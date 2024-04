“ใหม่ ดาวิกา” เธอมันเริ่ด! ขึ้นร้องเต้นบนเวทีใหญ่ที่ประเทศจีน ก้าวข้ามความกลัว (คลิป)

หลังจากที่ได้รับเชิญเป็นตัวแทนศิลปินไทย ไปเข้าร่วมรายการที่ออกอากาศทางช่อง Mango TV ประเทศจีน ซึ่งก่อนหน้านี้ใหม่ เพิ่งสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยชุดสีแดงจากแบรนด์ POEM คอลเลกชัน Tale of the Luminaries ขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ หยิบเพลงซิงเกิลของตัวเองมาร้องโชว์บนสเตจแรก เปลี่ยนเนื้อร้องในท่อนฮุกให้เป็นภาษาจีนเอาใจแฟนคลับชาวจีนล่าสุดวันนี้ ใหม่ ดาวิกา ได้เผยคลิปล่าสุดจากการเข้าร่วมรายการดังกล่าว พร้อมเผยอย่างภาคภูมิใจว่าได้ก้าวข้ามความกลัว“❤️ดีใจแล้วตื่นเต้นมากๆ เป็นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้หวังว่าทุกคนจะให้กำลังใจและติดตาม stage ต่อๆ ไปของใหม่นะคะ การที่เราเป็นนักแสดงได้ทำอะไรแบบนี้ก็คือการก้าวออกมาจากความกลัวของตัวเอง...ใหม่ภูมิใจในตัวเองมากเพราะการร้องการเต้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ถนัดเลยขอบคุณรายการนี้มากๆ ที่สอนและให้โอกาสนี้กับใหม่จะตั้งใจทำให้ดีที่สุด สู้ๆ ง้าบบบบ❤️🫰🏻”สำหรับรายการ Ride The Wind 2024 เป็นวาไรตี้โชว์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแข่งขันดนตรีนานาชาติ ต้อนรับศิลปินหญิง 36 คนจากทั่วทุกมุมโลกที่มีฝันและรักในการร้องเพลง เพื่อทำการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ บนเวที โดยมีความมุ่งหวังอยากให้เป็นพื้นที่เผยแพร่วัฒนธรรมทางดนตรี และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ