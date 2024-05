มงลง "ชาโย พัคสวัฐ" ฟาดที่ 1 THE KNOT SHOW 2024 น็อต กฤติน จะดันดังให้สุด!

เวทีประกวด THE KNOT SHOW 2024 THE KNOT SHOW 2024 ร้อง เล่น เต้นโชว์และชัดเจนใน CHARACTER INNER POWER รอบตัดสิน เปิดตัว 18 หนุ่มหล่อผู้เข้าประกวด เดินสับแหลกคาเวที แบบเกินบรรยายหมด อวดหุ่นหล่อกระจาย เรียกเสียงกรี๊ดดังลั่นหูแทบแตกจากแฟนคลับ 3 Master สุดจัดจ้านและนักร้องหุ่นล่ำและนักร้องดังพันล้านวิวมาร่วมเป็นกรรมการ นอกจากนี้ยังมีและมาร่วมเชียร์ และให้กำลังใจอีกด้วยรอกันมานาน สิ้นสุดการรอคอย ผลการประกวดมีดังนี้ ผู้ชนะ The Knot Show 2024 ได้แก่ได้รับ The Knot voucher มูลค่า 100,00 บาท และ voucher จาก Masterpiece Hospital มูลค่า 300,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ได้รับ The Knot voucher มูลค่า 100,00 บาท และ voucher จาก Masterpiece Hospital มูลค่า 100,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ได้รับ The Knot voucher มูลค่า 100,00 บาท และ voucher จาก Masterpiece Hospital มูลค่า 100,000 บาทรางวัลพิเศษเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จากมาดามไข่หวาน ได้แก่รางวัล Best The knot By Mirinn Bangkok ไปโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 2 รางวัล ได้แก่ป์ และรางวัลพิเศษ จาก RAN COSMETIC มอบโดย ป้อม วินิจ บุญชัยศรี ให้กับ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเล่นซีรีส์ และผู้ที่ได้รับเลือกเล่นซีรีส์ The Back Stage ได้แก่นอกจากนี้ทาง ENT-SYNC เอ็น.ซิ้งค์ ไทยแลนด์ ได้มอบรางวัลพิเศษ The Knot x ENT-SYNC Thailand ให้แก่ ปึงปัง ธนทัต สุดจิตโต และเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่ได้ร่วมเล่นซีรีส์เรื่องนี้อีกด้วยชาโย พัคสวัฐ บรรลือทรัพย์ เปิดใจอย่างมีความสุขว่า “บอกตรงๆ ไม่คิดว่าตัวเองจะชนะได้ที่ 1 เพราะมีคนหล่อเก่งกว่าเราอยู่เยอะ ขอบคุณแม่น็อต พี่อ้วน รีเทิร์น พี่ป้อม วินิจ พี่กำปั้น บาซู และพี่ๆ ทีมงานทุกคน ที่ช่วยให้ปั้นเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม หลังจากนี้ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมกับงานซีรีส์ที่แม่น็อตเตรียมไว้ให้แล้วครับ”น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ประธานจัดงาน ผู้ถือลิขสิทธิ์ THE KNOT SHOW 2024 เดอะน็อตโชว์ ให้สัมภาษณ์ว่า “ตั้งแต่เปิดเวทีมา ผู้เข้าประกวดทุกคนคือครอบครัวของน็อต เหนื่อยแต่ก็มีความสุขมากๆ จบจากประกวดเราจะไปต่อที่ซีรีส์ทางช่องวัน GMM25 พร้อมลุยต่อในวงการบันเทิงแบบยาวไปๆ น็อตพร้อมดันเต็มที่อยู่แล้ว นอกจากนี้น็อตมีโปรเจคใหม่ ต่อเนื่อง คือ เดอะน็อตการละคร ซีรีส์คุณธรรมโดยมีพาทเนอร์ ร่วมอย่าง สเปรย์น้ำแร่ มาดามไข่หวาน และ CK Cream & Serum By Chaiya Krung อีกด้วยครับ”ไชย ยา กรุง ผู้จัดการกองประกวด THE KNOT SHOW 2024 เดอะน็อตโชว์ “ผมเป็นคนหนึ่งที่แม่น็อตดันจนดัง น้องๆ จากเวที THE KNOT SHOW 2024 เดอะน็อตโชว์ ก็ต้องดังเด่นยิ่งขึ้นๆ แน่นอนครับ”ทางด้าน 3 Master สุดจี๊ด อ้วน รีเทิร์น อนันต์ เสมาทอง, ป้อม วินิจ บุญชัยศรี และนักร้องหุ่นล่ำ กำปั้น บาซู BAZ00 กวินพนธ์ พาณิชย์พงส์ เปิดใจ ดังนี้ อ้วน รีเทิร์น อนันต์ เสมาทอง “พี่ว่าสมมงนะ เด็กที่ชนะมีแววไปไกล จับตาดูต่อเลย มีแววเปรี้ยงๆ” ป้อม วินิจ บุญชัยศรี “พี่เห็นดารามาเยอะ พอมองออกว่าใครจะดังแรง น้องที่ชนะหุ่นปังรูปร่างเป๊ะ ออร่าแรงแล้ว พร้อมเจิดจรัส นี่แหละเพชรเม็ดใหม่ของวงการบันเทิง” กำปั้น บาซู BAZ00 กวินพนธ์ พาณิชย์พงส์ “ดูคนต้องดูไปนานๆ แต่น้องที่ชนะ ดูแค่แว่บเดียว! ก็รู้เลยว่าแจ้งเกิดแน่ ยิ่งมีทีมงานเจ๋งๆ เก่งๆ ของแม่น็อตอยู่ดันด้วย ดังแรงไวแน่นอน! คอนเฟิร์ม!”เดอะน็อตโชว์ THE KNOT SHOW 2024 ได้รับการสนับสนุนอย่างดีมากจาก โรงพยาบาล มาสเตอร์พีซ Masterpiece Hospital , เฌอ รีสอร์ท , ยาดมสมุนไพร เฌอเอม , ภัสราคลินิก เวชกรรม บาย อามมี่ แม็กซิม , RAN Cosmetics Le beauty 88 , ป้ายไทยทำ ,วีอาร์โมเดล WE R Model by ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี , HANGOVER นครสวรรค์ , นามนิน NAMNIN,ฟอร์วี คลีนิก , Neat Hairnue Hair Innovation , มาดามไข่หวาน , มิรินน์ โชว์, สเปซพลัส Space Plus ,ENT-SYNC เอ็น.ซิ้งค์ ไทยแลนด์ โดยผู้บริหาร มาดามเมย์ สุภาภรณ์ ใจน้อย, Spaceplus,HANGOVERNAKHONSAWAN,NatureSoft,GMPermanent Makeup,สักลายมือเศรษฐีหมอเกท,เดอะน็อตการละคร,SALETEFLEUR ,CHERRYCollagenPlus,วิจิตรศิลป์ และ ครีมและเซรั่ม CK ThepowerofnowTHE KNOT SHOW 2024 ร้อง เล่น เต้นโชว์ ชัดเจนใน CHARACTER INNER POWER คาเรกเตอร์ อินเนอร์ พาวเวอร์ ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท พร้อมบินไปโชว์ใหญ่ที่ญี่ปุ่น เป็น 1 ใน 6 นักแสดงโปรเจคปังมากจาก ENT-SYNC เอ็น.ซิ้งค์ ไทยแลนด์ กับซีรีส์ เดอะน็อตโชว์ THE KNOT SHOW 2024 The Back Stage ความลับหลังเวที ฟาดแหลก แฉไม่ยั้ง แฉแหกแรงวงการประกวดนายแบบ นำแรงๆโดย น็อต แม็กซิม ,อ้วน รีเทิร์น ,ป้อม วินิจ ,กำปั้น บาซู และ ไชย ยา กรุง จะออกอากาศพฤศจิกายน ทางช่อง GMM 25 ดูย้อนหลังด่วนได้ที่ app แอปพลิเคชั่น oneDตามติดทุกวินาทีทางโซเซียล Fanpage แฟนเพจ The Knot Thailand https://www.facebook.com/theknotthailandofficial