"เบอร์นาร์ด ฮิลล์" เจ้าของบทกัปตันเรือไททานิค - กษัตริย์ "ธีโอเดน" เสียชีวิตแล้ว

ฮิลล์เกิดที่เมืองแบล็คลีย์เมืองแมนเชสเตอร์ ในครอบครัวคนงานเหมือง เขาเรียน ที่ Xaverian Collegeและ Manchester Polytechnic School of Drama ก่อนสร้างชื่อตัวเองจากละครโทรทัศน์ของ BBC เรื่อง Boys from the Blackstuff ในปี 1982 ก่อนคว้ารับรางวัล Bafta สาขาซีรีส์ดรามายอดเยี่ยมในปี 1983โดยบทบาทที่ทำให้ ฮิลล์ กลายเป็นที่จดจำก็มีทั้ง "เอ็ดเวิร์ด สมิธ" กัปตันเรือในภาพยนตร์เรื่องไททานิค, บทกษัตริย์ "ธีโอเดน" ในเรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะริงส์ รวมถึงบท Luther Plunkitt ผู้คุมเรือนจำซานเควนตินในภาพยนตร์เรื่อง True Crime ของ คลินท์ อีสต์วูดสำหรับชีวิตส่วนตัว ฮิลล์ แต่งงานกับนักแสดงหญิงชาวอเมริกันชื่อ "มาเรียนนา" เขามีลูกชายด้วยกันชื่อ "กาเบรียล" และอาศัยอยู่ในซัฟฟอล์ก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังการเสียชีวิตได้มีคนในวงการบันเทิงพากันแสดงความอาลัยต่อเจ้าตัวกันอย่างมากมาย"เบอร์นาร์ด ฮิลล์สร้างชื่อเสียงให้กับวงการภาพยนตร์ และอาชีพการงานอันยาวนานของเขาที่เต็มไปด้วยบทบาทที่โดดเด่นและโดดเด่นเป็นข้อพิสูจน์ถึงพรสวรรค์อันเหลือเชื่อของเขา" ลินด์ซีย์ ซอลต์ หนึ่งในผู้กำกับละครของ BBC เผย"ตั้งแต่ Boys from the Blackstuff, Wolf Hall, The Responder และอีกมากมาย เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเบอร์นาร์ดที่ BBC เราขอส่งกำลังใจให้กับคนที่เขารักในช่วงเวลาที่น่าเศร้านี้"ขณะที่ Alan Bleasdale ผู้เขียน Boys from the Blackstuff กล่าวว่าการเสียชีวิตของ Hill เป็น "การสูญเสียครั้งใหญ่และยังเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่ง"ยังมี เอไลจาห์ วูด, ฌอน แอสติน, โดมินิค โมนาแกน และบิลลี่ บอยด์ นักแสดงที่รับบทฮอบบิท โฟรโด, แซม, เมอร์รี่ และปิ๊ปปิ้นในไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ที่ร่วมกันแสดงความเคารพต่อการจากไปของนักแสดงรุ่นใหญ่ด้วย"เรารักเขา เขากล้าหาญ เขาตลก เขาหยาบคาย เขาโกรธง่ายและสวย" ฌอน แอสติน เผย ส่วน บิลลี่ บอยด์ ระบุว่า..."ฉันไม่คิดว่าจะมีใครพูดคำพูดของโทลคีนได้ดีเท่ากับเบอร์นาร์ด เขาจะทำให้ใจฉันแตกสลาย"