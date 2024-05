คู่จิ้น “หยิ่น-วอร์” ร่วมฉลอง “STAR WARS DAY” ครบรอบ 25 ปี LEGO STAR WARS ณ สยามพารากอน

สยามพารากอน ผนึกกำลัง เลโก้ ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลกที่ครองความเป็นที่ 1 ในใจ หรือ Top of Mindของลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ฉลองครบรอบ 25 ปี LEGO STAR WARS อย่างยิ่งใหญ่ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย ในงานโดยวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมาคู่จิ้นสุดฮอตและได้มาร่วมเฉลิมฉลองซึ่งเป็นวันที่รำลึกถึงมหากาพย์ภาพยนตร์ระดับตำนานและตัวละครที่ชื่นชอบ ด้วยการเปล่งเสียง “May the force Be with you” ขอพลังจงสถิตอยู่กับท่าน ดังกึกก้อง และยังร่วมกิจกรรม LIGHTSABER TRAINING เรียนรู้การใช้ Lightsaber เสมือน เจได หรือ ซิธ ในจักรวาล STAR WARSภายในงานบริเวณแฟชั่น แกลเลอรี่ ชั้น 1 สยามพารากอนพร้อมกันนี้ไปพบกับ Exclusive New Item Launch ที่จำหน่ายที่แรก กับเซ็ต LEGO Star Wars™ 75382 TIE Interceptor™ ให้แฟนเลโก้ และสาวกสตาร์ วอร์สได้เป็นเจ้าของก่อนใคร พร้อมรับโปรโมชั่นมากมายที่ LEGO Certified Stores ชั้น 2 สยามพารากอน และ ONESIAM SuperAppสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-610-8000 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : SiamParagon และ BricksThailand#25thLEGOStarwars #SiamParagon #WorldClassExperience #BeAmazed