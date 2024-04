ลุ้นคู่จิ้นคู่ใหม่ “กงยู” พิจารณารับบทนำคู่ “ซองฮเยคโย”

ทำเอาคอซีรีส์เกาหลีต่างตื่นเต้นกันถ้วนหน้าเมื่อมีข่าวลือว่า “กงยู” นักแสดงขวัญใจสาวๆ กำลังพิจารณาบทในซีรีส์เรื่องใหม่ที่คาดว่าจะแสดงคู่กับ “ซองฮเยคโย” นักแสดงสาวชื่อดังตามรายงานระบุว่า กงยู กำลังพิจารณาบทของนักเขียนชื่อดังจากซีรีส์เรื่อง That Winter, the Wind Blows ที่เคยโด่งดังสุดๆซึ่ง โจอินซอง และ ซองฮเยคโย นำแสดง โดยซีรีส์ใหม่ของนักเขียนคนนี้ จะได้ผู้กำกับจาก Coffee Prince อย่าง อียุนจอง มารับหน้าที่ในส่วนนี้ด้วยManagement SOOP ต้นสังกัดของ กงยู ระบุถึงความคืบหน้าว่า“เป็นความจริงที่ กงยู ได้ถูกทาบทามให้แสดงผลงานใหม่ของนักเขียน โนฮีคยอง ตอนนี้เขากำลังอ่านบทและพิจารณาอยู่“ตามรายงานระบุว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับคนในวงการบันเทิง ซึ่งมีการยืนยันแล้วว่าทางฝั่งจอง ซองฮเยคโย ก็ได้ถูกทาบทามให้มาแสดงนำในซีรีส์เรื่องนี้เช่นกันเรียกได้ว่าการดึงตัวนักแสดงระดับซุปตาร์ให้มาพิจารณาบทนำเรื่องนี้ได้นั้นต้องอาศัยความสนิทสนมและความเชื่อใจกันไม่น้อย เพราะนักเขียน โนฮีคยอง เคยมีผลงานทั้ง like 'It's Okay, That's Love', 'Dear My Friends', 'Our Blues', 'That Winter, the Wind Blows' และ 'Worlds Within‘ ซึ่ง 2 เรื่องหลังก็ได้ ซองฮเยคโย มารับบทนำขณะที่ผู้กำกับอย่าง อียุนจอง ก็เคยมีผลงาน Cheese in the Trap', 'The Lies Within'. และ Coffee Prince ที่ กงยู เคยนำแสดงจนโด่งดังเป็นพลุแตกด้วย