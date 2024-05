เริ่ดเกิน! “ป่าน ณิชาภัทร” แฟชั่นนิสต้าไทยแลนด์ กับชุดมูลค่า 5 ล้านและเครื่องเพชร 30 ล้าน บนพรมแดงMET GALA2024

สีสันพรมแดงยักษ์ใหญ่ที่คนทั้งโลกตั้งตารอชม MET Gala 2024 งานการกุศลที่โด่งดังของคนในแวดวงแฟชั่นระดับโลก ยังมีมนต์ขลังที่ใครได้ไปเยือนในงานคือคนพิเศษสุดๆ หนึ่งในตำนานคนไทยคนแรก "ป่าน ณิชาภัทร สุภาพ" สายแฟ(ชั่น)ตัวแม่ ผู้สวมสายสะพานไทยแลนด์ ยังคงได้รับเกียรติอยู่ในลิสต์การ์ดแขกคนสำคัญของ Anna Wintour อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้พรมแดงอันลือลั่น MET Gala 2024 จัดขึ้น ณ The Metropolitan Museum of Art มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มาในธีมสุดจึ้ง "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" ปลุกตำนานแฟชั่นที่หลับไหลให้กลับมาชีวิตใหม่อีกครั้ง รวมทัพตัวพ่อตัวแม่ศิลปินระดับโลก "Zendaya, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez, Cardi B, Kim Kardashian , Doja Cat ,Ariana Grande, Jennie Blackpink รวมไปถึงนักแสดงไทย "ไบร์ท วชิรวิชญ์" ที่นับเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้ไปเหยียบพรมแดงซึ่งสาวไทยผู้คร่ำหวอดในวงการแฟชั่นระดับอินเตอร์ "ป่าน ณิชาภัทร" กับปีที่5 ในงานบิ๊กอีเวนต์เมตกาล่าทำการบ้านอย่างหนักในทุกๆปี เพื่อประกาศศักดาความปังเป็นตัวแทนคนไทย บนพรมแดงระดับโลก เธอเลือกชุดสุดอลังการตาแตก Atelier Versace เล่นใหญ่แบบโอตกูตูร์ สีขาวปักคริสตัลเล่นแสงเล่นไฟ เพิ่มกิมมิกด้วยดีไซน์หัวเข็มขัดตรงไหล่สุดเก๋ ในส่วนช่วงล่างกรุยกรายสะดุดตาแพทเทิร์นเยี่ยม ตีมูลค่าตัดเย็บเป็นเงินไทยราวๆ 5 ล้านบาท ถือเป็นชุดสั่งตัดสุดพิเศษจากดีไซเนอร์ระดับโลก Donatella Francesca Versace ใช้เวลารังสรรค์ขึ้นมาใหม่ถึง 6 เดือนเต็ม กว่าจะเสร็จสมบูรณ์บนพรมแดงเมตกาล่า2024 ส่วนเครื่องประดับเติมเต็มลุคหรูหรา เธอเลือกแมตซ์กับเครื่องประดับชั้นสูงไฮจิวเวลรี่จาก Piaget มูลค่าเวอร์วัง 30ล้านบาท บอกเลยว่าทำถึง..ไม่ได้มุสาวาปึ้ง! เสริมลงตัวด้วยเมคอัพส่งหน้าส่งผม ไดร์ตรงผมฉ่ำ ดูลงตัวสไตล์สาวเอเชียนลุค มีลูกเล่นกับการถือดอกกุหลาบสีขาวเดินพรมแดง และตกแต่งเล็บสีขาวประดับด้วยดอกไม้ตามธีมงานเป๊ะ ร่วมประชันความงามร่วมกับคนดังระดับโลกและวงการแฟชั่นได้ไม่อายใคร งานนี้ต้องบอกว่า "ป่าน ณิชาภัทร" ยังคงแย่งพื้นที่สื่อ และกำลังเนื้อหอมสุดๆในแวดวงตลาดแบรนด์ไฮเอนด์ หลังลุยธุรกิจเอเจนซี่ The Venture Management ดูแลภาพลักษณ์และพีอาร์ระดับชั้นนำ ส่งศิลปินไทย สายวายและซุปตาร์สัญชาติไทยร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอาทิ "ใหม่ ดาวิกา,มาย-อาโป,ฟรีน-เบคกี้" และ "กลัฟ คณาวุฒิ" แจ้งเกิดในหน้าสื่อฯสากล พร้อมดันมูลค่าอุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทย เป็นซอฟต์พาวเวอร์เต็มรูปแบบโกยเม็ดเงินกลับสู่ประเทศอย่างเต็มแรงซึ่งการปรากฏตัวครั้งนี้ของ "ป่าน ณิชาภัทร" คนไทยตัวแม่ในแวดวงแฟชั่นชั้นนำระดับโลกยังประกาศข่าวใหญ่ ทิ้งทวน Met gala 2024 โบกมือลาพรมแดงในตำนานก่อนเตรียมตัวลุยเส้นทางการศึกษาควบคู่กับงานในวงการแฟชั่น สอบติดเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง "ฮาร์วาร์ด" (Harvard) ที่ใช้ความรู้ความสามารถได้เข้าเรียนที่นี่ได้สำเร็จ ซึ่งเธอมีทั้งความมุ่งมั่นและแพชชั่นที่พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ชีวิตกลับมาพัฒนาประเทศอย่างเต็มกำลัง แว่วว่าอนาคตมีหวังได้เห็นสาวไทยชื่อก้องโลกอย่าง "ป่าน ณิชาภัทร" บนถนนเส้นทางการเมืองประเทศไทยกลับมารีโนเวทอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้ดังกึกก้องระดับโลกอย่างแน่นอน