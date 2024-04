ยิ่งใหญ่! งานอภิมหาสงกรานต์รางน้ำ โดย คิง เพาเวอร์ นักท่องเที่ยวชาวไทย-ต่างชาติ ร่วมงานคับคั่ง ตอกย้ำ “ย่านรางน้ำ” จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก

ผ่านไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงานกับการผนึกกำลังครั้งใหญ่ โดยกลุ่มบริษัทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนย่านรางน้ำ ในการขานรับนโยบายรัฐและนำพลังซอฟต์เพาเวอร์ ยกระดับประเพณีสงกรานต์สู่งานเทศกาลโลก เผยตลอดการจัดงาน 6 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติเข้าร่วมงานคึกคัก ตอกย้ำพลังแห่งความเป็นไปได้ในการพัฒนาและยกระดับ “ย่านรางน้ำ” เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในวาระก้าวสู่ปีที่ 35 โชว์ศักยภาพจัด งาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ” ครั้งแรกกับการเล่นสงกรานต์บนถนนรางน้ำ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-16 เมษายนที่ผ่านมา ในการผนึกกำลังร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และชุมชนย่านรางน้ำในการขานรับนโยบายรัฐบาลในการนำพลังซอฟต์เพาเวอร์อย่างประเพณีสงกรานต์ ที่ยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ มาผสมผสานกับเสน่ห์และเอกลักษณ์ในพื้นที่ย่าน รางน้ำ พร้อมตอกย้ำแนวคิด “POWER YOUR WORLD” เป็นได้สุด เป็นไปได้ ในการพัฒนาย่าน รางน้ำเป็น “FESTIVALISATION” เดสติเนชั่นท่องเที่ยวสำหรับการเฉลิมฉลองทุกเทศกาล ของนักท่องเที่ยว ทั่วโลกที่วันนี้ได้ถูกปักหมุดเป็นหนึ่งในย่านสำคัญใจกลางเมืองที่ต้องมาเยือนโดยตลอดการจัดงาน 6 วัน พบว่ามีกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลาม ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ มีผู้เข้าร่วมงานเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขณะเดียวกันยังเกิดกระแสในโลกออนไลน์ โดยในวันพิธีเปิดงานวันที่ 11 เมษายน พบว่า แฮชแท็ก #KingPowerSongKranxENGFA ทะยานติดอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์โลกและอาเซียน และเช่นเดียวกับวัน “มหาสงกรานต์” วันที่ 13 เมษายน แฮชแท็ก #KingPowerSongkranXGF ติดอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ไทย สร้างการรับรู้และความตื่นตัวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติออกมาเที่ยวชมงานและเล่นน้ำจำนวนมากสำหรับรูปแบบในการจัดงานในปีนี้ มีการขยายพื้นที่การจัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว ครั้งแรกกับการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวออกมาเล่นสาดน้ำกันตลอดซอยรางน้ำ กับเทศกาลดนตรี “RANGNAM WATER STREET BY SUPERFLUID” และตลอดการจัดงานยังเต็มอิ่มกับความบันเทิงจากมินิคอนเสิร์ต กับกองทัพศิลปินกว่า 40 คน ขบวนแห่ อภิมหาสงกรานต์ 4 ภาค คาราวานม่วน หนุก สุข คัก และเหล่าขบวนนางงามที่มาร่วมสร้างสีสัน ดึงดูดความสนใจจากผู้ร่วมงานและแฟนคลับให้การตอบรับอย่างเนืองแน่นตลอดขบวนแห่ เช่นเดียวกับกิจกรรมอีกมากมายที่จัดเตรียมไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว อาทิ กิจกรรมสรงน้ำพระ การใส่ชุดไทยถ่ายรูปฟรี เกมงานวัด อิ่มอร่อยกับร้านอาหารชื่อดังของไทยและของอร่อยในย่านรางน้ำกว่า 50 ร้าน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม โปรโมชั่นพิเศษ สมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ได้ที่จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และ LINE Official Account : @KINGPOWER