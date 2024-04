หลังเข้าพิธีวิวาห์สุดอลังการกับนักธุรกิจระดับหมื่นล้าน "แอ็คมี่ วรวัฒน์" ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ล่าสุดนางเอกสาว “นนนี่ ณัฐชา ชูมักเคอร์” ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกแล้วโดย “นนนี่ ณัฐชา” ได้เผยรูปคู่สามีและภาพอัลตร้าซาวด์ลูกน้อย พร้อมข้อความว่า "thank you for coming to my family . Love you baby #10weeks"งานนี้บรรดาเพื่อนๆ พี่ๆ ในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันเป็นจำนวนมาก