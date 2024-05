“สตาร์ ศรัณย์ลภัส” นางเอกค่าย Mono ดาวรุ่ง ความสามารถร้อง เต้น การแสดงที่ไม่ธรรมดา

ได้เห็นผีมือการแสดงของนางเอกสาวดาวรุ่ง “สตาร์-ศรัณย์ลภัส คำพา” กับผลงานภาพยนตร์เรื่อง “ขอเจอเธออีกสักครั้ง See You Again” ประกบคู่นักร้องมากความสามารถ “ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ” ทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์) และ ซีรีส์ “วัยบ้าคว้าฝัน” ทาง MONO Original หลายคนพูดถึงหน้าตาความสวยและความสามารถด้านการแสดงที่น่าจับมอง สตาร์แจ้งเกิดกับการเป็น VJ ใน รายการ Youngter ทาง Mono29 Music Staion และยังเคยเป็นอดีตไอดอล "วงทศเกิร์ล" ในตำแหน่ง Main Dance สตาร์เรียนมัธยมตอนปลาย สาขาดนตรีขับร้อง วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) ย่านทองหล่อ 20 เป็นโรงเรียนที่สอนด้านศิลปะการแสดงแบบครบวงจรที่สอนการแสดง ร้องเพลง เต้น เดินแบบ และพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถของสตาร์ไม่ได้มีแค่การแสดงเธอมีความสามารถด้านการร้องเพลง การเต้น และเดินแบบ เชื่อว่าสตาร์คนนี้จะขึ้นแท่นเป็นสตาร์ดวงใหม่มาประดับวงการบันเทิงได้ไม่ยาก