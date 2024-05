“ใหม่ ดาวิกา” ร่วมรายการเดบิวต์ที่จีน! ลั่นไม่ปล่อยผ่านโอกาส แม้ตื่นเวที ช็อต พังพินาศ ปลื้มแฟนคลับเพิ่มเรื่อยๆ

มีผลงานใหม่ๆ ให้ได้เห็นกันตลอด สำหรับนางเอกสาวที่ล่าสุดโกอินเตอร์อีกครั้ง ได้ไปร่วมรายการเดบิวต์เป็นศิลปินที่ประเทศจีน ซึ่งเจ้าตัวเผยถึงเรื่องนี้ในงาน Gala & Press Screening Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิภพวานร ณ Paragon Cineplex สยามพารากอน ชั้น 5 บอกว่าทั้งตื่นเต้นและตื่นเวทีสุดๆ“ไปร่วมรายการค่ะ เป็นรายการชื่อ Sister Who Make Wavesหนูไม่รู้จะอธิบายให้พี่ๆ เข้าใจยังไงเลยว่าการที่เราไปอยู่ตรงนั้นมันเหงามากๆ เหมือนกัน เราไม่รู้ว่าจะคุยกับใคร แต่ที่โน่นเขาจะมีล่ามในหูให้เรา และโชคดีที่ใหม่มีเจ่เจ๊ ก็คือพี่สาวที่น่ารัก เขาก็คอยพูดภาษาอังกฤษ หรือถ้าสมมติเราพูดกันไม่รู้เรื่อง เราก็จะใช้ภาษากายสื่อสารกัน มันก็จะน่ารักและผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเพราะถามว่าร้องเก่งไหม ก็ไม่เก่ง เต้นก็ไม่เก่ง ดังนั้นถ้ามีโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้ ได้ไปอยู่ท่ามกลางคนที่เรารู้สึกว่าเราจะได้ไปเรียนรู้จากเขา อีกอย่างคือภาษาจีน ถ้าใหม่ไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้น ใหม่คงไม่มีความกล้าหรือได้ใช้ภาษาจีนแน่ๆ ก็เลยลองสักครั้งในชีวิตไปดีกว่า เราไม่รู้หรอกว่าปลายทางจะเป็นยังไง แต่เราลองไปเต็มที่ และเอ็นจอยดีกว่า”บอกได้มีมที่แฟนๆ เอามาเล่นกันเพียบ มีภาพหลุดๆ อีกเยอะ“(หัวเราะ) ใช่ คือถามว่าเตรียมพร้อมไหมก็เตรียมนะคะเพราะว่าพี่ๆ ด้วย และฝึกซ้อม ทีมดี ก็ขอบคุณมากนะคะแต่รายการยังไม่จบค่ะ ถ่ายทำไปเรื่อยๆ ตอนนี้เพิ่งออนไปสเตจเดียวเอง เดี๋ยวมีอีก เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็น ไปครั้งนึงก็ประมาณ 7-9 วัน บินไปเดือนละ 2 ครั้งค่ะ ก็ครึ่งเดือน เพราะมันจะมีถ่ายตอนอยู่ในห้องซ้อมด้วย ที่เห็นกันไปแล้วอันนั้นเป็นสเตจแรกที่พี่ๆ เขาให้เตรียมตัวจากไทยไปค่ะ และหลังจากนี้จะเป็นสเตจที่ร่วมกับกรุ๊ปของพี่ๆ แล้ว และเราก็ต้องมาเลือกเพลง เลือกทีมใหม่ทุกครั้ง ใหม่จะมีภาพหลุดๆ แบบช็อตไมค์ ช็อตฟีลอีกเยอะมาก ใหม่ก็จะบอกทุกคนเลยว่าเราเป็นนักแสดงนะ แต่เราจะทำให้เต็มที่เท่าที่เราจะทำได้”เผยถ้าชนะแล้วได้เดบิวต์จริงๆ ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีแม่หยัวยังไม่เริ่มถ่ายเลย แต่ถ้าถามใจนะ ใหม่คิดว่าสามารถจัดสรรเวลาได้ค่ะ ถ้าสมมติใหม่ทำได้และโอกาสมันมาแล้วสักครั้งในชีวิตขั้นนั้นก็ดีค่ะเราได้อะไรกลับมาเยอะเลยค่ะ ใหม่รู้สึกว่าเจ่เจ๊ คือเจ่เจ๊ที่อยู่ในรายการชาวจีน อย่างแรกเลยเขาทำงานหนัก อดทนและไม่เกี่ยงเหนื่อยเลย สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าได้คือความอดทน ความเข้มแข็งจากผู้หญิงชาวจีนที่ใหม่ได้ไปสัมผัส และใหม่นับถือเขามาก ใหม่รู้สึกว่าความสู้งานใหม่เยอะมากนะ และใหม่เข้าใจคนที่ทำงานหนักมากขึ้น ตี5 เขายังซ้อมร้องเพลงอยู่เลยค่ะ ในขณะที่ใหม่หลับไปตั้งแต่ 4 ทุ่มแล้ว คือพี่ๆ เขาเก่งมากจริงๆ สุดยอด”ดีใจมีแฟนคลับจีนเพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นเช่นกัน“แฟนคลับชาวจีนก็มีเพิ่มขึ้นค่ะ ตื่นเต้น เขาเรียกชื่อใหม่ค่ะก็มาเพิ่มได้อีกค่ะ เพราะมันอยู่ได้เพราะโหวตค่ะ อยากไปตีตลาดจีนจริงจังไหม ก็ทำคอนเทนต์ให้ไปแล้วนะ (หัวเราะ) นิสาค่ะ หนูทักนิสาไป แล้วนิสาก็จัดการให้ทั้งหมด ใหม่ไม่ได้จ่ายตังค์อะไรเลย ทุกคนมาด้วยใจค่ะ นิสาใช้เวลาอยู่กับใหม่ประมาณ 7 ชม.ในทริปนั้นค่ะ ก็เลยนับถือจิตใจคนทำคอนเทนต์มาก นิสาหาให้หมดเลย และคนที่แต่งงิ้วให้ก็เป็นคนที่มาจากโรงงิ้วจริงๆ มาทำผมให้ นิสาเก่งนะ หาได้หมดเลย นิสาน่าจะทำคลิปเบื้องหลังแล้ว แต่เป็นคลิปที่ใหม่งอแงสุดๆ เพราะเข้าชั่วโมงที่ 4 แล้ว ใหม่อยากกลับบ้านแล้ว นับถือจิตใจคนที่ทำคอนเทนต์มาก แล้วมันมีเบรกดาวน์ ปากต้องเป๊ะ”ลั่นสุขภาพดีขึ้น หมอที่รู้จักปรุงยาให้สำหรับตนโดยเฉพาะ“สุขภาพเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ ก็ต้องดูแลค่ะ ต้องเสริมวิตามินค่ะเพราะใหม่เคยไปเจาะเลือดตรวจพวกวิตามินดูทุกอย่างในร่างกาย เจาะเลือดไป 13 หลอด ก็ดีค่ะ จะได้รู้ว่าเราขาดอะไรบ้าง คุณหมอก็ปรุงมาให้กิน ปรุงมาพิเศษสำหรับช่วงนี้ค่ะ”แฮปปี้ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับ ”เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี“ และคุณแม่“ที่ไปเพราะว่าคุณแม่อยากไปดูซากุระแค่นั้นเลย ไปซัปโปโรค่ะ เพราะว่าโตเกียวไม่มีแล้ว ไปครั้งนี้เหมือนใหม่ก็ได้เติมพลังด้วย เพราะว่าใหม่พาแม่ไปด้วย พอแม่มีความสุขเราก็แฮปปี้ แล้วก็มีพี่เต๋อ คุณแม่พี่เต๋อ คุณน้าหนูไปด้วยกัน เป็นทริปเหมือนให้ผู้ใหญ่มีความสุข วางแผนสักพักนึงค่ะ เพราะว่าคิวพี่เต๋อยาก ยากกว่าหนูอีก เดีใจๆ คราวหลังไปเที่ยวแล้วน้ำหนักเพิ่มต้องดีใจ”