สยามพารากอน จับมือ เลโก้ ฉลองครบรอบ 25 ปี LEGO STAR WARS ที่แรกที่เดียวในไทย !! ชวนท่องกาแล็กซีในงาน “25th Years of LEGO STAR WARS @ Siam Paragon” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ สยามพารากอน

สยามพารากอน ผนึกกำลัง เลโก้ ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลกที่ครองความเป็นที่ 1 ในใจ หรือ Top of Mind ของลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ จัดงาน “25th Years of LEGO STAR WARS@Siam Paragon” ฉลองครบรอบ 25 ปี LEGO STAR WARS อย่างยิ่งใหญ่ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย ชวนเหล่าแฟนพันธุ์แท้STAR WARS มาร่วมเฉลิมฉลองกับกาแล็กซีแห่งจินตนาการพร้อมบุกตะลุยฐานกิจกรรมสุดมันส์ ที่เลโก้เตรียมเนรมิตพื้นที่จักรวาล STAR WARS ให้เหล่าแฟนๆ ได้ออกเดินทางไปพร้อมกันต่อเนื่องตลอด 7 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ แฟชั่น แกลเลอรี่ ชั้น 1 สยามพารากอนภายในงานพบกับอาณาจักรของ STAR WARS ที่มาพร้อมกับฐานกิจกรรมเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์จาก เลโก้ พาทุกคนออกเดินทางท่องโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่แฟนๆ หลงรักจาก STAR WARS สนุกไปกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์เหล่าเลโก้แฟน และบรรดาสตาร์ วอร์สเลิฟเวอร์ ไม่ว่าจะเป็น “กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์”, “โอบ-โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์”, “ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร”, “กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์” และ “เจมมี่เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ” พร้อมด้วยครอบครัวคนดังอาทิ “เบนซ์ พรชิตา-มิค บรมวุฒิ”, “นุ้ย-สุจิรา หลีระพันธ์”,“นิว-ชัยพล จูเลียน พูพาร์ต”, “จูน กษมา พร้อม น้องออกู๊ด น้องออเกรซ”, “เปิ้ล-จริยดี สเปนเซอร์” ที่มาร่วมเปิดเวทีเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี LEGO STAR WARS อย่างยิ่งใหญ่ที่แรก ที่เดียวในประเทศไทย โดยมี เดเมียน โมโฮห์ ผู้บริหาร บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, สรัลธร อัศเวศน์ พร้อม โสภิดา กิติโกมลสุข ผู้บริหาศูนย์การค้าสยามพารากอน และปรีชา อาชามงคล ผู้บริหาร เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย ให้การต้อนรับนอกจากนี้เตรียมพบกับไฮไลท์สุดพิเศษที่เหล่าเลโก้แฟน และแฟนพันธุ์แท้ STAR WARSห้ามพลาด!!• STAR WARS Lightsaber Academy ครั้งแรกในไทย!! ที่จะได้เรียนรู้วิธีการใช้ Lightsaber เสมือน เจได หรือ ซิธ ในจักรวาล STAR WARS พร้อมได้รับใบรับรองกิจกรรม LIGHTSABER TRAINING (จำกัดรอบละ 20 ท่าน)• LEGO Brick Pool & Mini Game สนุกไปกับเลโก้ซิกเนเจอร์ เอาใจคุณหนูๆ กับบ่อบริกแห่งจินตนาการร่วมสร้างสรรค์ผลงาน “ชิ้นเดียวในโลก” แบบสไตล์ของตนเองพร้อมบุกตะลุยไปกับสุดยอดกิจกกรรมในโซนต่างๆ ของจักรวาล STAR WARS• LEGO Be the next hero มาสนุกไปกับ Starwars AI ครีเอตตัวคุณเป็นคาแรคเตอร์ในแบบ LEGO Starwars พร้อมปรากฏตัวบน Poster แห่งกาแล็กซีในเวอร์ชั่น LEGOMini Figure สุดเจ๋ง จำกัดเพียง 2000 คนเท่านั้น• Exclusive New Item Launch พบกับสินค้าใหม่ ที่จำหน่ายในงานที่แรกก่อนใคร กับเซ็ต LEGO Star Wars™ 75382 TIE Interceptor™ อยากเป็นเจ้าของก่อนใครซื้อที่งานเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1-6 พ.ค. 2567 นี้พร้อมรับโปรโมชั่นมากมายในงานนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับแฟนพันธุ์แท้ STAR WARS ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 หรือ วันสตาร์ วอร์ส ณ แฟชั่น แกลเลอรี่ ชั้น 1 สยามพารากอน กับกิจกรรม May the 4th Be with you ร่วมแสดงพลังเปล่งเสียง May the force Be with you กล่าววลี 'ขอพลังจงสถิตย์อยู่กับท่าน!' พร้อมรับของขวัญพิเศษจาก LEGO & Disney ไปเลยทันที และร่วมเฉลิมฉลอง “STAR WARS DAY” ไปกับ Special Guest กับคู่จิ้นสุดฮอต “หยิ่น-อานันท์ ว่อง” และ “วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์” ที่จะมามอบความฟินให้กับแฟนๆ อย่างใกล้ชิด สำหรับแฟนๆ ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษกระทบไหล่ “หยิ่น-วอร์” เพียงร่วมกิจกรรมในพื้นที่จัดงานพร้อมถ่ายรูปโพสต์ลงบน X (Twitter) พร้อมติดแฮชแท็ก #25thLEGOStarwarsxYinWar ลุ้นเป็น 15 ผู้โชคดีร่วมกิจกรรมพิเศษ กับ “หยิ่น-วอร์” อย่างใกล้ชิดร่วมเฉลิมฉลองไปกับกาแล็กซีอันไกลแสนไกลของจักรวาล STAR WARS ในงาน “25th Years of LEGO STAR WARS @Siam Paragon” พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษดังนี้1. ซื้อสินค้าเลโก้ธีม Starwars ครบ 2,500 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) รับ LEGO Star Wars™ 30680 AAT™ 1 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 1-6 พ.ค. 2567*จำกัดลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ 1 ใบเสร็จ2. ซื้อสินค้าเลโก้ธีม Starwars ครบ 6,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) รับ LEGO Star Wars™ 40686 Trade Federation Troop Carrier 1 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 1-6 พ.ค. 2567*จำกัดลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ 1 ใบเสร็จ3. พิเศษ ยิ่งซื้อมาก ยิ่งลดมาก เมื่อซื้อสินค้าเลโก้ภายในงานเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1-6 พ.ค. 2567ซื้อครบ 10,000 รับส่วนลดเพิ่มอีก 5%ซื้อครบ 20,000 รับส่วนลดเพิ่มอีก 8%ซื้อครบ 50,000 รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%*จำกัดลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ 1 ใบเสร็จ4. Top Spender ที่มียอดซื้อสินค้าเลโก้เฉพาะธีม Starwars ภายในงานตั้งแต่วันที่ 1-6 พ.ค. 2567 ครบ 250,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) สูงสุดลำดับแรก รับ LEGO Star Wars™ 75192 Millennium Falcon™ มูลค่า 34,750 บาท 1 ชิ้น5. พิเศษเฉพาะในงานกับ Lucky Draw เมื่อซื้อสินค้าเลโก้ภายในงานตั้งแต่วันที่ 1-6 พ.ค. 2567 ครบ 3,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) รับสิทธิ์จับ Lucky Draw 1 ครั้ง*จำกัดลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ 1 ใบเสร็จเงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-610-8000 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : SiamParagon และ BricksThailand#25thLEGOStarwars #SiamParagon #WorldClassExperience #BeAmazed