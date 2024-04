ยืนหนึ่ง!! “GMMTV” จัดงาน “GMMTV 2024 UP & ABOVE PART 2” เสิร์ฟเมกะคอนเทนต์บันเทิงที่เหนือกว่า พร้อมตอกย้ำความสำเร็จในระดับสากล

ชูกลยุทธ์ยืนหนึ่งสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เหนือกว่า จนเป็นที่ยอมรับระดับอินเตอร์เนชั่นแนลสำหรับ “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ล่าสุดขอปักหมุดความปังยกแผงในงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ “GMMTV 2024 UP & ABOVE PART 2” กับการเสิร์ฟเมกะคอนเทนต์ 4 บิ๊กโปรเจกต์และซีรีส์สุดปังทั้ง 14 เรื่อง ที่อัดแน่นด้วยความสนุกเข้มข้นครบทุกอารมณ์ จากทัพนักแสดงสุดฮอตกว่า 100 ชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคอนเทนต์ระดับพรีเมียมในพาร์ทที่ 2 พร้อมตอกย้ำศักยภาพในการผลิตผลงานที่ตอบโจทย์ตรงกับผู้ชมในทุกกลุ่มเป้าหมาย แถมงานนี้ยังสร้างปรากฎการณ์สนั่นโชเซียล จนส่งให้#GMMTV2024PART2 พุ่งติด X TREND “อันดับ 1” ของโลก, ไทย, บราซิล, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, สิงคโปร์, เวียดนาม รวมทั้งติดเทรนด์อีกหลายประเทศทั่วโลก ยอดรวมในการโพสต์กว่า 2.8 ล้านครั้ง โดยมีหัวเรือใหญ่ “สถาพร พานิชรักษาพงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด พร้อมด้วยทัพสื่อมวลชน พันธมิตรธุรกิจ เหล่าแฟนคลับตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ Union Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ประเดิมเปิดเวทีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ด้วย 2 พิธีกรอารมณ์ดี “ป๋อมแป๋ม นิติ” และ “เลโอ โซสเซย์” ต่อด้วยการเชิญหัวเรือใหญ่ “สถาพร พานิชรักษาพงศ์” เผยถึงความสำเร็จและจุดยืนที่แข็งแกร่งกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตคอนเทนต์ที่ตรงใจตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย เริ่มต้นด้วยโปรเจกต์ “Thailand School Star 2024” ที่พร้อมเปิดรับสมัครน้องๆ มัธยมคนมีฝันที่อยากจะโลดแล่นในวงการบันเทิงในเดือนกันยายนนี้ ต่อกันด้วยการประกวดแต่งพล็อตซีรีส์วายใน “โปรเจกต์ GMMTV Y FIND” นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งความพิเศษเมื่อ “GMMTV” จับมือกับ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ “SHIN-A” และ“URNIQUE STUDIO” เพื่อผลิตเกมระดับคุณภาพ พร้อมเปิดโผซีรีส์สุดปังในพาร์ทที่ 2 ทั้ง 14 เรื่องที่อัดแน่นความสนุกแบบเข้มข้นครบรส จากนั้นถึงคิวของซีรีส์ “Ossan’s Love Thailand รักนี้ให้ “นาย” เรื่องรักสุดชุลมุนวุ่นวายของหนุ่มโสดนายหน้าจัดหาบ้าน พบกับนักแสดง “เอิร์ท พิรพัฒน์, มิกซ์ สหภาพ, ชาคริต แย้มนาม, ริว พุฒิพัฒน์, กระปุก พลอยนิรา, โต๋ ทินพันธ์, แชมป์ ณัฐรัชต์, ป่าน ณัชชา” กำกับการแสดงโดย “อู๋ กรพรหม นิยมศิลป์” ก่อนที่จะไปลุ้นระทึกในซีรีส์ “Leap Day วันแก้ตาย” เรื่องราวของชาย 2 คนที่เกิดวันเดียวกันในปีอธิกสุรทิน เป็นเหตุนำพาให้พวกเขาต้องพบกับสิ่งร้าย นำทีมโดยนักแสดง “ดิว จิรวรรตน์, ปอนด์ ณราวิชญ์, กัน อรรถพันธ์, ป่าน ปทิตตา” ผ่านมือของผู้กำกับ “ฉิก สกล เตียเจริญ” ต่อด้วยซีรีส์ “The Heart Killers เขาจ้างให้ผมจีบนักฆ่า” ที่จะมาตกอารมณ์คนดูให้อินไปกับเรื่องราวความรักระหว่างนักฆ่ากับช่างสักที่รับจ้างเป็นสายสืบให้ตำรวจ พบกับทีมนักแสดงสุดฮอต “เฟิร์ส คณพันธ์, ข้าวตัง ธนวัฒน์, จุง อาเชน, ดัง ณัฎฐ์ฐชัย” ผ่านฝีมือการกำกับของ “โจ้ ทิชากร ภูเขาทอง” ต่อเนื่องกับซีรีส์ที่จะมาเฉือดเชือนอารมณ์ว่าด้วยเรื่องของมิตรภาพ ความรักและความแค้น ใน “Friendshit Forever เพื่อนสนิท พิษสหาย” นำทีมโดยนักแสดง “นิว ฐิติภูมิ, แพต ชญานิษฐ์, มุก วรนิษฐ์, บุ๋น นพณัฐ” ผ่านฝีมือของผู้กำกับ“กู่ เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข” ก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์ไปพบกับความรักที่แสนชุลมุนวุ่นวายในซีรีส์ “สายรหัสเทวดา Perfect10 Liners”พบกับทีมนักแสดง “ฟอส จิรัชพงศ์, บุ๊ค กษิดิ์เดช, เพิร์ธ ธนพนธ์, ชิม่อน วชิรวิชญ์, จูเนียร์ ปณชัย, มาร์ค จิรันธนิน, ฟลุ๊ค จีรัสณ์, มาร์ค ณฐริศร์, ปูน มิตรภักดี, อู๋ ธนบูรณ์, บูม ธราธร, เดรก สัตบุตร, เจเจ ชยกร, เอิร์น ปรียาภัทย์, ไตเติ้ล กีรติ, ฟอร์ด อรัญญ์, อั๋น ณภัทร, หลุยส์ ธณวิน, สุดยอด พัฐสิฎ” ผลงานของผู้กำกับ “นิว ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล”จากนั้นถึงคิวของซีรีส์รักฟีลกู๊ดของสาววัยใส “Us รักของเรา” นำโดยทีมนักแสดง "เอมี่ ทสร, บอนนี่ ภัสรสรณ์, ซิง หฤษฎ์" ผลงานของผู้กำกับ “ฝนขนิษฐา ขวัญอยู่” ตามด้วยซีรีส์ “น้องสาวหายนะHide & Sis” แนวสืบสวนสอบสวนว่าด้วยเรื่องการหายตัวไปของน้องสาวคนสุดท้อง นำทีมโดยนักแสดง “แจน พลอยชมพู, ลูกจัน ภาสิดี, จิงจิง วริศรา, พิพลอย กัญญรัตน์, ลุค อิชิคาว่า,กวิน แคสกี้, ชิม่อน วชิรวิชญ์, เปปเปอร์ ภานุโรจน์,พลอย ภัชธร, กาย ศิวกร” ผลงานการกำกับของ“Snap25 Team” ส่งไม้ต่อให้กับซีรีส์ “Thame - Po (เธม-โป้) HEART THAT SKIPS A BEAT” ที่จะทำให้หัวใจเต้นแรงไปตามจังหวะรัก พบกับทีมนักแสดง “วิลเลี่ยม จักรภัทร, เอส ศุภ, เลโก้ รพีพงศ์, นัท ธนัท, ฮง พิเชฐพงศ์, ตุ้ย ชยธร, ฟ้า ยงวรี, ไซซี รัตทริชา, เดรก สัตบุตร, แซมมี่ ซาแมนท่า, เลโอ โซสเซย์” กำกับโดย “มุ้ย อาทิชา ตันธนวิกรัย” จากนั้นถึงคิวของซีรีส์ฟีลกู๊ด “Break up service บริษัทลดรักเลิก” นำแสดงโดย “ออฟ จุมพล, โจริญ คัมภีรพันธุ์, เฟย ภัทร, ก๊อตจิ ทัชชกร, กระปุก พลอยนิรา” ผลงานของผู้กำกับ “ณัฐ ฐชัย โกมลเพ็ชร์” ต่อด้วยซีรีส์รักสุดโรแมนติก“Vampire Project” ของเจ้าของแกลลอรี่และทายาทคนสุดท้ายของตระกูลแวมไพร์ พบกับทีมนักแสดง “บุ๋น นพณัฐ, เปรม วรุศ, เค เลิศสิทธิชัย, แซนต้า พงศภัค, มาร์ค จิรันธนิน, แสตมป์ พนัชษ์กรณ์, ลูค ภีมสรรค์” กำกับโดย “นิว ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” ส่งไม้ต่อให้กับซีรีส์ “แฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ Sweet Tooth, Good Dentist” ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความรักแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ชวนจักกะจี้หัวใจ นำแสดงโดย “มาร์ค ภาคิน, โอม ฐิภากร, วิว เบญญาภา,ปูน มิตรภักดี” ผ่านฝีมือของผู้กำกับ “เป๊ปซี่ บัญชร วรเศรษฐ์อารี” แล้วไปสนุกลุ้นระทึกกันต่อกับซีรีส์ “The Dark Dice เกมทอยทะลุมิติ” พบกับทีมนักแสดง “เจมีไนน์ นรวิชญ์, พรีม ชนิกานต์, พร้อม ทีปกร, อังเปา โอชิริส, มายเม่ ณิชาภา, เตโช พรหมสาขา” กำกับโดย “คีท กฤษดา คณิวิชาภรณ์”ก่อนถึงคิวของซีรีส์ที่เรียกเสียงกรี๊ดได้สุดพลัง “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The Ex-Morning” กับการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่ฮอต “คริส พีรวัส, สิงโต ปราชญา” ร่วมด้วยนักแสดง “อู๋ ธนบูรณ์, ก๊อตจิ ทัชชกร” รังสรรค์ผลงานโดยผู้กำกับ “ลิท ผดุง สมาจาร” และอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์จาก “คริส-สิงโต” คือคอนเสิร์ตที่จะมาเสิร์ฟความสนุกแบบเต็มพิกัดใน “PERAYA PARTY BEGIN AGAIN” แล้วส่งไม้ต่อให้กับซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปี “Scarlet Heart Thailand” พบกับ 7 พระเอกสุดฮอต “วิน เมธวิน, นนน กรภัทร์, เต ตะวัน, โฟร์ท ณัฐวรรธน์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เพิร์ธ ธนพนธ์, ฟอส จิรัชพงศ์” ที่จะมาประชันบทบาทกับนางเอกสาวคุณภาพ “ตู ต้นตะวัน” โดยถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ผิดหวังในความรักและโชคชะตาก็ดันพาเธอย้อนกลับไปในสมัยอดีตจนทำให้ได้พบกับชายหนุ่มทั้ง 7 คน ผลงานของผู้กำกับคนเก่ง “ฝน ขนิษฐา ขวัญอยู่” ปิดท้ายงานด้วยการเชิญผู้บริหาร “GMMTV” พร้อมด้วยทีมนักแสดงถ่ายภาพร่วมกัน บนเวที โดยทั้งหมดนี้คือการมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ