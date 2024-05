“บอดี้สแลม” ชวนแฟนๆ ร่วมบุญใหญ่

วงบอดี้สแลม ชวนแฟนๆ ร่วมสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ สนุกพร้อมสุขใจกับการเป็นผู้ให้ในคอนเสิร์ต "Everybodyslam 2024 The Sunny Side Up Live!" รอบการกุศล: กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับ ศิริราชมูลนิธิ รอบวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 19.00 น. ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยนำรายได้จากรอบการกุศลทั้งหมดมอบให้ศิริราชมูลนิธิ เปิดจำหน่ายบัตร 3 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ www.sirirajgive.org และ The Concert Application หรือ www.theconcert.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ Line Official Account: SirirajGive-SiSA โทร. 0 2414 1555, 0 2414 1888 (ในวันเวลาราชการ)