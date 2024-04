คิดถึงเสมอ“เบลล่า ราณี” โพสต์ซึ้งถึงคุณพ่อในวันคล้ายวันเกิด ถ้ายังอยู่ก็จะครบ 85 ขวบแล้ว

เรียกได้ว่าแม้คุณพ่ออันเป็นที่รักจะจากไปแล้ว แต่สำหรับลูกสาวอย่างนางเอกคนสวยก็ยังคงรักและคิดถึงเสมอล่าสุดเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อผู้ล่วงลับ ทางสาวเบลล่าก็เปิดโมเมนต์สุดอาลัย ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ด้วยภาพย้อนอดีตความทรงจำแห่งความประทับใจ พร้อมเขียนแคปชั่นสุดซึ้งว่า“ถ้า Daddy ยังอยู่ ปีนี้ก็จะครบ 85 ขวบแล้ว We miss you always, but I know part of you is in my soul, my thought, my blood, my body, my everything. I’m so glad I have such a cool Dad with bigggg heart and always taught his daughter to be like him. You are my role model Daddy! Happy Birthday and hope to see you in the dream tonight"(ถ้าพ่อยังอยู่ ปีนี้ก็จะครบ 85 ขวบแล้ว พวกเราคิดถึงพ่อเสมอ แต่หนูรู้ว่าส่วนหนึ่งของพ่ออยู่ในจิตวิญญาณ ความคิด เลือดร่างกาย ทุกอย่าง ฉันดีใจมากที่ฉันมีพ่อที่เจ๋งและหัวใจที่ยิ่งใหญ่และสอนลูกสาวของเขาเสมอให้เป็นเหมือนเขา พ่อเป็นต้นแบบของฉัน ! สุขสันต์ วันเกิด และหวังว่าจะได้เจอคุณในความฝันคืนนี้ )