บันเทิงรอบโลก "เทย์เลอร์ สวิฟต์" ปล่อยอัลบั้มชุด 11

สตูดิโออัลบั้มชุดที่ 11 ของ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" The Tortured Poets Department ปล่อยออกมาให้ฟังอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่า The Tortured Poets Department ทำลายสถิติต่าง ๆ มากมาย เบื้องต้นงานชุดนี้กลายเป็นอัลบั้มแรกในประวัติศาสตร์ Spotify ที่มียอดสตรีมมากกว่า 300 ล้านครั้งในวันเดียวไปแล้ว ส่วนยอดขายข่าวบอกว่าอัลบั้มขายได้ 1.4 ล้านชุดในวันแรก กลายเป็นผลงานที่ขายดีที่สุดในสัปดาห์แรกของ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" เองทันทีส่วนยอดขายแผ่นไวนิล 700,000 แผ่นในสัปดาห์แรก ก็ทำลายสถิติยอดขายแผ่นไวนิลในสัปดาห์แรกเช่นเดียวกันสงครามวงการแร็พทำท่าจะจบยาก ล่าสุด "เดร็ก" ขอสวนกลับ "เคนดริก ลามาร์" ด้วย 2 เพลงรวด กับแทร็คที่ชื่อว่า “Push Ups” ที่ซัด "เคนดริก ลามาร์" เต็ม ๆ โดยในเพลง "เดร็ก" เปิดหัวด้วยการพูดทำนองว่าตัวเองซื่อสัตย์ต่อเพื่อนในวงการ และสนับสนุนทุกคนมาตลอด ไม่ได้ทำตัวอย่างที่ Future กล่าวหา ก่อนจะเน้น "ดิส" ใส่เป้าหมายหลักอย่าง "เคนดริก ลามาร์"ล้อเลียนเรื่องส่วนสูง,ไซส์รองเท้า และเรื่องอยากดัง "เดร็ก" ยังพูดถึงเรื่อง Big Three แห่งวงการ และบอกว่าเขาเองนี่แหละที่เหนือกว่าทุกคนปิดฉากลงแล้วสำหรับ Coachella 2024 เทศกาลดนตรีประจำปีแห่งแคลิฟอร์เนีย ที่ยิ่งจัดก็ยิ่งดัง จนตอนนี้กลายเป็นอีเวนต์ใหญ่แห่งปีของวงการไปแล้ว สำหรับในสัปดาห์ที่ 2 "ลานา เดล เรย์" ก็ยังคงขึ้นเวทีในฐานะ Headliner อีกสัปดาห์ หลังสร้างความฮือฮาสุดๆ ในโชว์สัปดาห์แรกด้วยการเชิญ "บิลลี ไอลิช" ช ขึ้นมาร้องเพลงด้วยกัน ในสัปดาห์ที่ 2 ผู้ชมก็เลยลุ้นกันใหญ่ว่าแขกรับเชิญจะเป็นใคร จะเป็น "บิลลี ไอลิช"อีกรอบ หรือคนอื่น ลือถึงกระทั่งว่า "เทย์เลอร์ สวิฟต์" จะมาขึ้นเวที สุดท้ายเป็น "คามิลา คาเบลโล"ที่มาร่วมร้องเพลง I Luv It' กับ "ลานา เดล เรย์"Kep1er เกิร์ลกรุ๊ปที่ตั้งขึ้นจากรายการเซอร์ไววัลของ Mnet 'Girls Planet 999' ที่รวบรวมสาว ๆ ดาวเด่นจากหลาย ๆ สังกัด โดยวงเปิดตัวด้วยการเปิดตัวมินิอัลบั้มแรก 'First Impact' ในเดือนมกราคมปี 2022 สัญญาของกลุ่มเดิมเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยทางต้นสังกัดของแต่ละคน และทาง Mnet ได้เจรจากันเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญา แต่สุดท้ายดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้บรรลุข้อตกลงทำให้ Kep1er น่าจะต้องแยกย้ายกันไปในเร็ว ๆ นี้ และทางวงก็ตั้งใจที่จะบอกลาแฟนๆ ด้วยอัลบั้มส่ังลา และคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายในเร็ว ๆ นี้