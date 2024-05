แฟนคลับทะลัก "BTS POP-UP : MONOCHROME IN BANGKOK" เปิดแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สยามพารากอน

"BTS POP-UP : MONOCHROME IN BANGKOK" แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดให้บริการแล้ว ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 – 23 มิถุนายน 2567 งานนี้แฟนคลับให้การต้อนรับอย่างท่วมท้นจากเหล่าแฟนคลับกลุ่มศิลปิน K-Pop ระดับโลกอย่าง BTS เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ณ สยามพารากอน อีกครั้ง ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกBTS POP-UP : MONOCHROME IN BANGKOK อยู่ชั้น 3 ของศูนย์การค้าสยามพารากอน มีขนาดพื้นที่ 330 ตารางเมตร มาในธีม “Exclusive & Luxury Modern Warehouse” ต้อนรับแฟนๆ ของ BTS ที่กำลังตื่นเต้นกับการกลับมาของจิน ที่จะปลดประจำการ ในเดือนมิถุนายนนี้ภายใน Pop-up Store ได้จัดแสดงภาพถ่ายของสมาชิก BTS แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ท่ามกลางบรรยากาศแกลเลอรี่หรู มีดีไซน์โดยนำสายพานลำเลียงสินค้าที่ตั้งอยู่ตรงกลางร้าน สะท้อนธีมกล่องพัสดุจากทีเซอร์ล่าสุดของวง เปรียบเสมือนกล่องของขวัญพิเศษจาก BTS ที่มอบให้กับแฟนคลับพบกับสินค้าและของสะสมสุดพิเศษ ที่ออกแบบโดย INNOCEAN มีวางจำหน่ายหลากหลายประเภท แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ ภาพบุคคล ไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น•ภาพบุคคล – มีทั้งภาพถ่ายเดี่ยวและกลุ่ม โฟโต้การ์ด โปสการ์ด นอกจากนี้ ยังมีภาพพิมพ์บนแคนวาสแบบ Limited Edition อีกด้วย•ไลฟ์สไตล์ – มีโซน DIY ที่แฟนคลับสามารถสร้างสรรค์พวงกุญแจตามสไตล์ของตัวเอง และยังมีกล้องถ่ายภาพแบบ Instant Print Camera ดีไซน์พิเศษวางจำหน่ายอีกด้วย•แฟชั่น – พิเศษเฉพาะที่กรุงเทพฯ พบกับเสื้อกันลมและหมวกที่ได้รับลิขสิทธิ์ ซึ่งออกแบบโดย INNOCEAN วางจำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีเครื่องประดับ อาทิ สร้อยคอและแหวน ที่สลักวันเดบิวต์ของ BTS และวันก่อตั้งกลุ่มแฟนคลับ ARMY อีกด้วย พร้อมพวงกุญแจรุ่นที่มีเฉพาะที่สยามพารากอน เป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่ห้ามพลาดนอกจากนี้เตรียมพบกับความน่าตื่นตาตื่นใจอย่างต่อเนื่อง พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษอีกมากมาย รอเหล่าแฟนคลับอยู่ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 11 ปี การเดบิวต์ของ BTS“BTS POP-UP : MONOCHROME IN BANGKOK" จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 – 23 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Siam Paragon และบน X @innopopup