เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) เตรียมจัดกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์แอ็กชันผจญภัยฟอร์มยักษ์แห่งปี “Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิภพวานร”

เตรียมจัดใหญ่ฉลองการมาถึงของภาพยนตร์แอ็กชันผจญภัยฟอร์มยักษ์แห่งปีจาก 20th Century Studios กับกิจกรรม Gala & Press Screeningพร้อมยกขบวนคนดังร่วมกิจกรรมบนเวทีเพียบ ทั้งติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี, ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่, วินนี่-ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์ และ สตางค์-กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์ รวมถึงแก๊งพาวเวอร์พัฟเกย์ ม้าม่วง-รอเรน-อาร์ตี้มิ้ว-เต้ ที่จะมาพูดคุยสร้างสีสันและร่วมกิจกรรมพิเศษ ก่อนรับชมภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนพร้อมกัน ในวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ Paragon Cineplex สยามพารากอน ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป หรือรับชมผ่านทางไลฟ์ที่ Facebook และ TikTok ของ MAJOR GROUP #KingdomOfThePlanetOfTheApesTH #อาณาจักรแห่งพิภพวานร“Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิภพวานร” คือมหากาพย์บทใหม่ของจักรวาล The Planet of the Apes ที่กลับมาพร้อมความสนุกเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวในอีกหลายร้อยปีต่อมา หลังจาก “ซีซาร์” พาเหล่าวานรแย่งชิงอำนาจจากมนุษย์และขึ้นเป็นใหญ่ในโลกใบนี้ จนผ่านไปหลายเจเนอเรชั่นเหล่าวานรได้สร้างวัฒนธรรมของตัวเองจนเกิดเป็นสังคมเอปกลุ่มต่างๆ ขณะที่มนุษย์เป็นเพียงชนกลุ่มน้อยที่ต้องหลบซ่อนอยู่ในมุมมืด ช่วงเวลานั้นทายาทผู้นำเผด็จการของเหล่าวานรได้พยายามสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และค้นหาร่องรอยของเทคโนโลยีที่มนุษย์เคยสร้างไว้เพื่อยึดครองโลก ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำสูงสุด ทว่ากลับมีวานรหนุ่มนอกรีตตั้งคำถามถึงอดีตทั้งหมดที่เคยได้เรียนรู้มาและตัดสินใจเลือกเดินในเส้นทางที่แตกต่าง ซึ่งจะกำหนดอนาคตระหว่างวานรและมนุษย์ โดยมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญ นำไปสู่มหากาพย์การต่อสู้และผจญภัยครั้งใหม่ ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ พร้อมฉายจริง 9 พฤษภาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศโซเชียลมีเดีย:X: @20thCenturyTHInstagram: @20thCenturyStudiosTHFacebook: @20thCenturyStudiosTHYoutube: @20thCenturyStudiosTH