ยอดจองโฟโต้บุ๊คพุ่งกว่า 50 ล้านบาท “ซี - นุนิว” ฉลองวันครบรอบแฟนด้อม จัด “ZeeNuNew 2nd Fan Sign” สุดอบอุ่น พร้อมอวดโฟโต้บุ๊คเล่มใหม่ “ZeeNuNew Be Closer” ที่ทำใจบางไม่ไหว

คิวงานฮอตต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ จนทำให้ 2 หนุ่ม “ซี พฤกษ์ พานิช” และ “นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” ได้รับโอกาสทำงานที่หลากหลายจนสั่งสมประสบการณ์มากมาย และด้วยศักยภาพที่เก่งรอบด้าน เลยทำให้มีผลงานให้แฟนคลับอย่างเหล่าซนซน ซันไชน์ นานานุ (ชื่อเรียกแฟนคลับ) ติดตามและคอยซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “ซี-นุนิว” ยังทำให้ใจบางกันสุด ๆ ด้วยการส่งโฟโต้บุ๊คเล่มที่ 2 “ZeeNuNew Be Closer” ออกมาให้แฟนคลับได้เป็นเจ้าของ ซึ่งจะได้อินไปกับภาพสวย ๆ ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น และความรักที่สะท้อนออกมาจาก “ซี-นุนิว” ซึ่งทำถึงตรงตามคอนเซปต์อย่าง “ZeeNuNew Be Closer” จริง ๆ เพราะใกล้ชิดสนิทแนบแน่นกันมาก จนเรียกได้ว่าเปิดครบทุกหน้าจนจบเล่ม แฟนคลับต้องยิ้มแก้มแตกแน่ ๆ พร้อมความพิเศษในโอกาสครบรอบ 2 ปี ที่ได้เปิดตัวชื่อด้อม “ซนซน” อย่างเป็นทางการในวันที่ 21 เมษายน โดยแฟนคลับผู้โชคดี 1,500 คน ได้มาใจฟูไปด้วยกันในงาน “ZeeNuNew 2nd Fan Sign” ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ที่จัดขึ้นเพื่อขอบคุณแฟนคลับที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด และฉลองวันครบรอบไปด้วยกัน โดยเป็นโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความสุข นอกจากนี้ผู้โชคดี 500 คน ยังได้ Say Hi และได้ลายเซนต์ “ซี-นุนิว” พร้อมสบตาระยะใกล้ จนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอีกด้วยสำหรับโฟโต้บุ๊ค “ZeeNuNew Be Closer” ซึ่งเป็นเล่มที่ 2 ในชีวิตของ “ซี-นุนิว” สัมผัสได้ถึง 2 หนุ่มที่โตขึ้นซึ่งมีความแตกต่างจากเล่มแรกที่ออกมาเมื่อปีก่อน โดย “ซี-นุนิว” เป็นผู้คิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมา พร้อมเอ็นจอยกับการไปถ่ายในสถานที่ต่าง ๆ อย่าง ปากคลองตลาด และสะพานพุทธ โดยให้อารมณ์แนวสตรีทที่สะท้อนให้เห็นอีกสไตล์ของ “ซี-นุนิว” รวมถึงยังใกล้ชิดกันอีกในสตูที่บอกได้เลยว่าต้องร้อง โอ้โห! ไปกับความเป็นมืออาชีพในการโพสต์ท่า แบบไม่ต้องไกด์ แต่มาจากอินเนอร์ด้านในที่เรียกได้ว่า “ซี-นุนิว” แพรวพราวสุด ๆ พร้อมกับนิยามที่ทั้งคู่บอกว่าโฟโต้บุ๊คเล่มนี้ แซ่บ สวย และมีความสุขงานนี้ “ซี-นุนิว” เผยว่า “โฟโต้บุ๊ค ZeeNuNew Be Closer เล่มนี้ พวกเราตั้งใจทำกันมาก ๆ ทั้งคิดคอนเซปต์เองที่อยากให้ออกมาในอารมณ์ของความใกล้ชิด เพราะพวกเราก็สนิทกันมาก ๆ Mood &Tone ของภาพก็มีความอบอุ่น มีกลิ่นอายความวินเทจ มีความสตรีท ที่เป็นอีกสไตล์ที่ไม่ค่อยเห็นพวกเราในมุมนี้ นอกจากนี้ยังมีบางภาพที่สลับกันถ่ายด้วย หวังว่าทุกคนจะชอบและประทับใจกับโฟโต้บุ๊คเล่านี้ ซึ่งทำมาเพื่อฉลองครบรอบ 2 ปี ซนซน ซึ่งเป็นแฟนคลับที่น่ารักของพวกเรา ชอบภาพไหนมาแชร์ให้ดูกันด้วยนะครับ”ไม่ใช่แค่แฮปปี้ไปกับโฟโต้บุ๊ค รวมถึงได้ใกล้ชิด “ซี-นุนิว” ในงาน Fan Sign เท่านั้น เพราะงานนี้ยังเต็มอิ่มไปกับ Mini Show จากทั้งคู่ ที่เตรียมมาเป็นพิเศษ เรียกได้ว่าเป็น 1 วันที่คุ้มค่าและมีความหมายกลายเป็นความทรงจำสุดอบอุ่นที่ “ซี-นุนิว” และแฟนคลับอย่างซนซน ซันไชน์ นานานุ ได้มีร่วมกัน