคุณอากาเซ่ทุกคนที่มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ไปด้วยกันในวันนี้ ส่งท้ายด้วยเพลง ‘riBBon’ ที่แฟนๆ ลุกขึ้นโยกตามและเปียกแบบไม่ทันตั้งตัว แบมแบมจัดให้! ‘วันไหลราชมัง’ water cannon เปียกฉ่ำแทบทุกโซน ก่อนจะลาแฟนๆ เดินกลับเข้าหลังเวทีไป แต่อากาเซ่ไม่ยอมจบง่ายๆ ตะโกนเรียกให้แบมแบมกลับมาสนุกต่อ เจ้าตัวไม่รอช้ากลับมาตามคำเรียกร้องและชวนทุกคนโดดมันส์ไปด้วยกันกับเพลง ‘Look so fine’ ที่อากาเซ่ทำเซอร์ไพรส์กลับด้วยโปรเจ็กต์เขียนข้อความ “BAMBAM DREAM COME TRUE” เพื่อย้ำว่าความฝันของแบมแบมเป็นจริงแล้ว แต่แบมแบมรีบบอกกลับทันทีว่าวันนี้เป็นวันที่ความฝันของทุกคนเป็นจริง และสัญญากับอากาเซ่ว่าจะพา GOT7 มายืนที่นี่พร้อมหน้าพร้อมตาในอนาคตให้ได้!!จากนั้นไปสนุกต่อกับเพลง ‘NANANA’ ต่อด้วย ‘Hard carry’ ที่จอยเวอร์กันทุกโซน เปียกฉ่ำกันสมใจ และแบมแบมยังชวน “ซึลกิ” ขึ้นมาร่วมแจมบนเวทีอีกรอบในเพลง ‘Dumb Dumb’ ตามด้วยเมดเลย์เพลง GOT7 ปลุกพลังอากาเช่ฮึกเหิมทั้งสเตเดียมกับเพลง, ‘Lullaby’ และ ‘Fly’ แต่เซอร์ไพรส์จากแบมแบมยังไม่จบ ไทยแลนด์บ้านเกิดต้องสมมงดินแดนเมียหลวงได้ดูทีเซอร์ และได้ฟังเพลง ‘Must Be Nice’ ซิงเกิลใหม่ที่แบมแบมตั้งใจแต่งให้แฟนคลับ ซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหน แต่นำมาโชว์ที่นี่เป็นที่แรกของโลกด้วย ถือเป็นการจบเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติโดย “แบมแบม” ได้เผยความรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์สุดท้ายหลังจบการแสดง “แบมแบม” ยังได้เปิดเผยทีเซอร์เพลงใหม่ ‘LAST PARADE’ ที่ทำเอาแฟนๆ ต่างตื่นเต้น และรอติดตามกันอย่างใจจดใจจ่อ อีกไม่นานเกินรอทุกคนจะได้ฟังกันอย่างแน่นอน!!และครั้งต่อไป ไอมี่ไทยแลนด์ จะเตรียมเสิร์ฟความสนุกอะไรให้แฟนๆ ชาวไทยได้ชมกันอีก รอติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆ เพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook @imethailand, IG และ X[Twitter] @ime_th