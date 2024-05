BIBI แท็คทีม JACKSON WANG ปล่อยซิงเกิลและวิดีโอเพลงใหม่ “FEELING LUCKY”

หลังจากการแสดงสุดเซอร์ไพรส์ที่เทศกาลดนตรีCoachella BIBI ศิลปินสาวเจ้าแม่ไอทีสัญชาติเกาหลีใต้ และซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก Jackson Wang ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆด้วยการปล่อยซิงเกิล พร้อมมิวสิกวิดีโอใหม่ที่มีชื่อว่าการร่วมงานที่น่าตื่นเต้นนี้ ได้เปิดตัวจนได้รับกระแสชื่นชมอย่างล้นหลามมาแล้วที่เทศกาลดนตรี Coachella 2024 ด้วยเสียงร้องที่มีเสน่ห์ของผสมผสานไปกับการแสดงอันทรงพลังของในเพลงป็อบอันร้อนแรงมิวสิกวิดีโอเพลง “Feeling lucky” ซึ่งกำกับโดย Jason Ano นั้น เปิดมาด้วยภาพ BIBI และ Jackson Wang กอดกันอย่างเย้ายวนและร้องเพลงไปด้วยเมื่อวีดีโอถูกปล่อยออกมาเคมีของพวกเขามันช่างลงตัว แฟนตัวจริงที่รอติดตามจะได้เห็น BiBi และ Jason ยอมจำนนต่อความปรารถนาอันล้ำลึกของพวกเขา ตอกย้ำเนื้อเพลงที่ว่า “The way you think about me, I think about you, I do, it's true” (คุณคิดถึงฉันแบบนั้น ฉันก็คิดถึงคุณ มันใช่เลย)BIBI ต่อยอดความสำเร็จอันน่าประทับใจของเธอด้วยเพลง “Feeling lucky” หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพลง Bam Yang Gang ได้เข้าสู่ท็อปชาร์ตเกาหลี อีกทั้งยังทะลุเข้าสู่ชาร์ต US top 40 ได้อีกด้วย นับเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวชาวเกาหลีคนแรกที่ทำได้ ในขณะเดียวกัน Jackson Wang ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากกับอัลบั้มล่าสุด “MAGIC MAN” ที่เปิดตัวได้ในลำดับที่ 15 ของชาร์ต Billboard 200 และคว้าอันดับ 3 ใน Top Album Sales รวมไปถึงเวิลด์ทัวร์ที่บัตรหมดเกลี้ยง การโคจรมาคู่กันก็เหมือนการเตรียมพร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านไปยังเวทีระดับโลกBIBI เป็นนักร้อง นักแต่งเพลง และนักแสดงในเกาหลีใต้ ถือว่าเป็นหนึ่งดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดคนหนึ่งของเกาหลี เธอมียอดผู้ฟังรายเดือนสะสมกว่า 5 ล้านคนบน Spotify อีกทั้งยังเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวอาร์แอนด์บีคนแรกที่สามารถเข้าสู่ชาร์ตวิทยุ US Top 40 ได้สำเร็จ และยังทะลุไปสูงถึง ลำดับที่ 30 (ลำดับสูงที่สุดคือ 29) สำหรับซิงเกิลฮิตอย่างเพลง “BIBI Vengeance” จากอัลบั้มเดบิวต์ของเธอที่ชื่อ Lowlife: Princess Noir มียอดสตรีมบน Spotify กว่า 118 ล้านครั้ง และมียอดเข้าชมกว่า 47 ล้านบนยูทูบ ส่วนเพลงก่อนหน้านี้อย่างเพลง “The Weekend” ติดชาร์ต All Access Top 40/Mainstream Cool Music ด้วยอันดับสูงสุดถึงอันดับที่ 3 อีกทั้งยังถูกเปิดตามคลื่นวิทยุไปทั่วประเทศ รวมถึง KIIS LA, Ryan Seacrest’s “America’s Top #40,” Most Requested Live, และ iHeart Radio’s “The Vibe”ในปี2023 BIBI ได้ร่วมงานกับศิลปินเจ้าของรางวัลมากมายอย่าง Becky G ในซิงเกิลที่ได้รับความนิยมชื่อ Amigos ซึ่ง PEOPLE called มีคนกล่าวว่ามันเป็นความยั่วยวนที่ทำให้ก้าวข้ามความรู้สึกผิดและการล่อลวงJackson Wang นักแสดงมากความสามารถสัญชาติจีนตอกย้ำตำแหน่งซุปเปอร์สตาร์ในระดับนานาชาติด้วยการปล่อยอัลบั้มที่ 2 MAGIC MAN ในปี2022 ตามมาด้วย MAGIC MAN World Tour ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างล้นหลาม เปิดตัวด้วยอันดับที่15 บนชาร์ต Billboard 200 และอันดับ 3 บน Billboard’s Top Album Sales Chart อีกทั้ง Jackson ยังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นศิลปินจีนคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงที่เทศกาลดนตรี Coachella ถึง 3 ครั้ง นอกจากนี้แล้ว Jackson ยังเป็นทั้ง นักออกแบบแฟชั่น , หัวหน้าครีเอทีฟ และผู้ก่อตั้ง TEAM WANG ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 100 ล้านคนบนโลกโซเชียลอีกด้วยMV “FEELING LUCKY” https://youtu.be/g8BTgbbDYxY?si=5J1tPWlzNCN5tpnN Follow BIBIFollow Jackson Wang