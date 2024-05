เปิดภาพฟิตติ้ง ซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก “เจมส์-กาด” ส่งต่อความฟิน คู่จิ้นเคมีใหม่

​เป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนเฝ้ารอ สำหรับ “Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก” ซีรีส์เรื่องที่สองผลิตโดยโรส สตูดิโอ ภายใต้ บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป ล่าสุดฟิตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หนุ่มหล่อทั้ง 9 คน พกพาความน่ารัก เคมีใหม่มาสาดใส่กันแบบล้นเลนส์ โดยเฉพาะงานนี้ ต้องจับตาคู่พระเอก-นายเอก “เจมส์ เฮย์วอร์ด” ในบท เอรีส บอสหนุ่มอารมณ์ร้าย คู่กับ “กาด พลอยสุภา” ในบท ปัถย์ เลขาหนุ่มเนิร์ดหน้าตี๋ของเอรีส ที่บอกเลยว่าถอดคาแรคเตอร์ออกมาจากนิยายแบบทำถึง เท่านั้นยังไม่พอ ยังแท็กทีมเดอะแก๊งค์หน้าใสต่างคาแรคเตอร์ นิก กัคช์, แฟ้ม ตนุภัทร, แซค ณัฐภัทร, คิณ อาณาคิณ, เพิร์ธ ณภัทร, มาร์ค ธิระศักดิ์, เว็กซ์เตอร์ ศุภมน บอกเลยงานนี้แฟนซีรีส์ได้เห็นภาพในเซตนี้ รับรองว่าต้องโดนตก และรอชมซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก อย่างใจจดใจจ่อแน่นอน​บรรยากาศในวันฟิตติ้ง มีแต่ความสดใส เพราะทุกคนพกพาเอเนอร์จี ในการทำงานแบบล้นเหลือ หนุ่มๆทั้ง 9 คน ฉายแววความเข้ากันได้อย่างดาเมจแรงพุ่งกระจาย พกพาความมั่นใจมาเต็มร้อย แถมยังคอยบิ้วอินเนอร์ให้กัน ไม่มีคำว่ายมว่าอ่อม ให้ได้เห็นแม้แต่นิดเดียวโดยเจมส์ และกาด เผยความรู้สึกในวันฟิตติ้งว่า “ตื่นเต้นมากครับที่วันนี้เราจะได้เริ่มโปรเจกต์ทำงานในซีรีส์เรื่องนี้ไปอีกขั้น หลังจากที่เราซุ่มเวิร์กช็อปมาแบบเข้มข้น จนตอนนี้ทุกคนได้ซึมซับ ได้เรียนรู้ ความรู้สึกของตัวละคร ภาพที่ออกไปหวังว่าจะถูกใจแฟน ๆ ฝากเชียร์และให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ รับรองว่าจะทำออกมาให้ดีที่สุดไม่ให้แฟน ๆ นิยาย และแฟนซีรีส์ผิดหวังแน่นอนครับ” ด้านกาด เสริมต่อว่า “สำหรับซีรีส์เรื่อง Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก ในพาสของการแสดง ก็เป็นอะไรที่ท้าทายผมมาก ๆ เรียกว่าเป็นคาแรกเตอร์ที่ตรงข้ามกับตัวตนผมเลย ได้สัมผัสและเข้าใจว่าการแสดงคืออะไร ก็จากซีรีส์เรื่องนี้ ทีมงานเราเตรียมงานกันมาอย่างเข้มข้นมากๆ และเพื่อนนักแสดงของเราก็ได้เวิร์กช็อปกันมาอย่างพร้อมเช่นกัน เชื่อว่าทุกคนต้องอินไปกับคาแรคเตอร์ที่พวกเราตั้งใจถ่ายทอดแน่นอนครับ ”แฟนๆ สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของซีรีส์ “Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก” ได้ทาง FACEBOOK : RoseStudioOfficial / X : @Rosestudio_th / Instargram : Rosestudioth /Tiktok : RoseStudioOfficial และติดตามรับชม Pilot แรกเรียกน้ำย่อยของซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก ได้บนยูทูบ Rose Studio https://youtu.be/2SYnQUdYw4s และหากใครอยากเห็นไลฟ์สไตล์ที่จะชวนทุกคนให้ตกหลุมรัก 9 หนุ่ม ขึ้นไปอีก สามารถติดตามได้ที่ RSDG ทุกช่องทางของโซเชียล #PilotBadGuyMyBoss #BadGuyMyBoss #RSDG