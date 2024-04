"ไบรอัน ค็อกซ์" วิจารณ์ "วาคีน ฟีนิกซ์" แสดง Napoleon ได้ "ห่วยมาก"

ไบรอัน ค็อกซ์ แสดงความเห็นเรื่องนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อในลอนดอน“ห่วยมาก” ค็อกซ์ กล่าวถึงการแสดงของ วาคีน ฟีนิกซ์ ใน Napoleon “เป็นการแสดงที่แย่มากของ วาคีน ฟีนิกซ์ มันขนลุกจริงๆ ผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ คิดว่ามันเป็นความผิดของเขาล้วน ๆ เลย และไม่คิดว่า ริดลีย์ สก็อตต์ (ผู้กำกับ) จะช่วยอะไรเขาได้ด้วย ให้ผมเล่นคงจะเล่นได้ดีกว่า วาคีน ฟีนิกซ์ มากแน่ จะให้ผมพูดว่าหนังเรื่องนั้นดีก็คงไม่ได้ คงจะเป็นการพูดโกหกแน่ ๆ”ค็อกซ์ ยังวิจารณ์การแสดงของดารารุ่นน้องว่าแปลกประหลาด "แปลกพอ ๆ กับการอ่านชื่อเขานั่นแหละ วาคีน… วาควิน… ประหลาดดี มันเป็นการแสดงที่แปลกประหลาด”Napoleon ไม่ใช่มหากาพย์ทางประวัติศาสตร์เพียงเรื่องเดียวที่ ไบรอัน ค็อกซ์ พูดถึงในการให้สัมภาษณ์ เขายังวิจารณ์ภาพยนตร์ Braveheart ของเมล กิบสัน ซึ่งเล่าเรื่องประวัติศาสตร์สก็อตแลนด์ประเทศของ ไบรอัน ค็อกซ์ เองว่า“'Braveheart' เล่าเรื่องไร้สาระมากมาย” เขากล่าว “เมล กิ๊บสันนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่มันก็เต็มไปด้วยเรื่องโกหก ตัวละครตัวนั้นไม่เคยทำให้เจ้าหญิงฝรั่งเศสท้องแบบนั้นหรอก แต่มันเกิดขึ้นในหนังเรื่องนั้น ”ไบรอัน ค็อกซ์ เป็นที่รู้จักจากการแสดงบนเวทีและโทรทัศน์ เขาเคยได้รับรางวัลลอเรนซ์ โอลิเวียร์สองครั้ง, คว้ารางวัล Primetime Emmy และรางวัลลูกโลกทองคำ รวมถึงการได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล British Academy Television Award ที่ผ่านมามีผลงานอย่าง The Ring (2002), The Bourne Identity (2002), 25th Hour (2002), Troy (2004), The Bourne Supremacy (2004), Red Eye (2005), Zodiac (2007), Fantastic Mr. Fox (2009), Rise of the Planet of the Apes (2011) และ Churchill (2017) จนมาโด่งดังสุดขีดจากซีรีส์ Succession