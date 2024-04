“ท็อป ดารณีนุช“ และ ”ญดา นริลญา“ ชวน ช้อป ชิม ดับร้อน!! ในงานลิ้นติดโปรแฟร์ โปรฉ่ำ!! กินฟรีมีแถม !!ลุ้นสิทธิ์เช็คดวงหมอดูชื่อดัง!!

คราวนี้ “ก้อง ปิยะ” แตะมือให้เพื่อนซี้ “ท็อป ดารณีนุช” ลุยตลาด ชวนนางเอกสาวมาแรง “ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร” จากละคร “ขวัญฤทัย” ดวงใจเทวพรหม มาร่วมเชิญชวนพี่ ป้า น้า อา ชวนลูกหลาน ญาติสนิท มิตรสหาย คนในบ้าน ออกมาเดินช้อปดับร้อน ละลานตากับเมนูอาหารอร่อย กว่า 1,000 เมนู จัดหนัก จัดเต็มโปรฉ่ำโปรดีๆ กินฟรี มีแถม!! อิ่มอร่อยทะลุ ดับร้อนกันไปเลยจ้า ใครได้กินฟรี หรือมีของแถม ติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้าน แบบจุกๆ เดินช้อป แวะชิม แบบชิลๆ แอร์เย็นสบาย กับเมนูหลากหลาย จากพ่อค้าแม่ค้า ที่ขนกันมา อาทิ หมูกระด้งเบคอนทอดน้ำปลา, รัชฎาลุยสวน, จ๊อปู ย.ยักษ์ยิ้ม,หมูสะเต๊ะมังกรทอง, อ๊อด-เจน เขียวหวานสะท้านฟ้า, ถั่วบางนราฯ, บ้านปลาทูมหาชัย, เฮียหงี เยาวราช, ขาหมูนครปฐม, ถั่วเทพ อร่อยขั้นเทพ, Kunnook Orange Juice, Chef's Table To Deliver by chef GOR ฯ, มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ และแว๊บชิมของอร่อยที่บูธรุ่นพี่ดารานักแสดงอย่าง ข้าวเกรียบ อะไรซ์ Brandnew Field Good by เป๊ก & นิว , ครัวอุ่นไอรัก by เฮีย หมู บางรักซอย 9,ร้าน YING's by เชฟบอล มาสเตอร์เชฟ & อร อุมา , น้ำพริกป้าแว่น by ษา วรรณษาและพิเศษสุดๆกับแคมเปญ “โปรดวงดี อิ่มหนำสำราญ” กับลิ้นติดโปรแฟร์'67 เช็คดวงกันให้ปังตลอดทั้งปี เพียงคุณช้อป ครบ 500 บาท ได้สิทธิ์สิทธิ์ตรวจดวงชะตาราศีกับหมอดูชื่อดังที่สลับสับเปลี่ยนกันมาทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 12.00 - 18.00 น.📌 พฤหัสบดีที่ 25 เม.ย. > หมอท็อป ซึเคร็ท📌 ศุกร์ที่ 26 เม.ย. > หมอเชอร์ เป๊ะเว่อร์📌 เสาร์ที่ 27 เม.ย. > อ.ไผ่ นางฟ้าประกาศิต📌 อาทิตย์ที่ 28 เม.ย. > อ.นำ เสขบุคคล📌 จันทร์ที่ 29 เม.ย. > หมอฝ้าย The Magic Queen📌 อังคารที่ 30 เม.ย. > หมอแก้ว แม่นชัวร์📌 พุธที่ 1 พ.ค. > อ.แทมมี่ เมจิกทาโร่ต์📌 25 เม.ย. - 1 พ.ค. > หมอเจมส์ คลอง 6 "ดูไปด่าไป" ประจำการทุกวันอิ่มท้องกับของอร่อย แล้วยังได้อิ่มใจกับคำทำนายที่คุณจะได้ตารางชีวิตกลับบ้านไปด้วยร้อนนี้ เราเอาอยู่!! ช้อป ชิม เย็นฉ่ำๆ อิ่มหนำสำราญใจใน งานลิ้นติดโปรแฟร์’67 วันนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม นี้ ณ ชั้น G , โซน M Grand Hall และ M Space เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ แวะมาที่นี่ การันตีความอร่อย ช้อปเพลิน ชิมของอร่อย นัวระรัวลิ้นกันทุกคนแน่นอนจ้า...#THEMALLTHAILAND #THEMALLLIFESTORE #THEMALLLIFESTOREBANGKAPI#ลิ้นติดโปรFair67 #ลิ้นติดโปรแฟร์ #อิ่มหนำสำราญ #มหกรรมความอร่อย #ยกขบวนความอร่อย #มหกรรมอาหาร#ร้านดัง #ร้านอร่อย #อาหาร #ของกินอร่อย #อาหารเยอะมาก #พากิน #อร่อย #อร่อยบอกต่อ