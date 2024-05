จับตา “เทย์เลอร์ สวิฟต์ - ลิซ่า” จะไปงาน Met Gala ปีนี้หรือไม่? หลังมีรายชื่อโผล่ในทำเนียบคนดังได้รับเชิญร่วมงาน

หลังจากที่ เทย์เลอร์ สวิฟต์ รีบบินลัดฟ้ากลับจากญี่ปุ่นเพื่อไปชมการแข่งขัน Super Bowl ที่แฟนหนุ่มของเธออย่าง ทราวิส เคลซี ลงสนามจนคว้าชัยมาได้ และกลายเป็นภาพที่ดึงดูดสายตาผู้ชมและทุกสื่อทั่วโลก ก็ทำให้แฟนคลับจับจ้องเธอตั้งตารอที่นักร้องสาวจะปรากฏตัวในอีเวนท์ใหญ่ๆอีกครั้งล่าสุด เทย์เลอร์ สวิฟต์ มีข่าวลือว่าจะเข้าร่วมงาน Met Gala ในปีนี้โดยอาจควง ทราวิส เคลซี มาเดบิวต์ที่พรมแดงด้วย อย่างไรก็ตามหลังจากที่เธอเพิ่งออกอัลบั้มใหม่และมีเพลงที่เชื่อว่าโจมตีอริเก่าอย่าง คิม คาร์เดเชียน ในเพลง ThanK you aIMee ซึ่ง คิม คาร์เดเชียน และเหล่าพี่น้องในตระกูล คาร์เดเชียน - เจนเนอร์ ไม่เคยพลาดงาน Met Gala มานานหลายปีแล้ว จึงคาดกันว่า นักร้องสาวชื่อดังอาจไม่มาร่วมงานในปีนี้ นอกจากนั้นเจ้าตัวจะเริ่มเดินสายทัวร์คอนเสิร์ต Eras Tour ในยุโรป ซึ่งจะเริ่มที่ปารีส ฝรั่งเศส ในวันที่ 9 พ.ค.นี้ จึงคาดกันว่าเจ้าตัวจะต้องไปซ้อมคอนเสิร์ตและไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ทางด้าน ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ก็มีข่าวลือว่าจะเข้าร่วมเดินพรมแดงในงาน Met Gala ปีนี้เช่นกัน หลังจากที่เพื่อนร่วมวงอย่าง เจนนี่ และ โรเซ่ ต่างก็เคยมาร่วมเดินพรมแดงในงานนี้ไปแล้วในปี 2022 และ 2023 จึงเป็นที่จับตามองว่าปีนี้อาจจะเป็นปีของ ลิซ่า ก็เป็นได้ซึ่งปีนี้รายชื่อของศิลปินที่รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับทาง แอนนา วินทัวร์ มีทั้ง เจนนิเฟอร์ โลเปซ, แบดบันนี่, เซนดายา และ คริส เฮมสเวิร์ธ จึงคาดว่าคนรักของเหล่าเจ้าภาพร่วมจะมาร่วมงานด้วยทั้ง เบ็น อัฟเฟล็ก, เคนดัล เจนเนอร์, ทอม ฮอลแลนด์ และ เอลซ่า ปาตากี นอกจากนั้นในปีนี้ยังมีประธานเป็นซีอีโอของแบรนด์ Loewe อย่าง โจนาธาน แอนเดอร์สัน และ ผู้บริหาร TikTok อย่าง โจวโซ่วจือ จึงคาดว่าจะมีคนดังที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์มาร่วมงานด้วย ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในธีม The Garden of Time