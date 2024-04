สุดปึ้ง! “กึ้ง เฉลิมชัย” เปิดไลน์อัป 4November Entertainment ปี 2024 สานต่อความฝันที่ไม่สิ้นสุดผ่าน “เลดี้ปราง-ปาป้า โลโล่-เทรนนีช่วงเอเชีย” และเหล่าทาเลนต์สุดเซอร์ไพรส์

เรื่องนี้ต้องขยายให้ถึงขีดสุด! สมกับการเป็นของบริษัทบันเทิงไม่จำกัดความฝัน ในเครือของบิ๊กบอสซึ่งแจ้งเปิดแล้วเกิดอย่างปึ้ง!! ทั้งบริษัทและทาเลนต์นัมเบอร์วันอย่างกับการเติมเต็มความฝันครั้งใหญ่ของนักแสดงสาวมากความสามารถคนนี้ ให้ก้าวเข้าสู่อาชีพศิลปินเต็มตัวอย่างเป็นทางการในปี 2023 ที่ผ่านมา ด้วยกระแสตอบรับอันท่วมท้น จนสร้างปรากฏการณ์ ‘นิทานความรัก’ ที่กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในทุกแพลตฟอร์มเพียงเวลาชั่วข้ามคืน การันตีว่าสอบผ่านการยอมรับจากมหาชนอย่างต่อเนื่องด้วยการครอง No.1 Trending - Music บน YouTube Thailand มากกว่า 10 วันล่าสุดได้ขยับพอร์ตเผยแผนกลยุทธ์ปี 2024 ในงานแถลงข่าว “4November | 2024 Dreamfinity” #4Nov_2024Dreamfinity ยืนยันเป้าหมายการเติมเต็มความฝันแบบไร้ขีดจำกัด และความฝันหลากหลายรูปแบบ โดยมี ดีเจนุ้ย-ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร ทำหน้าที่พิธีกร เริ่มต้นด้วยการเปิดตัวสุดเซอร์ไพรส์ของทีมเด็กฝึกหัดจาก 4November คือและ3 เทรนนีตัวแทนประเทศไทย จาก 70 ผู้เข้าแข่งขันทั่วโลกในรายการ CHUANG ASIA ที่เรียกความนิยมจากผู้ชมได้ตั้งแต่ออกอากาศอีพีแรก โดยทั้งสามเทรนนีรับหน้าที่เปิดสเตจด้วยไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพลง ‘Shhh’ (ของ KISS OF LIFE) ทั้งโชว์ร้องและเต้นได้อย่างน่าทึ่งยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ซึ่งบอกเลยว่าห้ามกะพริบตา เตรียมรอพบ “การเปิดตัว 2 ศิลปิน” 2 ทาเลนต์มากความสามารถที่ผู้ชมรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่พวกเธอยังมีความฝันที่ยังไม่ถูกเติมเต็มและรอพิสูจน์เส้นทางใหม่ในวงการบันเทิงอีกครั้ง ซึ่งวันนี้เผยแค่เงาให้เดาให้ลุ้นกันไปก่อนไม่เพียงแค่งานเพลงเท่านั้น แต่ยังพร้อม Maximize ทุกศักยภาพในตัว Talent ให้ไปสู่มิติใหม่ในวงการบันเทิงอย่างรอบด้าน เตรียมพบกับ 2 ดูโอที่เตรียมเปิดตัวในฐานะ Host ของรายการวาไรตี้ที่สร้างและผลิตโดย 4November ไม่ว่าจะเป็นสองพี่น้องฝาแฝดขวัญใจโซเชียล กับความสามารถรอบด้านที่หลายคนยังไม่รู้ หรือนักแสดง/ดีเจหนุ่มมากประสบการณ์ ที่พร้อมจะพาผู้ชมเดินทางไปรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาขาดไม่ได้แน่นอนกับโชว์พิเศษจากที่จัดเต็มถึงใจด้วยไลฟ์แบนด์เวอร์ชั่นของเพลงที่สร้างปรากฏการณ์อย่าง ‘นิทานความรัก’ (A TALE OF LOVE) พร้อมเผยเรื่องราวนิทานความรักครั้งใหม่ซึ่งเตรียมจะเล่าสู่กันฟังในชื่อเพลง ‘โลกเอียง’ โดยในงาน “4November | 2024 Dreamfinity” มีตัวอย่างมิวสิกวิดีโอสั้นๆ มาสปอยล์ความหวานขั้นสุด รอติดตามตัวเต็มทั้งภาพและเพลง พร้อมการคัมแบ็กของ “เลดี้ปราง” ได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ปิดท้ายกันด้วยการแนะนำศิลปินน้องใหม่ รุกกี้วัย 80 ปีผู้มาพร้อมซิงเกิลแรก ‘เทพบุตรในฝัน’ (The Gentleman) ที่ชาวเน็ตฮือฮาและชื่นชมกับการเดบิวต์ครั้งนี้ว่า แตกต่าง สร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยนิยามที่แท้จริงของ “ความฝันไร้ขีดจำกัด” เพราะ 4November เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทุกความฝันนั้น ไม่เคยมีคำว่า “สายเกินไป” ในงานยังมีพรีเมียร์มิวสิกวิดีโอ #เทพบุตรในฝันMV https://youtu.be/_ocFRvuBb94 ที่นำแสดงโดยและให้ชมเป็นครั้งแรกด้วย เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ทุกซีนกันไปเลยมากไปกว่าวาระการเดบิวต์ศิลปินน้องใหม่แล้ว ครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสพิเศษที่ 4November และตั้งใจนำรายได้ทั้งหมดของเพลง ‘เทพบุตรในฝัน’ (The Gentleman) ที่เกิดขึ้นจากสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งสามารถติดตามฟังกันได้ทาง https://adapapalolo.lnk.to/TheGentleMan ไปบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ ส่งต่อการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม TikTok Challenge มาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกชิง 1,000 รางวัล รวมทั้งแบ่งปันสู่การบริจาคเช่นกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทุกช่องทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของ 4November Entertainment @4November_ent▶️ https://youtu.be/_ocFRvuBb94 ▶️ https://youtu.be/J4jox3tEREE ▶️ https://youtu.be/NRVFzUW3UD0 ▶️ https://youtu.be/XNRxxinLSEE