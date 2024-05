ไซมิส แอสเสท เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ อาโป-ณัฐวิญญ์ พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณาในคอนเซ็ปต์ "THE SUSTAINOVATIVE LIVING" ขยายพื้นที่สีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนไปจากเดิมในเรื่องของการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยโดยเน้นไปที่ทำเลที่ตั้ง เอื้อต่อการใช้ชีวิต ภายใต้พื้นฐานด้านคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี มีพื้นที่ส่วนตัว สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ ในการส่งต่อโลกอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดด้านการออกแบบ ที่นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมทันสมัยมาใช้ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน เพิ่มความสะดวกสบาย และเป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยควบคู่กันไป และด้วยเหตุนี้ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร คือหนึ่งในองค์กรที่ขานรับแนวคิดดังกล่าวด้วยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยมุ่งสู่ "THE SUSTAINOVATIVE LIVING" สร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ผ่านโครงการที่พักอาศัยคุณภาพ พร้อมต่อยอดแนวคิด “Siamese Asset : Asset of Life สร้างกำไรให้ทุกการใช้ชีวิต”นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูง และแนวราบ และธุรกิจอื่น ๆ ที่ต่อยอดเกี่ยวกับกับการพักอาศัย เช่น ธุรกิจโรงแรม, ร้านอาหาร, health & wellness, และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Siamese Asset : Asset of Life สร้างกำไรให้ทุกการใช้ชีวิต” เผยถึงที่มาที่ไปของแนวคิดดังกล่าวว่า “กว่า 14 ปีแล้ว ที่เราเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการก่อสร้างและการออกแบบที่สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ปัจจุบันไซมิส แอสเสทมีโครงการที่สร้างเสร็จและอยู่ในระหว่างพัฒนากว่า 26 โครงการ และยังมีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้ว 5 แห่ง อยู่ในระหว่างพัฒนาอีก 7 แห่ง ทางบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมตามหลักการ "THE SUSTAINOVATIVE LIVING" ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดน้ำ และพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เน้นเรื่องความสะดวกสบาย ไม่ต้องคอยเป็นกังวลเรื่องที่อยู่อาศัย ได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริง ไซมิส แอสเสทจึงมีบริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยที่ครบครัน ทั้งคอนโดแบบ Branded Residence ที่มี chain โรงแรมมาให้บริการ เช่น Wyndham, Ramada และ Cassia part of Banyan Group มีบริการ Concierge คอยดูแล 24 ชม. บริการซักรีด และบริการทำความสะอาดห้องไว้ให้เลือกใช้บริการ รวมไปถึงเทรนด์ที่คำนึงถึงคุณภาพในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น เรามีทีมไซมิส เทคโนโลยี ที่ทำหน้าที่คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยใหม่ ๆ ทั้งระบบป้องกันความร้อน ระบบป้องกันเสียง และ Air of Life ระบบหมุนเวียนอากาศที่ช่วยเติมอากาศบริสุทธิ์ พร้อมกรองฝุ่น PM 2.5 และเชื้อไวรัสในอากาศต่าง ๆ ได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างมาก ด้วยความมุ่งมั่นตามแนวคิดดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2567 โครงการทั้งหมดของไซมิส แอสเสทเน้นไปที่คอนเซ็ปต์รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และล่าสุดได้รับรางวัล EDGE Champion มาตรฐานการรับรองอาคารสีเขียวระดับโลก จากสถาบัน IFC (International Finance Corporation: IFC) สถาบันการเงินในเครือของธนาคารโลก (The World Bank Group) และถือเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้จากโครงการ มนต์เสน่ห์ เอ็กซ์คลูซีพ วิลล่า ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า, โครงการมนต์เสน่ห์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ และโรงแรมไทรบ์ ลิฟวิ่ง สุขุมวิท 39”บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จึงถือโอกาสดีครั้งนี้ ต่อยอดสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซนเตอร์ เพื่อมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ส่งต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในแบบของตนเอง “ด้วยแนวคิดหลัก ในการพัฒนาโครงการของไซมิส แอสทเป็นเรื่องของคุณภาพ และพรีเซนเตอร์คนใหม่ อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่มีความพิถีพิถันในการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพและคุ้มค่าที่สุด ซึ่งตรงกับแนวคิดของทางบริษัท นอกจากนี้คุณอาโปยังเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จและ เป็นที่นิยมในระดับโลก ยิ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยนำเสนอมุมมองการใช้ชีวิต ผ่านแคมเปญ Join our Asset of Life ในหนังโฆษณาชุดใหม่ที่จะเผยแพร่ในสื่อโซเชียล มีเดียของไซมิส แอสเสท ทั้งเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ติ๊กต๊อก ยูทูป และทวิตเตอร์ และเร็ว ๆ นี้ เรายังมีซีรีส์ความยาว 6 ตอน ให้ได้ติดตามกันด้วย”นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ยังได้กล่าวขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและติดตาม ไซมิส แอสเสท ด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาสิ่งดี ๆ ให้แก่ลูกค้าต่อไปในอนาคต สำหรับท่านที่กำลังมองหาโครงการที่พักอาศัย คุณภาพดี ในตอนนี้ ไซมิส แอสเสท มีโปรโมชันพิเศษต้อนรับแคมเปญ Join our Asset of Lift พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 8 ลบ. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1306ด้านนักแสดงหนุ่ม อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ก็ได้มีการพูดถึงมุมมองในเลือกที่อยู่อาศัย พร้อมเปิดเผยมุมโปรดภายในบ้านของตน รวมถึงการได้รับความไว้วางใจให้มาทำหน้าที่ในฐานะพรีเซนเตอร์ของ ไซมิส แอสเสท ว่า"ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นคนติดบ้าน เพราะชอบใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ที่บ้านเป็นหลัก ที่ทุกคนได้เห็นกันในภาพยนตร์โฆษณานั่นก็คือตัวผมจริงๆเลยครับ การได้ใช้เวลาว่าง พักผ่อน ดูหนัง ฟังเพลง ในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าสบาย และมีความเป็นส่วนตัว มันทำให้เราได้ผ่อนคลาย ได้ใช้เวลากับตัวเอง และได้ Recharge energy ให้กับตัวเอง เพื่อพร้อมส่งต่อความสุขและพลังงานเชิงบวกให้กับทุกคนที่คอยให้กำลังใจผมจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างเต็มที่จริงๆครับ สำหรับผมทุกมุมในบ้านคือมุมโปรด เพราะเราเป็นคนเลือกทุกๆอย่างในบ้านด้วยตัวเอง ในการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัย อย่างบ้านหรือคอนโด ผมจะทำการหาข้อมูลอย่างเต็มที่ เช่น ดูว่าในโครงการนั้นๆมีอะไรที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราบ้าง คุณภาพของวัสดุต่างๆที่เลือกใช้เป็นอย่างไร ทำเลที่อยู่อาศัยเองก็เป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจเช่นกันครับ อีกส่วนคือเรื่องการบริการด้านต่างๆ และเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับที่พักอาศัยเองก็สำคัญ นอกจากจะช่วยเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็ยังส่งผลต่อสุขภาพด้วยครับ และการที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ ให้ทางไซมิส แอสเสท ผมก็รู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติมากๆเลยครับ ที่เล็งเห็นว่า ผมมีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงกับไซมิส แอสเสท ซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองเขาไปอยู่ และสัมผัสมาด้วยตัวเองแล้ว รู้เลยครับว่าเป็นที่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผมจริงๆ เพราะไซมิส แอสเสท ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพ และความคุ้มค่า และยังเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานด้วยครับ ผมประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมและสัมผัสโครงการ ทั้งโลเคชั่นที่อยู่ใจกลางเมืองติดรถไฟใต้ดิน รวมถึงบริการต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งเป็นโครงการแบบ Branded Residence ที่มี chain โรงแรมมาให้บริการ เหมือนได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมเลยครับ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตั้งแต่หน้าทางเข้า แถมมีบริการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน และทำความสะอาดห้องให้ด้วย สะดวกสบายมากๆเลยครับ ถ้าได้อยู่ที่นี่คงมีเวลาว่างได้พักผ่อนมากขึ้น และคิดงาน รวมถึง Recharge energy ได้อย่างเต็มที่ แล้วที่ชอบอีกอย่างคือในโครงการมีทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ และสปาอยู่ในโครงการเลยครับ ถ้ามีเพื่อนมาหาต้องการใช้บริการตอนไหนก็ทำได้ทันที สะดวกมากครับ"นอกจากนี้ ในฐานะพรีเซนเตอร์ อาโป-ณัฐวิญญ์ ยังได้พูดถึงการร่วมงานกับทางไซมิส แอสเสทว่า "สำหรับภาพยนตร์โฆษณาที่ได้มีการถ่ายทำไปแล้ว และทุกคนเพิ่งได้ชมกันไป ก็ยังมีโฆษณาอีกตัวที่จะเป็นในรูปแบบของซีรีส์ให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อ ซึ่งในซีรีส์ก็จะมีเพื่อนของผม จากค่าย Be On Cloud มาร่วมเป็นนักแสดงนำด้วยครับ อยากฝากทุกคนให้รอติดตามกันด้วยนะครับ และนอกจากนี้ผมยังมีแคมเปญอื่นๆ ร่วมกับทางไซมิส แอสสเสท ด้วย ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็น่าสนุกมากครับ ก็อยากจะฝากให้คนรักบ้านทุกท่าน รวมถึงแฟนคลับทุกคน ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางการสื่อสารของ SIAMESE ASSET ครับ" อาโป-ณัฐวิญญ์กล่าวทิ้งท้าย.ติดตามความเคลื่อนไหวและอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/SiameseAssetPCL