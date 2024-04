ฝากตัวเป็นเขยคนโปรด!! "แอฟ ทักษอร" ควง "นนกุล" ร่วมปาร์ตี้ฉลองวันเกิดคุณแม่

ต้องบอกเลยว่าตอนนี้หัวใจของนางเอกสาว "แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ" กลายเป็นสีชมพูหวานแหววสุดๆ หลังเปิดตัวคบหาดูใจอยู่กับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้อง "นนกุล ชานน" งานนี้ทั้งคู่ก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆ มาให้แฟนๆ ได้จิกหมอนกรี๊ดกร๊าดกันระนาวล่าสุด "แอฟ ทักษอร" ทำแฟนๆ ฟินอีกรอบ หลังเกี่ยวก้อย "นนกุล" มาร่วมปาร์ตี้วันเกิดคุณแม่ "วัจฉสา แอนเดอร์สัน" โดย "แอฟ" ได้ลงภาพสุดอบอุ่นพร้อมข้อความว่า "Happy 70th Birthday to our beautiful Granny who taught us everything. We will cherish you forever @vachasa"และหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกโพสต์ไป ก็มีแฟนๆ เข้ามากดไลค์รัวๆ แหม่!! เรียกว่าชัดเจนมากๆ ในตำแหน่งของว่าที่ลูกเขยของคุณแม่