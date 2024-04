CHANGE2561 !! เปิดลิสต์ไลน์อัป 6 ซีรีส์ใหม่ อัดแน่นไปด้วยผลงานคุณภาพและเซอร์ไพรส์ ในงาน CHANGE2561 ORIGINAL “CHANGING” PROJECTS LINEUP 2024

CHANGE2561 จัดงานสุดยิ่งใหญ่ประกาศไลน์อัป 6 ซีรีส์เรื่องใหม่ ในงาน CHANGE2561 ORIGINAL “CHANGING” PROJECTS LINEUP 2024 ซึ่งเผยไลน์อัปที่อัดแน่นไปด้วยผลงานแปลกใหม่เซอร์ไพรส์และมีคุณภาพ โดยจะทยอยออกสู่สายตาผู้ชมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกภายในปีนี้และต่อไปจนถึงปีหน้า ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมการผลิตของ พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 ซึ่งเป้าหมายในการผลิตผลงานของ CHANGE2561 คือการมุ่งเน้นเรื่องของความแปลกใหม่ที่มีคุณภาพและการควบคุมรายละเอียดทุกขั้นตอนของการผลิต พร้อมมุ่งหน้าขยายขอบเขตการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่หลากหลาย เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงไทยมาตรฐานใหม่สู่สากล และสิ่งนี้เองทำให้เข้าไปครองใจแฟนๆอยู่ในกระแสความนิยมทั้งใน ON AIR และ ONLINE รวมถึงกระแสไวรัลต่างๆมากมายทำให้ CHANGE2561 กลายเป็นโมเดลของการผลิตซีรีส์ที่ต้องจับตามองจากไลน์อัปคอนเทนต์ซึ่งประกาศเปิดตัวในงาน CHANGE2561 ORIGINAL “CHANGING” PROJECTS LINEUP 2024 เมื่อวันที่ 25 เมษายน ณ SPHERE HALL - 5M FL. EMSPHERE ที่ผ่านมา บรรยากาศภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวไลน์อัปครั้งนี้อบอุ่นไปด้วยทัพนักแสดงเกือบ 40 ชีวิต อาทิ บอย ปกรณ์ , แจ็คกี้ ชาเคอลีน , โก้ วศิน พร้อมเหล่านักแสดง CHANGE ARTIST พาเวล นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์ , พูห์ กฤติน กิจจารุวรรณกุล , สายลับ เหมวิช ขวัญอำไพพันธุ์ , ภณ ธนภณ เอี่ยมกำชัย , นัท ศุภณัฐ เลาหะพานิช , ปิง โอบนิธิ ลีลาเวชบุตร , เบนซ์ อัทธ์ธนิน ธนินภาณุวิวัฒน์ , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช กันคำ , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ วัตนวิทย์สกุล , ท็อปเทน ศุภกรณ์ เสาร์ขอ , ป๊อป ภัทรพล วัลลภศิริ , ลี อัสรี วัฒนายากุล , ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์ , ลูกหมี ปัญญาพัชร , เอตั้น ธนกร , เบลเล่ จิรัชญา , ไทเกอร์ ธนวัต , อ้น กษมา , ปังปอนด์ อัครวุฒิ , กิฟท์ สิรินาถ ฯลฯ รวมทั้งผู้กำกับมากฝีมือระดับแถวหน้า ปีเตอร์ นพชัย, หนุ่ย ศุทธสิทธิ์ , โอ๋ กฤษฎา และ โบ พรรณทิพย์ พร้อมใจกันมาร่วมเดินพรมแดงและขึ้นเวทีพูดคุยถึงผลงานที่ทุกคนจะได้รับชมกันเร็วๆนี้ ท่ามกลางแขกรับเชิญผู้ให้การสนับสนุน สื่อมวลชน และเหล่า FC ทุกด้อม ที่ต่างพร้อมใจกันมาให้กำลังใจ พร้อมส่งดอกไม้เงินช่อใหญ่มาร่วมฉลองให้กับช่วงเวลาสุดพิเศษในวันนี้ทำให้ #CHANGE2561ORIGINAL พุ่งขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ (x) อันดับ 1 ประเทศไทย พร้อมกับอีกหลายๆประเทศโดยในงานนี้นับว่าเป็นการตอกย้ำถึงกระแสความแรงของซีรีส์แนวบอยเลิฟที่ CHANGE2561 ประสบความสำเร็จและซีรีส์หลากเรื่องหลายอรรถรสที่ CHANGE2561 พร้อมจัดเต็ม ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดงานก็ได้เนรมิตฮอลล์ให้กลายเป็นรันเวย์เปิดตัวทัพนักแสดงภายใต้สังกัด CHANGE ARTIST กว่า 30 คน จากนั้นสองพิธีกร เป้ วิศวะ และ อ๋อง เขมรัตน์ ได้กล่าวเชิญ พี่ฉอด สายทิพย์ , เอส วรฤทธิ์ ขึ้นกล่าวเปิดงานพร้อมกับเปิดตัวไลน์อัป 6 ซีรีส์เรื่องใหม่ เริ่มด้วยซีรีส์ รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว (This Love Doesn’t Have Long Beans” ซึ่งเพียงเปิดตัวก็สร้างโมเมนต์ ให้แฟนๆใจฟูเบอร์แรงกับโมเม้นต์สุดจิ้นของ สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ ที่มารับบท พระเอก&นายเอก เป็นครั้งแรกกับ กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , เบนซ์ อัทธ์ธนิน ที่มาจับคู่กันเป็นครั้งแรกตามกระแสเรียกร้องของแฟนคลับ ส่งความหวานผ่านเพลงประกอบซีรีส์ ห้ามไม่ทัน ทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันสนั่น !!! จากนั้นสองพิธีกรได้กล่าวเชิญ พี่ฉอด สายทิพย์ , เอส วรฤทธิ์ และ หนุ่ย ศุทธสิทธิ์ ผู้กำกับ และ 9 นักแสดงนำ สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ , เบนซ์ อัทธ์ธนิน , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ , ลี อัสรี , ไทเกอร์ ธนวัต , อ้น กษมา และ เบลเล่ จิรัชญา ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวผัดกะเพราเลิฟเวอร์กับภารกิจลับในการปลอมตัวเป็นเด็กฝึกงานในร้านดัง เพื่อสอบให้ผ่านและคว้าตำแหน่งเชฟคนต่อไป ท่ามกลางความว้าวุ่นของความรักในบรรยากาศของกลิ่นกะเพรานอกจากนั้นความพิเศษในซีรีส์ ‘รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว’ ยังได้จัดโปรเจกต์รายการออนไลน์ ‘กะเพรา Challenge’ ตามหาผัดกะเพราไม่มีถั่วฝักยาวสูตรเด็ด เพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ และอีเว้นท์ใหญ่จัดการแข่งขันผัดกะเพราที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นอกจากซีรีส์บอยเลิฟแล้ว CHANGE2561 ORIGINAL ยังขอส่งซีรีส์แนวเกิร์ลส์เลิฟ (ยูริ) มาเอาใจแฟนๆกันใน ‘AFFAIR รักเล่นกล’ โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นการพบกันครั้งแรกของสองนักแสดงสาว ‘ซอนญ่า-ศรัณย์ภัทร์’ และ ‘ลูกหมี-ปัญญาภัทร’ กับเรื่องราวความรักและชีวิตสุดพลิกผันของ ลูกคุณหนู และลูกแม่บ้าน ที่ต่างเป็นเพื่อนรักของกันและกัน แต่เพราะโชคชะตาเล่นตลก ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสลับกลับกันและความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนักแสดงทั้งสองสาวได้โชว์ฝีมือเล่นเปียโนและร้องเพลงสุดไพเราะ ทำให้ผู้ชมมาร่วมงานต่างชื่นชมในความสวยและความสามารถทำให้ซีรีส์ รักเล่นกล เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกจากนั้นก็ถึงเวลาของซีรีส์ฟอร์มยักษ์ พร้อมนักแสดงเบอร์ใหญ่ ในซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี ‘TIME หมุนเวลาตาย’ ซึ่งก็เป็นการเจอกัน ครั้งแรกของ แพนเค้ก-เขมนิจ และ บอย-ปกรณ์ พร้อมยกระดับความเข้มข้นด้วยทีมนักแสดงมากฝีมือ อาทิ โก้ วศิน, แจ็คกี้ ชาเคอลีน และ กอล์ฟ อนุวัฒน์ เรื่องราวของว่าที่เจ้าสาวสุดเพียบพร้อมที่ต้องสูญเสียทุกอย่างแม้แต่ชีวิต แต่ถ้าเธอมีโอกาสที่จะย้อนเวลากลับไปได้เธอจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือไม่ ?? เมื่อในทุกๆครั้งที่เธอย้อนเวลากลับไปจะต้องแลกกับหนึ่งชีวิตCHANGE2561 ORIGINAL ยกระดับความน่าสนใจต่อไปไม่หยุดด้วยซีรีส์ ‘ฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุด’ นำโดย ‘นัท-ศุภณัฐ’ ที่ ควบสองบทบาทเป็น พริ๊นซ์ ดารา LGBTQ ตัวแม่แห่งวงการ ที่หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ต้องกลับไปอยู่ในชาติก่อน ในร่างของขุนวรเดช ลูกชายเจ้าเมืองสิงหนคร ในยุคที่สังคมยังไม่เปิดกว้าง และยังไม่เข้าใจความหลากหลายทางเพศพริ๊นซ์จึงต้องพยายาม เพื่อให้คนในสังคมยอมรับ แต่ก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของการกบฏชิงอำนาจ ร่วมด้วย ปิง-โอบนิธิ, ป๊อป-ภัทรพล, ลี-อัสรี และ เอตั้น ธนกร ซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้เปิดตัวได้อย่างสุดปัง เมื่อ นัท-ศุภณัฐ นายเอกของเรื่องนั่งเสลี่ยงมาอย่างสวยเฉิดฉายจนแฟนยกป้ายไฟให้เต็มสิบไม่หัก พร้อมยกนิ้วว่าCHANGE2561 ทำถึงจริงๆCHANGE2561 ORIGINAL ยังเอาใจแฟนๆสานต่อกระแสความนิยมของสองหนุ่ม ‘พูห์-กฤติน’ และ ‘พาเวล-นเรศ’ จาก ‘PITBABE THE SERIES’ ด้วยซีรีส์เรื่องใหม่อย่าง ‘สิงสาลาตาย’ ที่เพิ่มความแปลกใหม่ด้วยการผสมผสานแนวบอยเลิฟกับแนวสยองขวัญ กับเรื่องราวคดีฆาตกรรมสุดสยอง เมื่อเกิดคดีฆ่าแขวนคอ 7 ศพ ทุกศพต่างถูกเย็บด้วยด้ายแดงที่ตาและปาก ซึ่งเป็นการนำพามาเจอกันของ สิงหา (รับบทโดย พาเวล-นเรศ) สารวัตรสืบสวนผู้ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ วิญญาณ หรือสิ่งลี้ลับใดๆ และ ธูป (รับบทโดย พูห์-กฤติน) เด็กกำพร้าที่เหมือนเป็นขั้วตรงข้ามของ สิงหา เพราะเขาสามารถเห็นผี หรือสัมผัสถึงวิญญาณได้ตั้งแต่เด็ก ทั้งคู่ต้องมาร่วมกันคลี่คลายคดีฆาตกรรม ที่เชื่อมโยงอดีตมาถึงปัจจุบัน กับความเชื่อโบราณที่เชื่อมโยงสิ่งลี้ลับ ความโลภที่เชื่อมโยงไปสู่ความตาย และการเชื่อใจที่เชื่อมโยงสู่สายสัมพันธ์ปิดท้ายงาน CHANGE2561 ORIGINAL “CHANGING” PROJECTS LINEUP 2024 ด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์ ที่ตอกย้ำความสำเร็จไปทั่วโลกของ ‘PITBABE THE SERIES’ ด้วยการประกาศข่าวดีสำหรับโปรเจกต์ ‘PITBABE THE SERIES SEASON 2’ ที่กลับมาสานต่อความสำเร็จ ไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องรอกันนาน ซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองหนุ่ม ‘พูห์-กฤติน’ และ ‘พาเวล-นเรศ’ นำทีมนักแสดงนำทั้ง 12 คน กลับมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกันอีกครั้งแบบรับรองว่าเข้มข้นถึงใจอย่างแน่นอนจึงเรียกได้ว่าเป็นการผลิตงานแบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเต็มที่และจัดเต็มจริงๆ สำหรับไลน์อัปซีรีส์ทั้ง 6 เรื่องที่ประกาศในงาน CHANGE2561 ORIGINAL “CHANGING” PROJECTS LINEUP 2024 เป็นไลน์อัปที่หลากหลายครบทุกรสและอารมณ์ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ชมได้มีความสุขและเต็มอิ่มกับคอนเทนต์ที่ CHANGE2561 เสิร์ฟให้อย่างแน่นอน