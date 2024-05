ที่แรกที่ “ทรูวิชั่นส์ นาว” มาร่วมทริปทัวร์ “อิตาลี” ไปกับแกงค์หนุ่ม ๆ ชมความงานแห่งอารยธรรมโรมัน ใน “NANA TOUR WITH SEVENTEEN”

กลับมาอีกครั้ง กับเจ้าพ่อวาไรตี้ นายองซอก พีดีมือฉมังจากแดนกิมจิ ที่วันนี้พร้อมแล้วกับการทำหน้าที่ไกด์ให้กับหนุ่ม ๆ วง “SEVENTEEN” เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว พักผ่อนที่ประเทศ “อิตาลี” พร้อมกับให้เหล่าสาวก Carat (ชื่อแฟนคลับของ SEVENTEEN) ได้ติดตามความสนุกไปพร้อม ๆ กัน กับรายการท่องเที่ยวรายการใหม่ “NANA TOUR WITH SEVENTEEN”“NANA TOUR WITH SEVENTEEN” เป็นรายการท่องเที่ยว โดยที่จะพาหนุ่ม ๆ สมาชิกจากวง “SEVENTEEN” ประกอบไปด้วย เอส.คูปส์, จ็องฮัน, จอชัว, จุน, โฮชี, ว็อนอู, อูจี, ดีเค, มินกยู, ดิเอต, ซึงกวัน, เวอร์นัน และทีโน ออกเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาอยู่ด้วยกันในยุโรปเป็นครั้งแรกทั้งหมด 7 วัน 6 คืน พร้อมกับทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งงานนี้ จะทำให้เหล่า Carat ได้เห็นมิตรภาพอันอบอุ่นของพวกเขาท่ามกลางความสวยงามในประเทศอิตาลีสามารถติดตามความน่ารัก สดใส และออกเดินทางท่องเที่ยวไปกับพวกเขา “SEVENTEEN” ได้ในรายการ “NANA TOUR WITH SEVENTEEN” พร้อมซับไทย ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคมนี้ ทางทรูวิชั่นส์ นาว #TrueVisionsNOW #SEVENTEEN #NANA_TOUR #NANATOURwithSEVENTEEN