หมดข้อสงสัย!! "เอ อนันต์" ดีใจได้เจอน้องสาวครั้งแรกในชีวิต แม้ไม่ได้เจอพ่อผู้ให้กำเนิด

หลังจากที่ "เอ อนันต์ บุนนาค" ได้ตามหาคุณพ่อชาวเยอรมันผู้ให้กำเนิด แต่น่าเสียดายที่เจ้าตัวไม่ได้เจอคุณพ่อ แต่ได้เจอญาติๆ คุณพ่อและน้องสาวแท้ๆ ที่พลัดพรากจากกันมานานหลายสิบปีแทนโดยอินสตาแกรม "อ้น ศรีพรรณ" ได้เผยภาพ "เอ อนันต์" ถ่ายคู่กับน้องสาวที่เจอหน้ากันครั้งแรก ขณะไปเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี พร้อมข้อความว่า "I’m no longer wondering about, why do I have my bald spot? Who did I get this genes from? I’m no longer having some sleepless night thinking about my family roots. Even though, I didn’t get to meet my biological father but I finally know who he was. I have a sister here. And, this is my new name that my sister gave me,“Andreas Anan Lothar”. Thank you Gabe, Tjake and Lothar for organizing this and thank you so much for your warm welcome. We appreciate you all!"ซึ่งแปลเป็นไทยว่า "ผมเลิกสงสัยไปแล้วว่า ทำไมผมถึงมีผมร่วงเป็นหย่อม และได้รับยีนส์นี้มาจากใคร ฉันไม่ต้องอดหลับอดนอนอีกต่อไป เพื่อคิดถึงต้นกำเนิดของครอบครัว แม้จะไม่ได้พบกับพ่อผู้ให้กำเนิด แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเขาเป็นใคร ผมมีน้องสาวอยู่ที่นี่"Andreas Anan Lothar" คือชื่อใหม่ที่น้องสาวมอบให้ ขอบคุณ Gabe Tjake และ Lothar ที่จัดการเรื่องนี้ให้ และขอบคุณมากสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่น พวกเราซาบซึ้งใจในน้ำใจของทุกคนครับ"