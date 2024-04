ขึ้นแท่นว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงคนล่าสุดแล้ว สำหรับ "ชัช บอดี้สแลม” หรือ “สุชัฒติ จั่นอี้ด” มือกลองวงบอดี้สแลม ที่ล่าสุดได้ฤกษ์ดีขอแฟนสาวนอกวงการแต่งงานโดยรุ่นพี่อย่างนักร้อง-นักแสดง "เต๋า สมชาย เข็มกลัด" ได้ออกมาโพสต์ภาพหนุ่ม "ชัช บอดี้สแลม” คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน พร้อมข้อความว่า "ยินดีด้วยไอ้น้องรัก @shutt666 รักนะ THE DAY OF JIN & Shutt Welcome to my world., โลกแห่งความโคตรมีความสุขกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว #ไปให้สุดแล้วหยุดที่จิน"ท่ามกลางเพื่อนๆ และแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก