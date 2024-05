Siriraj Expo 2024 ก้าวสู่ยุคใหม่ไปกับศิริราช พร้อมยกระดับการแพทย์ เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงาน “Siriraj Expo 2024” ภายใต้หัวข้อ ศิริราช We are Ready เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช โดยมุ่งหวังที่จะนำความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ ไปดูแลสุขภาพของคนไทยทุกช่วงวัยซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ลานเจริญนครฮอลล์ ชั้น M ศูนย์การค้า ICON SIAMภายในงานนอกจากศิริราชจะนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาให้ชมกันแล้ว ยังมีเสวนาที่น่าสนใจอีกหลายประเด็น โดยเฉพาะความพร้อมในการเตรียมรับมือกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศ โดยในวันแรก ได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ,คุณชาคิต พรหมยศ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ "ยังแฮปปี้ YoungHappy" และคุณสุดา ชื่นบาน ศิลปินอาวุโส ตัวแทนผู้สูงอายุ ร่วมเสวนาในหัวข้อ Get Ready for aging society เตรียมความพร้อมเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงวัย, เตรียมตัวอย่างไร เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ได้กล่าวถึงมุมมองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยและความพร้อมของศิริราชในการดูแลให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งการรักษาและการป้องกัน นอกจากนี้ ชาคิต พรหมยศ ยังได้ร่วมแชร์ถึงโอกาสที่มองเห็นจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยและยังมีตัวแทนผู้สูงอายุ คุณสุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติวัย 79 ปี มาร่วมแชร์ถึงการดูแลตัวเองให้เป็น Active aging เพื่อให้ผู้สูงวัยยังคงศักยภาพมากพอที่จะมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม มีการเสวนาในหัวข้อ We Are Ready : เตรียมให้พร้อมรับมือวัยเกษียณอย่างแข็งแกร่ง จากดีเจ พี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล กับบทบาทลูกสาวที่ต้องดูแลคุณแม่ พร้อมกับการดูแลตัวเองไปพร้อม ๆ กัน คุณหน่อย ชุติมา แสนนนท์ Influencer วัย 50+ ที่ลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองในด้านความงาม และการดูแลสุขภาพ แม้จะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณแล้วและ คุณหมอแอ๊นท์ ผศ. พญ. ฐิติมา ว่องวิรยะวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย โรงพยาบาลศิริราชโดย คุณหมอแอ๊นท์ ผศ. พญ. ฐิติมา ว่องวิรยะวงศ์ ได้พูดถึง ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า “ร่างกายของคนเราเมื่ออายุมากขึ้นจะเริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลา การเริ่มกลับมาดูแลตัวเองในวันที่ยังไม่สายเกินไป อย่างเช่น เริ่มดูแลตัวเองตอน 50+ ดีกว่าไปดูแลตัวเองตอนอายุมาก ยิ่งดูแลตัวเองได้เร็วเท่าไรก็จะยิ่งดีเท่านั้น” ในขณะที่ ดีเจ พี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล และคุณหน่อย ชุติมา แสนนนท์ Influencer วัย 50+ ได้เล่าถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในวันที่มีอายุเพิ่มขึ้น จุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง และนอกเหนือจากการดูแลตัวเองแล้ว สิ่งที่ทำควบคู่ไปด้วยคือการดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี"ดูแลตัวเองได้เป็นเรื่องปกติ ดูแลคนอื่นได้เป็นเรื่องภาคภูมิใจ" ดีเจ พี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุลได้กล่าวทิ้งท้ายไว้