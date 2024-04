ซูเปอร์แรร์!! ผู้ออกแบบ "ลาบูบู้" ส่งตุ๊กตาตัวเดียวในโลกให้ "ลิซ่า" หลังช่วยทำยอดขายถล่มทลาย

โดยล่าสุด ลิซ่า ได้โพสต์สตอรี่ไอจี ห้อยตุ๊กตาลาบูยู้สีฟ้าที่กระเป๋า พร้อมด้วยรูปภาพของ "ซิโมโม่" สีน้ำตาล กับแท็กชื่อของ "คาซิง ลุง" ซึ่งหูของตุ๊กตายังเขียนข้อความ "To Lisa Thank you" เอาไว้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งจะกดติดตาม ลิซ่า ในโซเชียลมีเดียมาแล้วคาซิง ลุง นักวาดภาพประกอบช่าวฮ่องกง ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นตัวละครหน้าตาหน้าน่ารัก เป็นกลุ่มเพื่อนกระต่ายหูยาวตากลมโต เป็นตัวละครในหนังสือสำหรับเด็กของเขาที่ชื่อว่า My Little Planet ที่ต่อมา คาซิง ลุง ได้ร่วมกับร้าน POP MART ผลิตตุ๊กตาจากตัวละครเหล่านั้น ซึ่งตุ๊กตาตัวพิเศษตัวที่ คาซิง ลุง ส่งให้ ลิซ่า มีชื่อว่า "ซิโมโม่" เป็นหนึ่งในตัวละครในจักรวาล The Monsters ของเขาเช่นเดียวกับ ลาบูบู้ ด้วยนั่นเองตุ๊กตาซิโมโม่ กลายเป็นข่าวในสื่อทั่วโลกหลัง ลิซ่า โพสต์ภาพแกะกล่องแพ็คเกจ POP MART ในสตอรี่เมื่อวันที่ 16 เมษายน และภาพที่ใช้ตุ๊กตามาประดับกระเป๋า Kaithe Elena ใบละ 2,600 ดอลลาร์ หรือ 1 แสนบาทที่ Teen Vogue บอกว่า "แม้ตุ๊กตาตัวละ 31 เหรียญฯ (1,148 บาท) จะมีราคาที่ถูกกว่ากระเป๋ามาก แต่ตอนนี้กลายเป็นของหายาก และหมดสต็อกไปเรียบร้อยแล้ว"