เมดิเซเลส ‘Medyceles’ บริษัทผู้นำเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับคลินิกเสริมความงาม จัดงานขอบคุณประจำปี ‘MEDYCELES NIGHT AT THE MUSEUM : Thank you party for valued customer 2023’ อ๊อฟ ปองศักดิ์-เพียว เดอะวอยซ์ ร่วมโชว์ มินิคอนเสิร์ต สุดอบอุ่น!!!

‘Medyceles’ (เมดิเซเลส) บริษัทร่วมทุนข้ามชาติระหว่างบริษัท เซเลส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เมดิท็อกซ์ คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSDAQ จัดงาน‘MEDYCELES NIGHT AT THE MUSEUM : Thank you party for valued customer 2023’ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ ณ The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ท่ามกลางแขกคนสำคัญมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยมี 3 ทหารเสือแห่ง เมดิเซเลส Medyceles คุณสุรวุฒิ วูวงศ์ ประธานบริษัท , คุณวิภารัตน์ วูวงศ์ ผู้บริหารสูงสุด และ คุณอารียา วูวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับลูกค้าเมดิเซเลสซึ่งเป็นการรวมตัวของแพทย์และเจ้าคลินิกความงามทั่วประเทศครั้งใหญ่แห่งปี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจาก 2 ศิลปิน อ๊อฟ ปองศักดิ์ และ เพียว เดอะวอยซ์คุณสุรวุฒิ วูวงศ์ Chairman of Medyceles เปิดเผยว่า ในขณะนี้ เมดิเซเลส เป็นผู้นำเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับคลินิกเสริมความงามโดยเฉพาะ ได้แก่ Botulinum Toxin (Neuronox), Hyaluronic Acid Dermal Filler (Neuramis) และ Non-cross link Hyaluronic Acid : Skin Booster (Neuraderm) สำหรับ ความโดดเด่นทางด้านจุดขายและความเชี่ยวชาญที่ทำให้ Medyceles มีความแตกต่าง คือ การร่วมทุนกับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่จากเกาหลีใต้ ก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากล และสร้างข้อได้เปรียบด้านต้นทุน ต่อยอดไปยังการตั้งราคาสินค้าที่ผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้มากขึ้น การสร้างนวัตกรรมสินค้าความงามนำเทรนด์ระดับโลกและเอเชียที่ก้าวนำกว่าบริษัทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมแพทย์ หรือ สินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ และระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลเมดิเซเลส มองว่าตลาดความงามในไทย โดยเฉพาะกลุ่มคลินิกความงามและศัลยกรรมนั้นมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆอย่างน้อย 20% ต่อปี และมีมูลค่าตลาดกว่า 1 แสนล้านบาท ในอนาคตประเทศไทยมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำด้านตลาดเสริมความงามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในเอเชีย ด้วยราคาที่เข้าถึงง่าย สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงฝีมือของแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับ ทำให้หลายๆประเทศในเอเชียมุ่งตรงมาที่ประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันการแข่งขันในตลาดนี้สูงมาก มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความงามเข้ามาในตลาดนี้มากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะยิ่งแข็งขันสูงยิ่งทำให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีมากขึ้นและในราคาที่จับต้องได้ รวมถึงยิ่งยกระดับคลินิกความงามและสุขภาพในไทยให้ยิ่งเติบโตอย่างมีคุณภาพ” คุณสุรวุฒิ วูวงศ์ Chairman of Medyceles กล่าวทางด้าน คุณวิภารัตน์ วูวงศ์ CEO of Medycelesได้กล่าวเสริมถึงด้านกลยุทธ์และแนวทางการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า นโยบายหลักของเราคือ ลูกค้าทุกกลุ่มต้องสวยอย่างมีคุณภาพด้วยราคาที่จับต้องได้ ในอดีตความสวยมักเข้าถึงเฉพาะลูกค้าที่มีกำลังจ่ายเท่านั้น โดย Positioning ของลูกค้าเราคือกลุ่มวัยทำงาน วันรุ่น ที่มีรายได้ปานกลางและเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในการดูแลตนเองและหาศึกษาหาข้อมูลสินค้าก่อนเลือกใช้ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ดังนี้ 1. ผู้บริโภค (คนไข้) : เน้นให้ความรู้โดยแพทย์และเน้นทำการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้พรีเซนเตอร์ เป็นนักแสดงเกาหลีใต้ชื่อดัง : ซน เย-จิน เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ว่ามีคุณภาพระดับโลก การ Collaboration กับไอศกรีมแบรนด์ Guss Damn Good เพื่อให้คนจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น และการทำสื่อโฆษณาผ่าน Out of Home Media ต่างๆ เช่น Billboard, รถไฟฟ้า เป็นต้น 2. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : เน้นการตลาดเชิงวิชาการและการแพทย์เป็นหลัก เช่น การสัมภาษณ์แพทย์เพื่อให้ความรู้, การเชิญวิทยากรจากเกาหลีใต้มาจัดอบรมวิชาการแพทย์ และ 3. ลูกค้าที่เป็นคลินิกเสริมความงามและแพทย์ผู้ใช้ : บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ, Marketing Tool ต่างๆ เช่น เอกสารให้ความรู้, จัดสัมมนาอบรมให้ความรู้ และ สนับสนุนการเดินทางไปต่างประเทศเพื่ออัพเดทความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ‘ส่วนนวัตกรรมและสินค้าใหม่ ต้อนรับปี 2024 นี้ คือ Neulux : Non-animal based Botulinum Toxin ยากลุ่มโบทูลินั่มท็อกซินแบรนด์แรกของโลกที่ปราศจากโปรตีนจากสัตว์และมีความบริสุทธิ์สูงที่สุด โดยมีแผนจะปล่อยสู่ตลาดในปี 2026 ‘สำหรับทิศทางการดำเนินงาน ของเมดิเซเลสในปีนี้ ถึงแม้ที่ผ่านมาจะเจอวิกฤตในปี 2020 แต่ก็ได้กลับมาผงาดในตลาดความงามและมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าในตลาดที่ให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทมาอย่างดี กระทั่ง เมดิเซเลส ก้าวสู่ยอดขายอันดับ 1 ในตลาดยาความงามจากเกาหลี และ เป็นแบรนด์ฟิลเลอร์ที่ลูกค้ารับรู้และให้ความเชื่อมั่นอันดับ 1 ในเกาหลีและอันดับ 2 ในประเทศไทย โดยดูจากผลประกอบการในปี 2023 ที่เติบโตขึ้นถึงเกือบ 100% และ ในปี 2024 นี้เป็นปีแรกที่เมดิเซเลสฉลองยอดขายแตะ 1000 ล้านบาทแรกภายในไตรมาส 4 ปีนี้ให้ได้มาดูผลประกอบการของ เมดิเซเลส ในแต่ละปีกัน• ปี 2021 รายได้ 224 ล้านบาท กำไร 44 ล้านบาท• ปี 2022 รายได้ 409 ล้านบาท กำไร 79 ล้านบาท• ปี 2023 รายได้ 655 ล้านบาท กำไร 133 ล้านบาท และ ปี 2024 มุ่งสู่รายได้ 1,000 ล้านบาทในไตรมาส 4’ คุณวิภารัตน์ วูวงศ์ CEO of Medyceles กล่าวคุณอารียา วูวงศ์ COO of Medyceles กล่าวถึงด้านกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของ เมดิเซเลสว่า ‘กลยุทธ์หลักคือทำการตลาดผ่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือ KOL และเน้นจุดขายของบริษัทคือคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่นำเข้ามา บริษัทชูจุดขายนี้ด้วยการทำการตลาดผ่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ KOL และให้ความสำคัญกับการอบรบให้ความรู้กับแพทย์สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความมั่นใจการนำสินค้าไปให้บริการกับผู้บริโภค พร้อมทั้งสร้างการจดจำทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่า สินค้าของ เมดิเซเลส นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ ทั้งได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้องค์กรยังเชื่อว่า “พนักงาน” คือ ทรัพยากรสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัท จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เช่น การอบรมพนักงานขายให้มีคุณภาพ, การทำงานกับพนักงานหลากหลายเจเนอเรชั่น และยอมรับความหลากหลายทางเพศ และการให้อิสระกับพนักงานในการทำงานและแสดงความคิดเห็น‘องค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ในช่วงที่เกิดวิกฤติโดนระงับจำหน่ายสินค้าหลักครั้งใหญ่ของบริษัท ทางบริษัทแก้ไขโดยเรียกคืนสินค้าทั้งหมด และจ่ายเงินคืนให้แก่ลูกค้ากว่า 700 ราย รวมมูลค่ากว่า 110 ล้านบาท รวมถึงทำลายสินค้า ที่อาจทำให้เกิดความไม่สบายใจแก่ลูกค้า ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 200 ล้านบาท โดยขั้นตอนทั้งหมด ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาเพียงแค่ 30 วันเท่านั้น หลังเกิดปัญหาขึ้น จากการรับมือของบริษัทต่อเหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจใน เมดิเซเลส มากขึ้น และกลับมาสั่งซื้อสินค้าของบริษัทเช่นเดิม รวมถึงยังช่วยสนับสนุนสินค้าอื่น ๆ 