GMM MUSIC จับมือ HARLEM SHAKE เปิดตัว “BLKGEM” มุ่งพัฒนาบุคลากรบันเทิงครบทุกมิติ ยกระดับวงการเพลงสู่ตลาดสากล

ยังคงเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงไทยอย่างต่อเนื่องตามแผน นำพาบริษัทเข้าสู่การ IPO ในตลาดหลักทรัพย์ ล่าสุดจับมือสถาบันพัฒนาศิลปินชั้นนำของประเทศจัดตั้งสถาบันศิลปะบันเทิงมุ่งพัฒนา บุคลากรบันเทิงแบบครบทุกมิติ มีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับนานาชาติ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ บุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังวงการ ตอบรับขาขึ้นอุตสาหกรรมบันเทิงที่กำลังเติบโตทั่วโลกโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว BLKGEM ไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ณ โรงละคร เอ็ม เธียเตอร์ มีบุคคลในแวดวงบันเทิงไปร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ทั้งผู้บริหารค่ายเพลงต่างๆ เช่น GMM GRAMMY, ATime, 4NOLOGUE, Sonray, LIT Entertainment และศิลปินมากมาย ได้แก่มอส ปฏิภาณ, ชิน ชินวุฒ, ปอร์เช่ แจ๊คกี้ และเติร์ด จาก Trinity, ไอซ์ พาริส, เจเจ-ต้าเหนิง, ปณต getsunova - เนะ อโณทัย , เนย แจม พิกเล็ท (JNP), PERSES,VIIS,ALALA,FIRZTER ,มังกร-ตฤณ Yes Indeed, เอม สาธิดา และศิลปินจาก CLUB AFTER CLASS รวมทั้งศิลปินบอยกรุ๊ปจากญี่ปุ่น วง PSYCHICFEVER เป็นต้นโดยมี 2 ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงและได้เล่าถึง BLKGEM ดังนี้ เป้าหมายของ BLKGEM คือ การสร้างโอกาสให้วงการเพลงไทย และศิลปินรุ่นใหม่ได้ ขยายและขับเคลื่อนวงการเพลงไทยและต่อยอดการเติบโตไปยังต่างประเทศ และมุ่งหวังยกระดับเพิ่ม ศักยภาพของบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างผลงานคุณภาพไปสู่ระดับนานาชาติได้ และที่สำคัญคือพัฒนาหลักสูตร พัฒนาศิลปินที่จะมีการร่วมกับพาร์ทเนอร์นานาชาติที่มี ความรู้หลากหลายเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่กว้างขวางขึ้น โดย การดำเนินงานของ BLKGEM แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ1. Artist Academy ที่เฟ้นหาออดิชั่นและพัฒนาศิลปินฝึกหัดสู่การเป็นศิลปินอาชีพของ GMM MUSIC ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปี (ปัจจุบัน GMM MUSIC มีศิลปินทั้งหมด 130 เบอร์ และมีศิลปินฝึกหัด อยู่ในสังกัดทั้งหมด 100 คน) ศิลปินที่ผ่านการฝึกฝนพัฒนาและเดบิวต์ออกสู่ตลาดแล้ว ได้แก่ วง PERSES, ALALA, VIIS, FIRZTER เป็นต้น2. Public Academy เปิดบริการหลักสูตรการเรียนสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะเปิดโอกาสให้ ทุกคนที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตามหลักสูตรที่เหมาะสม จากครูและเมนเทอร์ที่มีประสบการณ์ตรง ในอุตสาหกรรมบันเทิง จากคอร์สที่หลากหลาย อาทิเช่น โปรแกรมเทรนนิ่งเข้มข้น 6 เดือนสำหรับศิลปิน ที่จะได้ workshop กับ 9 เมนเทอร์ ผู้ทรงพลังในวงการบันเทิงและศิลปินรุ่นพี่ อาทิ อ๊อฟ Big Ass, เติร์ด Tilly Birds, โดม จารุวัฒน์, AUTTA เป็นต้นโดย BLKGEM ดำเนินงานภายใต้จุดแข็ง 4 คือ Professional Trainers – ทีมครูกว่า 40 ชีวิต ที่ผ่านประสบการณ์จริง เรียนรู้ทุกความเปลี่ยนแปลง จากทุกเจเนอเรชั่นของวงการเพลงไทย ตั้งแต่ช่วงพีค สุดของวงการเพลงยุค 90 จนถึงปัจจุบัน สอนและพัฒนาศิลปินมากกว่า 300,000 ชั่วโมง Pioneer Course – คอร์สต่างๆที่ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริง ผ่านการทดลองจนกลายเป็นแนวทางในการพัฒนา ศักยภาพที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Passionate Inspiration มีการลงทุนทำ studio ที่มีความสวยงาม ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้พื้นที่ในการสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์ เพื่อสร้าง บรรยากาศและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนรวมทั้ง Mascot สุดคูล “BB” กับ “GG” ที่ได้แรงบันดาลใจจาก “สิงโต” สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นำ ความกล้าหาญ และความแข็งแกร่ง ซึ่งจะสะท้อนภาพ ความเป็นอันดับหนึ่ง Powerful Partners – 15 partners ทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น GMM MUSIC ค่ายเพลง GNEST, White Fox, White Music, genie records, GeneLab, GRAMMY GOLD, ไทดอล, Club After Class และ partners จาก Japan , South Korea , China ที่จะร่วมมือกันต่อยอดและพัฒนา อุตสาหกรรมเพลงไทยในทุกมิติไปด้วยกัน