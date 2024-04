“แอลลี่” เผยภาพเบื้องหลัง "Make It Hot" เอ็มวีสุดร้อนแรง

“ALLY” หรือ แอลลี่-อชิรญา นิติพน นักร้องสังกัดค่ายเพลง 411Music ของ บอสกึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ กับเพลงใหม่ล่าสุด “Make It Hot” ที่ร่วมฟีเจอริ่งกับ “Pink Sweat$” ศิลปินระดับโลกเจ้าของเพลงฮิต At My Worst , 17, Honesty พร้อมกับเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ งานนี้หนุ่มเสียงดี “Pink Sweat$” ยังบินลัดฟ้ามาร่วมถ่ายมิวสิควิดีโอเพลงนี้ที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ด้วยตัวเองและนักร้องหนุ่มเอ่ยปากการถ่ายทำวันนั้นเป็นวันที่ร้อนแรงสุดๆ ทั้งความสวย เซ็กซี่ของเจ้าของเพลงอย่าง แอลลี่ และอากาศที่เข้ากับชื่อเพลง Make It Hot นั่นเอง!เพลง Make IT Hot เป็นเพลงแนวป๊อบฟังง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะกับการโยกตามเบาๆ เพลงพูดถึงผู้หญิงที่ปลดล็อคจากเรื่องราวเดิมๆ สู่วัย20 เปล่งประกาย ความสวย ความเลิศ ความฮอตอย่างมุ่งมั่น ทำให้ผู้กำกับอยากให้แอลลี่ดูสวยสะดุดตาและฮอตสุดๆ แต่ก็ไม่ทิ้งคาแรคเตอร์ Mood&Tone ของ Pink Sweat$ จึงเลือกโลเคชั่นคือจังหวัดชลบุรี พร้อมดึงเอกลักษณ์ซัมเมอร์ๆ ความเป็นไทยใส่ไว้ในเอ็มวีเพียบ ไม่ว่าจะเป็น ปืนฉีดน้ำ,หมูปิ้ง,รถเข็นผลไม้,รถเข็นไอศครีม,ขายห่วงยาง เป็นกิมมิคน่ารักทำให้ยิ้มได้ตลอดทั้งเพลงโดย แอลลี่-อชิรญา นิติพน ได้พูดถึงการถ่ายทำเอ็มวีนี้ว่า“ วันถ่ายทำเพลง “Make It Hot” เป็นวันที่ออกข่าวว่าจะเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุด 42องศาค่ะ แอลลี่ถ่ายทั้งแต่ 7โมงเช้าถึง 2ทุ่ม ร้อนแต่สนุกมากๆ ได้ทำอะไรหลายอย่างมาก ก่อนจะถ่ายทำแอลลี่และทีมได้บอกพี่ Pink Sweat$ วันนั้นจะร้อนมากนะ เขาบอกเขาโอเคเขามาจาก Miami เขาทนได้แต่พอเขาถึงกองถ่ายเขาอุทานเลยเมืองไทยร้อนมาก รับรู้ได้เลยว่าเขาร้อนจริงๆ แต่ทุกอย่างก็ถ่ายทำอย่างสนุกเราเล่นสเก็ตด้วยกัน กินหมูปิ้ง เต้นรำ เอ็นจอยมากค่ะ ฝากติดตามผลงานเพลงสากลเพลงแรกของแอลลี่ ”##########ติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินค่ายเพลง 411 Music ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย ของ 411 Music ไม่ว่าจะเป็น YouTube : 411ent , Official Fan page : fouroneoneent , ทวิตเตอร์ และอินสตราแกรม @411ent