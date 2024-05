เปิดลิสต์ 13 โรงเรียนนานาชาติสุดฮอต! ดาราเซเลปคนดังไว้วางใจส่งลูกเรียน

เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อลูกถึงวัยเข้าเรียน ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่หลายคน จึงมักมองหาโรงเรียนดี ๆ ให้กับลูก ทั้งนี้ก็เพื่ออยากปูพื้นฐานทางด้านการเรียน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงทักษะประสบการณ์ทางด้านต่าง ๆ ให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก และนี่คือ 13 โรงเรียนนานาชาติที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่เลือกเป็นอันดับต้น ๆ ให้กับลูก แถมดาราเซเลปคนดังหลายคนก็เลือกส่งลูกไปเรียนที่นี่ด้วยเช่นเดียวกัน1. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ – Regent’s International School Bangkokถือเป็นโรงเรียนนานาชาติระดับแนวหน้า ที่การันตีด้วย Top 5 ของสถาบันนานาชาติในกรุงเทพฯ ที่ดีที่สุด Regent’s International School Bangkok โรงเรียนนานาชาติ เปิดมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปีปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ตรงถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง บนพื้นที่ 21 ไร่ ภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนของเด็ก ๆ แต่ระดับชั้น สนามกีฬาทั้งในร่มและนอกร่ม รวมไปถึง อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ขนาด 4,000 กว่าตารางเมตร มีห้องอาหาร, ห้องทำกิจกรรมต่าง ๆ, ห้องกีฬา, ห้องฟิตเนส, ห้องแดนซ์สตูดิโอและห้อง Golf Simulator มีสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกยาว 50 เมตร เป็นต้นโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ มีจุดเด่นคือ หลักสูตรแบบองค์รวมของสหราชอาณาจักรและหลักสูตร International Baccalaureate ที่ยอมรับกันทั่วโลก เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้เครือข่ายองค์กรระดับโลก Round Square ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่เลือกเฟ้นโรงเรียนที่ผลิตผู้เรียนที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำที่มีความรู้ทางวิชาการโดดเด่นและยังผสานความมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีเครือข่ายกับกลุ่ม Round Square School ทั่วโลก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายนอกจากจะเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการแล้ว ยังมุ่งเน้นเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมทักษะการเล่น สร้างนิสัยรักการอ่าน อีกทั้งยังรวมไปถึงทักษะทางด้านดนตรี กีฬา ได้อย่างลงตัว ทั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังที่จะสร้างศูนย์รวมการเรียนรู้สำหรับเด็กในโรงเรียนจึงมี Facilities ครบครัน มาตรฐานความปลอดภัยสูง จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียน To bring out the best in everyone หลักสูตรจึงถูกออกแบบมาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุขในการมาเรียนทุกวันโดยโรงเรียนแคมปัสประชาอุทิศเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Year 13) อายุ 2 - 18 ปี และแคมปัสหลังสวนจะเปิดรับตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre Nursery) ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (Year 1) หรือ อายุตั้งแต่ 1 – 6 ปีรีเจ้นท์ ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติอันดับต้น ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่เลือกให้กับลูก ยกตัวอย่างนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง อย่างเช่น ‘คุณแม่โอปอล์’ และ ‘คุณหมอโอ๊ค’ ที่เลือกโรงเรียนนี้ให้กับสองแฝด ‘น้องอลิน-น้องอลัน’ ‘คุณโบว์ เอเอฟ’ คุณแม่ของน้องพิพพา หรือตัวอย่างคนดังที่จบจากที่นี่ก็มีมากมาย เช่น ชิปปี้ ศิรินทร์ ปรียานนท์เป็นต้นค่าเทอมโดยประมาณ ปีการศึกษา 2024-2025Pre Nursery = 412,200 บาท ต่อปีNursery & Reception = 475,800 – 490,800 บาท ต่อปีYear 1-2 = 592,500 บาท ต่อปีYear 3-6 = 615,600 บาท ต่อปีYear 7-9 = 703,200 บาท ต่อปีYear 10-13 = 719,910 บาท ต่อปีดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่>> regents.ac.th CR. ภาพจาก Instagram : opalpanisara 2.โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow International School)โรงเรียนนานาชาติที่ฮิตสุด ๆ ไม่แพ้กัน ตั้งอยู่ที่ซอย โกสุมร่วมใจ 14 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เปิดทำการมาแล้วกว่า 26 ปี โดยมีใช้หลักสูตรการเรียนการสอนจากอังกฤษ ซึ่งโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ได้รับการดูแลภายใต้โรงเรียนฮาร์โรว์ลอนดอน โดยบรรยากาศในโรงเรียน มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนพัฒนาการของเด็กให้กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่ มีโรงยิมขนาดใหญ่ สระว่ายน้ำ 2 สระ หน้าผาจำลอง ห้องฟิตเนส สถานกีฬาในร่มและกลางแจ้ง มีห้องเรียนที่ทันสมัย และยังมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนอยู่ภายในรั้วโรงเรียนด้วย เปิดรับสมัครนักเรียนทุกเชื้อชาติ ตั้งแต่อายุ 18 เดือน -18 ปีโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์เป็นหนึ่งโรงเรียนนานาชาติที่ดาราคนดังมากมายต่างเลือกให้ลูกเรียน ไม่ว่าจะเป็น ‘คุณพ่อป๋อ ณัฐวุฒิ’ และ ‘คุณแม่เอ๋ พรทิพย์’ ก็เลือกโรงเรียนนี้ให้กับ ‘น้องภูและน้องเภา’ ถึงกับต้องย้ายบ้านมาอยู่แถวรังสิตเพื่อส่งลูกเรียนที่นี่กันเลยทีเดียวด้าน ‘คุณพ่อหนุ่มกรรชัย’ และ ‘คุณแม่เมย์ เฟื่องอารมย์’ ที่มีลูกวัยกำลังน่ารักอย่าง ‘น้องมายู’ ก็เลือกโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนหรือ ‘คุณแม่เป้ยปานวาด’ และ ‘คุณพ่อป๊อป นิธิ’ ก็เลือกให้ ‘น้องโปรด อัษศดิณย์’ ลูกชายคนโต และ ‘น้องปาลิน’ ลูกสาวคนเล็ก เรียนที่นี่เช่นเดียวกันค่าเทอม▪ Pre Nursery = 487,500 – 547,500 บาท ต่อปี▪ Nursery = 577,400–657,400 บาท ต่อปี▪ Year 1–5 = 782,200 บาท ต่อปี▪ Year 6–8 = 864,800 บาท ต่อปี▪ Year 9–11 = 951,000 บาท ต่อปี▪ Year 12–13 = 982,400บาท ต่อปีดูข้อมูลเพิ่มเติม www.harrowschool.ac.th

CR. ภาพจาก Instagram : aey_pornthip เรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกหลักสูตร International Baccalaureate หรือ IB ในประเทศไทย ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชีย โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 3-17 ปีโดยจุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ นอกจากหลักสูตร IB แล้ว ที่นี่ก็จะเน้นในเรื่องของ ศิลปะ ซึ่งภายในโรงเรียนมีสตูดิโอ Visual Art ถึง 7 ห้อง, ห้องอาร์ตเพอร์ฟอร์มหรือห้องเรียนการแสดง 12 ห้อง, ห้องดนตรี 27 ห้อง, แกลลอรี่ Multi Purpose 2 ห้อง และโรงละครถึง 2 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬามาตรฐานสากล ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการออกแบบที่มีอุปกรณ์ครบครัน รวมถึงห้องสมุดนวัตกรรมและพื้นที่การเรียนรู้และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่รวมอยู่ในโรงเรียนอย่างครบถ้วนโดย ‘คุณพ่อแมทธิว’ และ ‘คุณแม่ ลิเดีย ศรัณย์รัชต์’ ก็ได้ไว้วางใจเลือกโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพให้กับ ‘น้องดีแลนและน้องเดมี่’ เพื่อปูพื้นฐานด้านการศึกษาที่ดีให้ลูกตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งตัวคุณแม่ลิเดียยังเป็นศิษย์เก่าของที่นี่อีกด้วยค่าเทอมโดยประมาณเตรียมอนุบาล – อนุบาล : 592,000 บาทElementary (Grades K-5) : 911,000 บาท (2 เทอม)Middle (Grades 6-8) : 1,022,000 บาท (2 เทอม)High (Grades 9-12) : 1,075,000 บาท (2 เทอม)ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.isb.ac.th/ CR. ภาพจาก Instagram : lydiasarunrat 4.โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ (Brighton College International School Bangkok)โรงเรียนนานาชาติ ไบร์ทตันคอลเลจ กรุงเทพ – Brighton College Bangkok ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เป็นทางเลือกที่ดีของผู้ปกครองไม่แพ้กัน โดยดารานักแสดงมีชื่อเสียง อย่าง ‘คุณแม่หนิง ปณิตา’ ก็ได้เลือกให้ ‘น้องณิริน’ ลูกสาวคนเก่งเรียนที่แห่งนี้ ซึ่งต้องยอมรับว่าน้องณิรินทั้งสวย เก่ง ฉลาด ความสามารถหลากหลายสุด ๆโรงเรียนนานาชาติ ไบร์ทตันคอลเลจ กรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ โดยให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระทางด้านความคิด คำนึงถึงการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังมุ่งเน้นกระตุ้นให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจ และมีความสุขในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ กว่า 40% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ จึงทำให้โรงเรียนมีบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ปี ไปจนถึง 18 ปี ตั้งแต่ช่วงเตรียมอนุบาลไปจนถึงเตรียมตัวเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาเลยค่าเทอมPre Nursery : 515,000 บาทต่อปีNursery : 572,000 บาทต่อปีReception : 606,800 บาทต่อปีYear 1 – Year 7 : 721,400 – 778,200 บาทต่อปีYear 8 – Year 13 : 795,600 – 892,000 บาทต่อปีดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> brightoncollege.ac.th CR. ภาพจาก Instagram : ningpanita 5.โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ -Wellington College International Bangkokเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนานาชาติที่คุณแม่คุณพ่อเลือกให้ลูกสุดที่รักของตนเอง อย่างคุณแม่นางแบบระดับซูเปอร์โมเดล ‘คุณแม่ซินดี้ สิรินยา’ และคุณพ่อนักธุรกิจสุดหล่อ ‘คุณไบรอน บิชอพ’ ก็เลือกโรงเรียนนี้ให้กับ ‘น้องไลลา’ และ ‘น้องเอเดน’ ลูกสาวลูกชายคนเก่งโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ - Wellington College International Bangkok หรือ โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ เป็นโรงเรียนในหลักสูตรระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษมาปรับใช้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของไทยรวมถึงประเทศในแถบเอเชีย โดยออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน ที่สามารถสร้างแรงบัลดาลใจให้กับนักเรียน ให้ได้พัฒนาศักยภาพที่มีได้อย่างสูดสุด มุ่งเน้นให้ความสำคัญของการสร้างนักเรียน การสร้างแรงจูงใจส่วนบุคคลและพัฒนาศักยภาพทางความรู้รวมถึงความเป็นตัวของตัวเอง อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจากในห้องเรียน ทั้งในด้านของกีฬา ดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภาษาและการแสดง เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กิจกรรมทุกประเภท โดยเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปี ไปจนถึง 17 ปีค่าเทอมโดยประมาณ : 552,000 – 1,003,000 ต่อปีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.wellingtoncollege.ac.th/ CR. ภาพจาก Instagram : cindysirinya 6.โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ-Bromsgrove International School ThailandBromsgrove International School Thailand หรือ โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2002 มี 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตอนุบาล รามคำแหง 164 เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Pre-Nursery-Year 1 อายุตั้งแต่ 2 ถึง 6 ปี และวิทยาเขตประถมและมัธยมศึกษา สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ พาร์ค สุวินทวงศ์ 15 เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Year 2-13 อายุตั้งแต่ 6 ถึง 18 ปี ซึ่งในส่วนของโรงเรียนประจำ จะมีหอพักที่มีความปลอดภัยและมาตรฐานสูง แยกหญิงชาย สำหรับนักเรียนประจำรับตั้งแต่อายุตั้งแต่ 9 ถึง 18 ปี โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยใช้หลักสูตรการศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรระบบอังกฤษที่ใช้กันอย่างเป็นแพร่หลายและได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยโรงเรียนได้เป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติอังกฤษในเอเชีย The Federation of British International Schools in Asia (FOBISIA) ทำให้นักเรียนที่นี่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขันต่าง ๆ กับโรงเรียนนานาชาติทั่วเอเชียทั้งนี้โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CIS และได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบระบบนานาชาติเคมบริดจ์ด้วยเป็นโรงเรียนที่นักแสดงอย่าง ‘คุณชาคริต แย้มนาม’ และ ‘คุณแม่แอน ภัททิรา’ ก็ได้เลือกให้กับลูกลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ‘น้องโพธิ์ แย้มนาม’ ด้วยค่าเทอมโดยประมาณ: 112,365 – 337,851 ต่อเทอม (แล้วแต่ระดับชั้นของเด็ก)ค่าเทอมโดยประมาณ: 112,365 – 337,851 ต่อเทอม (แล้วแต่ระดับชั้นของเด็ก)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> www.bromsgrove.ac.th CR. ภาพจาก Instagram : shahkrit 7.โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพ (Shrewsbury International School)Shrewsbury International School Bangkok หรือ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษในเครือของ Shrewsbury School ในประเทศอังกฤษ มีด้วยกัน 2 แคมปัส ได้แก่ ริเวอร์ไซด์ แคมปัส และ ซิตี้ แคมปัสโดยโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ใกล้กับย่านธุรกิจของถนนสาทร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Early Years ไปจนถึง Sixth Form หรือตั้งแต่อายุ 3-18 ปีส่วน ซิตี้ แคมปัส ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ใกล้กับย่านธุรกิจแถบสุขุมวิท เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Nursery ไปจนถึง Year 6 หรือตั้งแต่อายุ 2 -11 ปี นักเรียนที่จบจาก Shrewsbury City Campus จะได้ไปเรียนต่อในระดับชั้นเด็กโต หรือ Senior School ชั้น Year 7 ถึง Year 13 ที่ Shrewsbury Riversideทั้งนี้ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพ มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการไปพร้อม ๆ กับการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งกีฬา ดนตรี หรือศิลปะโดยคนดังเริ่มกันที่บ้านสเปนเซอร์ ที่ ‘คุณพ่อเจย์’ และ ‘คุณแม่เปิ้ล-จริยดี สเปนเซอร์’ เลือกโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีให้กับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่าง ‘น้องเจค สรรพสิทธิ์ สเปนเซอร์’ด้าน ‘น้องแตงไทย’ ลูกสาวของ ‘คุณพ่อแจ๊ส ชวนชื่น’ ก็เข้าเรียนที่นี่ด้วยเหมือนกันค่าเทอมโดยประมาณ 635,100 บาท -1,109,400 บาท แล้วแต่ระดับชั้นที่เรียนดูข้อมูลเพิ่มเติม www.shrewsbury.ac.th CR. ภาพจาก Instagram : plespencer 8.โรงเรียนนานาชาติเอกมัย- Ekamai International Schoolก่อตั้งในปี ค.ศ. 1946 ตั้งอยู่บน 57 ซอยปรีดี พนมยงค์ 31 และ 37 ถนนสุขุมวิท 71 โดยหลักสูตรการเรียนการสอนอิงตามระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นหลัก เปิดหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา: Pre-Kindergarten – Grade 5 มัธยมต้น Grades 6 – 8 มัธยมปลาย Grades 9 – 12 และอนุปริญญามี 3 สาขา ได้แก่ ธุรกิจ เภสัชกรรม และงานวิศวกรรมโดยคุณแม่สายสตรอง ‘แพท ณปภา’ ก็เลือกโรงเรียนนานาชาติให้ ‘เฮียเรซ’ หรือ ‘น้องเรซซิ่ง’ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเช่นกันทั้งนี้มีดาราคนดังเป็นศิษย์เก่าที่นี่มากมาย อาทิ แหม่ม- คัทลียา แมคอินทอช วิลลี่-แมคอินทอช บอย โกสิยพงษ์ โต๋- ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ฮารุ สุขประกอบ เป็นต้นค่าเทอมโดยประมาณ 160,200 บาท – 163,100 บาท แล้วแต่ระดับชั้นดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eis.ac.th/ CR. ภาพจาก Instagram : pat_napapa 9.โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า Denla British School (DBS)โรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ บนถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี หรือตั้งแต่ชั้น Mini Dragons – Year 13จุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติ DBS คือ การจัดการเรียนการสอนตามระบบเอกชนอังกฤษ และมีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย (Enhanced British Curriculum) โดยจะมีความเข้มข้นทางด้านวิชาการมากขึ้น และมีชั่วโมงเรียนที่ยาวกว่าโรงเรียนนานาชาติอื่น ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม ดนตรี กีฬา วิชาการ ให้นักเรียนมีทักษะที่หลากหลาย ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วิชาพื้นฐานไปจนถึงทัศนศิลป์ ศิลปะ การแสดง เทคโนโลยี(IT) และกีฬา เพื่อค้นพบตัวตนและความถนัดของตนเองทั้งนี้ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ IGCSE และ A-Level เพื่อให้แน่ใจว่า เด็กจะเติบโตไปเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ และยอดเยี่ยมในทุกด้านโดยคุณพ่ออารมณ์ดีอย่าง ‘คุณพ่อมิค-บรมวุฒิ’ และ ‘คุณแม่เบนซ์-พรชิตา’ ก็ได้ให้ ‘น้องปริม’ เข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าค่าเทอมโดยประมาณ 459,300 บาท-926,367 บาท (แล้วแต่ระดับชั้นเรียน)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.dbsbangkok.ac.th CR. ภาพจาก Instagram : pornchita 10.โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส- KIS International School at a Glanceตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ เป็นโรงเรียน IB World ที่เปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate โดยเฉพาะ KIS มีนักเรียนหลากหลายสัญชาติ มุ่งเน้นวิชาการและเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงกีฬา ศิลปะ ภาษา และด้านอื่น ๆ โดยเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้นักเรียนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนได้ ทั้งนี้โรงเรียนยังมีมีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเป็นมิตรโดย ‘น้องมะลิ’ ลูกสาวสุดที่รักของ ‘คุณแม่ โบว์ แวนดา’ และ ‘คุณพ่อ ปอ ทฤษฎี’ ก็เรียนที่นี่ด้วยเช่นกันค่าเทอมโดยประมาณ 460,000-602,000 บาทดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่>> https://www.kis.ac.th/ CR. ภาพจาก Instagram : vanda29 11.โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา หรือโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (RIS – Ruamrudee International School)ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้ เปิดสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 นับเป็นเวลากว่า 65 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ย่านมีนบุรี และเพิ่งเปิดแคมปัสใหม่ที่ย่านราชพฤกษ์โดยมีรูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบอเมริกัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Pre-School ไปจนถึงเกรด 12 นับเป็นการศึกษาที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก WASC – Western Association of Schools and Colleges มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น เพื่อการันตีว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอเมริกันโดย ‘คุณแม่ตุ๊ก’ กับ ‘คุณพ่อเหว่ง’ ก็เลือกให้ลูกสาวทั้งสอง ‘น้องจิน’ และ ‘น้องเรนนี่’ เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งต้องบอกว่าน้องทั้งสองคน พูดภาษาอังกฤษคล่องมาก สำเนียงดีมาก ๆ เลย แถมยังเก่งหลากหลายด้านอีกด้วยค่าเทอมโดยประมาณ : 524,000-765,500 บาท ต่อปี (แล้วแต่ระดับชั้นที่เรียน)ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.rism.ac.th/ CR. ภาพจาก Instagram : tuklittlemonster 12.โรงเรียนนานาชาติ กีรพัฒน์ – Keerapat International School (KPIS)โรงเรียนนานาชาติโซนรามอินทรา เปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 18 ปี โดยใช้หลักสูตรอเมริกัน มาตรฐานของรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้มาตรฐานสากลจาก WASC (Western Association of Schools and Colleges) และมีหลักสูตร AP ให้เด็กได้เลือกตามชอบ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยไปด้วย เปิดสอนนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 – 18 ปี ในระดับชั้นเนอสเซอรี่ถึงเกรด 12โดยโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ ‘คุณแม่ยุ้ย-ปัทมวรรณ’ ลูกสาวคนสวยของ ‘รองเค้า มูลคดี’ ก็เลือกโรงเรียนนี้ให้กับลูกสาว ‘น้องพริมมี่’ ซึ่งปัจจุบันน้องพริมมี่เรียนในระดับ G7 แล้วค่าเทอมโดยประมาณ 281,000 บาท ถึง 434,000 บาทต่อปี (ราคาขึ้นอยู่ระดับชั้นของเด็ก)ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://kpis.ac.th/our-beliefs/our-vision-mission/ CR. ภาพจาก Instagram : yuipattamawan 13.โรงเรียนนานาชาติ เวอร์โซ กรุงเทพ (VERSO International School)โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ตั้งอยู่ย่านบางพลี มีพื้นที่กว่า 168 ไร่ ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบอเมริกันที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของรัฐนิวยอร์ก โดดเด่นด้วยอาคารสถานที่ที่ทันสมัย และการเน้นปูรากฐานให้นักเรียนมีทักษะ และทัศนคติที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต ด้วยการเรียนรู้แบบ Interdisciplinary คือการบูรณาการความรู้ของหลาย ๆ วิชาเข้าด้วยกันและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน (Project-based) ซึ่งจะส่งเสริมการออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคนโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซมีความมุ่งมั่นในการจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนให้น้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น อาคารทรงกลมที่มีเอกลักษณ์หรือ “ลูป (Loop)” ออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้างความรู้สึกที่เชื่อมโยงระหว่างกันในทุกส่วน และสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรู้และไอเดียใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง หรือจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬา เช่น สระว่ายน้ำในร่มขนาด 50 เมตรมาตรฐานโอลิมปิก อาคารยิมเนเซียมขนาดใหญ่และศูนย์ออกกำลังกาย สนามกีฬาระบบหญ้าเทียมผสม (Hybrid) และ สนามบาสเกตบอล เป็นต้นทั้งนี้โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนทั้งสองคนของ ‘คุณแม่กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์’ และ ‘คุณพ่อบี้ KPN’ ‘น้องเป่าเปา’ และ ‘น้องเป่าเป้ย์’ เรียนอยู่นั่นเองค่าเทอมโดยประมาณ 480,000-700,000 บาทดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.verso.ac.th/verso-in-thai CR. ภาพจาก Instagram : gggubgib15