“ไบร์ท วชิรวิชญ์” ร่อนแถลงชี้แจง ถูก “บอล scrubb” ฟาด เอาเพลงไปร้องต่างประเทศ ไม่ขออนุญาต

เป็นดรามาประเด็นลิขสิทธิ์เพลงเมื่อ ศิลปินหนุ่มมือกีตาร์วง scrubb (สครับบ์) ได้โพสต์ลอยๆ ว่าถูกนำเพลงไปเล่นที่ต่างประเทศโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อน ซึ่งก็มีการคาดเดาไปต่างๆ นานา แต่ตอนนี้ไม่ต้องเดาแล้วเพราะ Cloud9 Entertainment ต้นสังกัดของนักร้องและนักแสดงหนุ่มได้ออกประกาศชี้แจงถึงการขออนุญาตใช้เพลงในงาน BRIGHT's HOME PARTY in JAPAN โดยระบุว่า…“ประกาศชี้แจงการขออนุญาตใช้เพลงในงาน BRIGHT's HOME PARTY in JAPAN จากที่มีข้อสงสัยถึงกรณีการขออนุญาตใช้เพลงในงาน BRIGHT's HOME PARTY in JAPAN ที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 และ 21 เมษายน 2567 ที่ผ่านมาทางบริษัทคลาวด์ไนน์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้ที่ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว ต้องขออนุญาตออกมาชี้แจงข้อมูลเพื่อคลายข้อสงสัยดังกล่าว ดังนี้บริษัทคลาวด์ไนน์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และ 'วชิรวิชญ์ ชีวอารี (BRIGHT)' ศิลปินภายใต้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน BRIGHT's HOME PARTY in JAPAN โดยมี PIA Corporation และ TV Asahi เป็นผู้จัดงานในการเตรียมงาน ผู้จัดงานได้มอบหมายให้ JASRAC (apanese Society for Rights of Authors,Composers, and Publishers หรือสมาคมสิทธิของผู้เขียน นักแต่งเพลงและสำนักพิมพ์ของญี่ปุ่น) เป็นผู้ดำเนินการติดต่อเพื่อขออนุญาตใช้เพลงต่าง ๆ ที่จะใช้ในงานดังกล่าวการดำเนินการติดต่อขออนุญาตใช้เพลงเป็นไปตามขั้นตอนของ JASRAC ซึ่งได้ติดต่อผู้ถือลิขสิทธิ์เพลงต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นที่อาจไม่ใช่ผู้ถือลิขสิทธิ์เดียวกันกับในประเทศไทย อย่างไรก็ตามในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ดำเนินการ โดย JASRAC ได้ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ทางบริษัท คลาวด์ไนน์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ต้องขออภัยต่อทุกๆ ท่านเป็นอย่างยิ่งที่อาจทำให้เกิดความไม่สบายใจมา ณ ที่นี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ Cloud9 Entertainment22 เมษายน 2567”