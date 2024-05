บันเทิงรอบโลก "คิม คาร์เดเชียน" โดนโห่ยับงานอีเวนต์ใหญ่ของ Netflix

อยู่ ๆ "ชาร์ลี พูท" ก็มีชื่อในเพลงใหม่ของ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" โดย ที่ทั้งคู่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันมาก่อน แต่อยู่ ๆ เทย์เลอร์​ สวิฟต์ ก็เขียนเนื้อท่อนหนึ่งในเพลง "The Tortured Poets Department" ว่า "ชาร์ลี พูท น่าจะดังกว่านี้" ซึ่งล่าสุดตัวของ "ชาร์ลี พูท" พูดถึงเรื่องนี้แล้ว โดยไม่ได้พูดชัด ๆ ซะทีเดียว แต่บอกเป็นนัยว่าเรื่องนี้ทำให้ตัวเอง ตัดสินใจปล่อยเพลงใหม่ของตัวเองออกมาบ้าง และบอกว่าเขียนเพลง Hero เอาไว้นานแล้ว แต่มีสัญญาณจากใครบางคน ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าถึงเวลาที่จะปล่อยนี้ออกมาได้แล้ว ซึ่ง "ชาร์ลี พูท" เคยชื่นชม เทย์เลอร์​ สวิฟต์ และบอกว่าติดตามผลงานของเธอมาตลอดด้วยคนดังจากทุกวงการตบเท้าเข้าร่วมงานอีเวนต์การกุศลใหญ่ Met Gala ที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันในนครนิวยอร์ก แต่ในเวลาเดียวกันก็ยังมีคนดังอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้มางานนี้ ทั้ง "เทย์เลอร์​ สวิฟต์" ที่ไม่ได้มางาน Met Gala มา 8 ปีแล้ว แต่ที่ตลก และกลายเป็นประเด็นก็คงจะเป็น "เคที เพร์รี" และ "รีฮันนา"a ที่ไม่ได้มางาน แต่กลับมีภาพ AI เดินพรมแดง Met Gala 2024 จนคนแชร์อย่างเยอะ ยิ่งกว่าคนที่ไปงานจริง ๆ หลายคน แถม เคที เพร์รี ยังเปิดเผยว่าแม้แต่แม่ของตัวเอง เห็นภาพก็ยังนึกว่าลูกสาวไปงานมาจริง ๆ เหมือนกัน"คิม คาร์เดเชียน" โดนโห่หนักระหว่างไปร่วมงาน The Roast of Tom Brady ของ Netflix ถึงขั้นที่ Netflix ต้องเซนเซอร์เสียงโห่ในเทปของรายการกันเลยทีเดียว โดยงานอีเวนต์ที่ถ่ายทอดสดทาง Netflix ที่มีดาวตลก "เควิน ฮาร์ท" เป็นเจ้าภาพ และมีคนดัง ๆ มาร่วม "เผา" อดีตนักอเมริกันฟุตบอลระดับตำนานอย่าง "ทอม เบรดี้"​มากมาย แต่พอ "คิม คาร์เดเชียน" ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีที่ L.A. Forum เธอกลับได้รับการต้อนรับด้วยเสียงโห่จากผู้ชมอย่างหนัก แม้เจ้าตัวจะพยายามไม่แสดงออกอะไรมากนัก แต่ก็มีข่าวว่าเธอไม่แฮปปี้มาก และขอให้ Netflix ตัดเสียงโห่ออกไปให้หมด สำหรับเวอร์ชั่นเทปบันทึกภาพรายการ ที่มีให้ชมในตอนนี้ทาง Netflix"มาดอนน่า" เปิดคอนเสิร์ตต่อหน้าแฟน ๆ 1.6 ล้านคน ที่มาร่วมงานฟรีคอนเสิร์ตที่หาดโคปาคาบานาอันโด่งดังของเมืองรีโอเดจาเนโร จนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ในคืนสุดท้ายของการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งล่าสุดของ "มาดอนน่า" ซึ่งเริ่มต้นอย่างขลุกขลักเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่สุดท้ายคอนเสิร์ตก็ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย และคอนเสิร์ตที่มีคนมาดูเกินล้านนี้ ยังกลายเป็นการทำลายสถิติ สำหรับตัวเองของ "มาดอนน่า" ด้วย หลังเคยเปิดคอนเสิร์ตในปารีสที่มีคนดูถง 130,000 คน เมื่อร่วมเกือบ 40 ปีที่แล้ว