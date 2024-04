เรื่องไฮป์ไว้ใจ “บีไอ” ส่วนเรื่องกดบัตรไว ต้องไทยไอดี! เสาร์ที่ 4 พ.ค.นี้ วัดสปีดจองบัตร #BI_2024HypeUpinBKK 10 โมงเช้า

อากาศร้อนหรือจะสู้พลังความฮอตระดับที่งานมิวสิกเฟสติวัลต้องตามตัว! ก่อนถึงคิวมาเจอแฟนๆ ชาวไทย พ่อหนุ่มเอวหวานหรือสเตจเนมที่รู้จักกันดีว่าบุกหนักจัดเต็มงานเทศกาลดนตรีในประเทศเกาหลีใต้แบบรัวๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน BUZZER BEAT FESTIVAL 2024 เมื่อวันที่ 13 เมษายน แล้วไหนจะตามมาด้วยเฟสติวัลที่จ่อคิวรออีกเพียบ ทั้ง HIPHOPPLAYA FESTIVAL 2024, 2024 DAEGU HIPHOP FESTIVAL, SPRING BREEZE in CAMPUS 2024 และล่าสุดสดๆ ร้อนๆ เพิ่งประกาศอีกหนึ่งงานที่ไต้หวันคือ SPACEPORT CARNIVALการันตีความเฟมัสของผู้ชายคนนี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคำ แถมยืนยันไม่ว่าเวทีไหนๆ ก็ไฮป์คนดูให้สนุกทั่วถึงได้ทุกโซน ชนิดที่ว่าบัตรนั่งก็กลายเป็นบัตรยืนทั้งฮอลล์กันมาแล้ว ด้วยคำๆ นี้ "ตวีลจุนบิ" (ภาษาเกาหลี “뛸준비!!!” แปลว่า เตรียมกระโดด!!!) คำพูดติดปากที่ บีไอ ใช้ไฮป์ผู้ชมคอนเสิร์ตของเขา หรือนี่จะเป็นที่มาของชื่อโซโลทัวร์คอนเสิร์ตประจำปีนี้ “สเตจที่จะอัดแน่นไปด้วยเอเนอร์จีไฟลุก บวกกับพลังการไฮป์อันเลื่องลือ ซึ่งตอนนี้ขยายแพลนเพิ่มเป็น 8 เมืองทั่วเอเชียแล้วได้แก่ โซล, ฮ่องกง, กรุงเทพฯ, สิงคโปร์, มะนิลา, จาการ์ตา, มาเก๊า และ (เพิ่มเติม) กัวลาลัมเปอร์ในส่วนของประเทศไทย ได้พบกันแน่รับเรื่องเรียบร้อยโดยผู้จัดมือหนึ่งวงการคอนเสิร์ต/แฟนมีตติ้งสายเคป็อปของบิ๊กบอสแท็กทีมเช่นเคยกับต้นสังกัดเกาหลีล็อกคิวล็อกใจ ปักวันสวยๆ ตรงวาระครบรอบ 3 ปีโซโลเดบิวต์อัลบั้ม B.I 1ST FULL ALBUM [WATERFALL] พอดีเป๊ะ! วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 นี้ เวลา 18:00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานีเตรียมเน็ตให้ไวเท่าใจ แล้วจองบัตรคอนเสิร์ต “บีไอ 2024 ทัวร์ ไฮป์ อัป อิน แบงคอก” (B.I 2024 TOUR HYPE UP IN BANGKOK) #BI_2024HypeUpinBKK ให้ทัน *** เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้ เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือระบบออนไลน์บัตรราคา 2,900 / 3,500 /4,500 และ 6,900 บาท พร้อมด้วยสิทธิพิเศษฉ่ำๆ ***ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงานเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆ ตลอดปีเฟซบุ๊ก : www.facebook.com/fouroneoneent เอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) : https://x.com/411ent อินสตาแกรม : https://instagram.com/411ent ยูทูบ : https://www.youtube.com/411ent