ทำถึงมาก "กระแต อาร์สยาม" จัดเต็มลุคสาวอินเดีย Asoka makeup สุดอลังดุจมหารานีมาเอง

เรียกว่าทำถึงมาก ทำเอาชาวเน็ตบนโลกออนไลน์เข้ามารับชมจนยอดวิวตอนนี้พุ่งสูงปรี๊ด พร้อมทั้งแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก สำหรับนักร้องสาวหรือซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ไม่ให้แฟนๆ รอนาน กับทำชาเลนจ์ 'Asoka makeup' หลังจากปล่อยให้ดาราดังท่านอื่นจัดกันไปแล้ว และสาวเจ้าก็ทำถึง ผลงานออกมาดีมาก สมกับเป็น ตัวแม่เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง โดยจัดเต็มเอาอยู่ทุกลุคสำหรับเทรนด์'Asoka makeup' ซึ่งเป็นคลิปการแต่งหน้าแบบอินเดียที่ต้องใช้แรงกายในการแต่งหน้า แต่งตัวและใช้เวลาในการตัดต่ออีกด้วยงานนี้ "กระแต อาร์สยาม" ได้โพสต์คลิปผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่น "Red? or Nude? ASOKA makeup trend From Thailand ก็ถ่ายในเทวาลัยบ้านตัวเองไปเลยยย!!#แต่งเองกับมือ พอได้มั้ยคะ **ปล. มาช้าแต่มานะ แต่ไม่ทำละนะ 10 ชม. แต่ด้วยความรักในอินเดียมาก แม่เลยจัดให้ตามคำขอ ☺️อย่าลืมไปอุดหนุน เครื่องสำอางค์ของแม่กันด้วยน้า"จากนั้ก็ได้โพสต์ ฟินิชลุคพร้อมแคปชั่นว่า "Which one is your favorite? Nude or red #ชอบลุคไหนกันค้าบ^^ นู้ดหรือ แดง? “ASOKA” makeup trend From Thailand (รูปเยอะมากกก เลือกไม่ถูกเลย) แต่งหน้าเองทั้ง 2 ลุค ด้วยเครื่องสำอางby @kathycosmetics_th ชุดสวยแบบมหาราณีมาก!! (2 ชุด เกือบล้าน!!) จากร้าน@natasharental ส่วนสถานที่คือถ่ายที่เทวาลัยในบ้านตัวเองค่าาาาา"