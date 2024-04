Rebel Moon - Part Two ห่วยที่สุดในชีวิต!? "แซ็ค สไนเดอร์" บอกรอดู "สไนเดอร์ คัท" กับภาคต่ออีก 4 ภาคก่อน

Rebel Moon เป็นภาพยนตร์แอ็กชั่นไซไฟ กำกับโดย แซ็ค สไนเดอร์ จากบทภาพยนตร์ที่เขาเขียนร่วมกับ เคิร์ต จอห์นสตัด และ เชย์ แฮทเทน โดยอิงจากเรื่องราวของ แซ็ค สไนเดอร์ เองหนังนำแสดงโดย บูเทลลา, จิมอน ฮอนซู, เอ็ด สไครน์, มิเชล เฮาส์แมน, ดูนา แบ, เรย์ ฟิชเชอร์, ชาร์ลี ฮันแนม และแอนโทนี่ ฮอปกินส์ ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องในกาแล็กซีสมมติ ซึ่งปกครองโดย "มาเธอร์เวิร์ล" ของจักรวรรดินิยม และกองทัพใหญ่ของอิมพีเรียล ได้คุกคามอาณานิคมเกษตรกรรมบนดวงจันทร์ที่ดูไม่มีพิษมีภัย แต่ โคร่า อดีตทหาร อิมพีเรียล ได้ซ่อนตัวอยู่ที่นั่น และเธอได้อาสาที่จะรวบรวมนักรบจากทั่วกาแล็กซีเพื่อยืนหยัดต่อสู้กับ อิมพีเรียล และ มาเธอร์เวิร์ลRebel Moon เป็นโปรเจ็คที่ แซ็ค สไนเดอร์ เขียนขึ้นเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลภาพยนตร์ Star Wars แต่ทาง Lucasfilm ไม่ซื้อโปรเจ็ค แซ็ค สไนเดอร์ จึงเขียนเรื่องใหม่ให้เป็นเอกเทศ และหอบโปรเจ็คมาทำที่ Netflix แทน โดยหนังถ่ายทำ 2 ภาคติดต่อกันและล่าสุดภาคต่อของ "Rebel Moon" ได้ปล่อยออกมาทาง Netflix เรื่องราวการผจญภัยของ โคร่า ยังดำเนินต่อไป นางเอกสุดแกร่งได้ร่วมมือกับกลุ่มกบฏหลายคน รวมถึงนายพลไททัสอดีตทหารอิมพีเรียล เพื่อโค่นล้มอมาเธอร์เวิร์ลอันชั่วร้ายแห่งแซ็ค สไนเดอร์ บอกว่าหนังที่มีอิทธิพลกับเขามากที่สุดก็คือ Star Wars และ Seven Samurai เขาจึงนำหนังทั้งสองเรื่องมาผสม และสร้างเป็น Rebel Moonอย่างไรก็ตาม "Rebel Moon: Part One – A Child of Fire" กลับเปิดตัวไม่ค่อยดีนัก นักวิจารณ์ส่วนใหญ่ให้คะแนนติดลบ แต่ก็ยังมีแฟน ๆ เดนตายที่หนุนหลังล่าสุดหนังภาคแสดงกลับยิ่งย่ำแย่ขึ้นไปอีก หนังได้คะแนนจาก Rotten Tomatoes แค่ 16% จาก 77 บทวิจารณ์ ซึ่งแย่กว่าคะแนน 21% ของ "Rebel Moon" ภาคแรกเล็กน้อยทำให้ตอนนี้ Rebel Moon – Part Two: The Scargiverก ลายเป็นหนังที่แย่ที่สุดของ แซ็ค สไนเดอร์ ไปโดยปริยายส่วนคะแนนจากผู้ชมก็ลดลงเล็กน้อยคือเหลือ 53%จากคะแนน 58% ของภาพยนตร์เรื่องแรกผลงานของ แซ็ค สไนเดอร์ มักจะถูกจับตาเรื่องคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes เสมอ เขาเป็นผู้กำกับขวัญใจคนดู แต่หนังหลายเรื่องมักจะถูกนักวิจารณ์โขกสับผลงานเรื่องแรกของ แซ็ค สไนเดอร์ อย่าง "Dawn of the Dead" (นักวิจารณ์ 65%/ผู้ชม 77%) ถือว่าเป็นงานที่ทั้งนักวิจารณ์ และชื่นชมพอ ๆ กัส่วนหนังจากหนังสือการ์ตูน "300" (61%/71%) และ "Watchmen" (65%/71%) เริ่มแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้กำกับที่ทำหนังออกมาให้คนดูมากกว่าจะให้นักวิจารณ์ชม แต่หนังทั้งสองเรื่องก็ยังถือว่าสอบผ่านกระทั่ง แซ็ค สไนเดอร์ มาทำหนังจากหนังสือการ์ูน DC เสียงก็เริ่มแตก "Batman v. Superman: Dawn of Justice" ถูกนักวิจารณ์ตำหนิยับด้วยคะแนน 29% แต่ผู้ชมดูเหมือนจะสนุกกับมันมากกว่ามากด้วยเรตติ้ง 63%"Man of Steel" คะแนนจากนักวิจารณ์เหลือ 56% เทียบกับคะแนนผู้ชม 75%แม้แต่ภาพยนตร์ที่ได้รับบทวิจารณ์แย่ที่สุดก่อนหน้านี้ของเขาก่อนภาคต่อของแฟรนไชส์ "Rebel Moon" อย่าง "Sucker Punch" ก็มีช่องว่างกว้างด้วยคะแนนนักวิจารณ์ 22% และคะแนนผู้ชม 47%ขณะที่ Rebel Moon – Part Two: The Scargiver ของ สไนเดอร์ ได้รับคะแนนจากนักวิจารณ์อย่างยับเยินที่สุด ขณะที่ผู้ชมก็เริ่มจะมองหนังของเขาในแง่ลบมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตาม แซ็ค สไนเดอร์ ได้ออกมาเบรกกระแสว่าทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินผลงานของเขา เพราะ Rebel Moon จะประกอบไปด้วยหนังถึง 6 ภาค ที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดยอย่างสมบูรณ์นอกจากนั้นหนัง 2 ภาคแรก ก็จะมีฉบับ "สไนเดอร์ คัท"​ หรือ "ตัดต่อพิเศษ" ออกมาตามสไตล์ แซ็ค สไนเดอร์ คุยว่าฉบับเพิ่มเติมของ Rebel Moon จะ "ยาวกว่าเดิม, รุนแรงกว่าเดิม และเต็มไปด้วยฉากทางเพศ" เรียกว่าแทบจะเป็นหนังอีกเรื่องไปเลย หนังทั้ง 2 ภาค จะมีความยาวมากกว่า 3 ชั่วโมง