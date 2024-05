“กรณ์ ณรงค์เดช” ชวนภรรยา “ศรีริต้า” ล้างห้องน้ำวัด ทำบุญวันเกิด 46 ปี

เป็นครอบครัวที่มีโมเมนต์น่ารักออกมาให้แฟนๆ ได้กดไลก์อยู่ตลอด ล่าสุดวันคล้ายวันเกิดสามีสุดที่รักอายุครบ 46 ปี ภรรยาคนสวยอย่างเลยขอสวมผ้ากันเปื้อนพร้อมน้อง “กวินท์” ลูกชายคนเดียวเข้าครัวทำเค้กเซอร์ไพรส์แดดดี้เองกับมือ ซึ่ง ริต้า ได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่า…“ริต้ากับกวินท์ทำเค้ก Red Velvet จากหัวใจให้คุณแดดดี้กรณ์ @kornnarongdej ที่น่ารักที่สุดในโลกของเราค่ะ”นอกจากนี้ ริต้า ยังได้โพสต์ภาพดอกไม้สวยช่อโตให้สามีพร้อมหอมแก้ม และยังอวยพรคุณสามีอีกด้วยว่า “Happy birthday, my love! Wishing you everyday feels like a piece from heaven, may all your hopes and dreams come true and your future be filled with happiness naka 💖😇 🌸 Love you endlessly”ด้าน แดดดี้กรณ์ ก็โพสต์รูปกราบเท้าคุณพ่อในวันคล้ายวันเกิด และภาพหวาน ๆ กับ “ริต้า” และ “น้องกวินท์” พร้อมขอบคุณภรรยาและลูกชายที่ทำเค้กสุดพิเศษให้ “Officially 46 and feeling super blessed. Thank you dearest wife and son for homemade cake 🎂 Thank you for all the love kub 🤍🤍ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สำหรับเค้ก ดอกไม้ ความรักและทุกข้อความที่ส่งมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับ ดีใจมากๆ รักทุกคนนะครับ 🙏🏼❤ล่าสุด แดดดี้กรณ์ ยังได้โพสต์คลิปชวน ศรีริต้า ไปทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 46 ปีนี้ ด้วยการพาไปล้างห้องน้ำวัด พร้อมชวนโซเชียลร่วมอนุโมทนาบุญ