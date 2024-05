เหล่าคนดังตบเท้าเข้างาน Baeksang “อีโดฮยอน” มาในชุดทหารรับรางวัลก่อนโชว์หวานเอ่ยชื่อถึง “อิมจียอน”

งานประกาศผลรางวัล Baeksang Arts Awards เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่โดดเด่นในวงการบันเทิงทั้งทางทีวีและภาพยนตร์ โดยปีนี้ ชินดงยอบ, ซูจี และ พัคโบกอม มารับหน้าที่พิธีกรเช่นเคยผู้ที่ถูกจับตามองในปีนี้และเป็นไวรัลให้คนพูดถึงคือการออกจากกรมทหารมารับรางวัลของ อีโดฮยอน นักแสดงหนุ่มชื่อดังจากซีรีส์ The Glory ที่มาในชุดทหารเต็มยศ ซึ่งเขาขึ้นรับรางวัล นักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยม ทางฝั่งภาพยนตร์ จากผลงานเรื่อง Exhuma ซึ่งเขาได้กล่าวสปีชสุดอบอุ่นถึงทีมงานทุกคน ก่อนจะตบท้ายเอ่ยชื่อแฟนสาวนางร้ายที่พบรักกันในกองถ่าย The Glory โดยระบุว่า “และจียอนขอบคุณมากครับ“ ทำแฟนๆที่เข้าไปชมการประกาศผลรางวัลส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดส่วนทางด้าน อิมจียอน ที่รับหน้าที่ประกาศรางวัล เมื่อเธอขึ้นไปยืนสวัสดีบนเวที กล้องก็ได้จับไปที่หน้าของ อีโดฮยอน ที่เสียอาการเล็กน้อย ทำเอาเสียงกรี๊ดสนั่นอีกรอบ ทำเอานางร้ายคนสวยยืนงงบนเวทีกับเสียงกรี๊ดที่เกิดขึ้น และเมื่อเธอได้รับรางวัลเธอก็ขอบคุณแฟรหนุ่มของเธอเช่นกันโมเมนต์หวานที่เกิดขึ้นนี้เลยทำเอาชาวเน็ตต่างพูดถึงกันไม่น้อยและกลายเป็นไวรัล เพราะไม่บ่อยนักที่จะเห็นคู่รักดาราที่เป็นแฟนกันจะเอ่ยชื่อถึงกันบนเวที และอยากให้คู่รักดาราเกาหลีเอ่ยถึงกันแบบนี้บ่อยๆนักแสดงหญิงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ( ละคร ) : จอนยูนา จากเรื่อง The Kidnapping Day.นักแสดงชายหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ( ละคร ) : อีจองฮา จากเรื่อง Movingนักแสดงหญิงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ( ภาพยนตร์ ) : คิมซองซู จากเรื่อง Hopelessนักแสดงชายหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ( ภาพยนตร์ ) : อีโดฮยอน จากเรื่อง Exhumaละครยอดเยี่ยม : Movingภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : Sleepนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ( ละคร ) : ยอมฮเยรัน จากเรื่อง Mask Girlนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ( ละคร ) : อันแจฮง จากเรื่อง Mask Girlนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ( ภาพยนตร์ ) :อีซางฮี จากเรื่อง My Name is Loh Kiwanนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ( ภาพยนตร์ ) : คิมจองซู จากเรื่อง SmugglersรางวัลยอดนิยมPRIZM Popularity Award : คิมซูฮยอน และ ยูจิน จากวง IVEรางวัลรายการยอดเยี่ยม :Adventure by Accident 2 ทางสถานี MBCนักแสดงรายการวาไรตี้ฝ่ายชายยอดเยี่ยม : นา พีดีนักแสดงรายการวาไรตี้ฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม : ฮงจินคยองผู้กำกับละครยอดเยี่ยม : ฮันดงอุค จากเรื่อง The Worst of Evilผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : จางแจฮยอน จากเรื่อง Exhumaละครยอดเยี่ยม : My Dearest นำแสดงโดย นัมกุงมิน และ อันอึนจินภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : The Day นำแสดงโดย ฮวังจองมิน และ จองอูซองนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม ( ละคร ) : อีฮานี ( ฮันนี่ ลี ) จากเรื่อง Knight Flowerนักแสดงชายยอดเยี่ยม ( ละคร ) นัมกุงมิน จากเรื่อง My Dearestนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม ( ภาพยนตร์ ) : คิมโกอึน จากเรื่อง Exhumaนักแสดงชายยอดเยี่ยม ( ภาพยนตร์ ) : ฮวังจองมิน จากเรื่อง 12.12: The Dayรางวัลแดซัง สำหรับภาพยนตร์ : คิมซองซู ผู้กำกับจาก 12.12: The Dayรางวัลแดซัง สำหรับละคร : ละครเรื่อง Moving ทาง Disney+