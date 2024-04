มาแน่ Oldboy เวอร์ชั่นซีรีส์ภาษาอังกฤษได้ ผกก.​ต้นฉบับคุมงาน! รับรองไม่ "เละ" เหมือนเวอร์ชั่นหนังฮอลลีวูด

Lionsgate Television ร่วมมือกับผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดัง ปาร์ค ชาน-วุค ในการพัฒนาภาพยนตร์เรื่อง Oldboy ที่ได้รับการยกย่องระดับเป็นหนึ่งในหนังคลาสสิกของเกาหลี สำหรับเวอร์ชั่นโทรทัศน์ปาร์ค ชาน-วุค ที่กำกับ และร่วมเขียนบทภาพยนตร์ต้นฉบับของเกาหลีใต้ จะดูแลการผลิต “Oldboy” ฉบับซีรีส์ ร่วมกับ ซิต ลิม หุ้นส่วนของเขาภาพยนตร์เรื่อง Oldboy ได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย กลายเป็นภาพยนตร์เกาหลีใต้เรื่องแรกที่ชนะรางวัลกรังด์ปรีซ์ที่เมืองคานส์ในปี 2004 และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหนังเกาหลีที่สำคัญที่สุดตลอดกาลภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากมังงะญี่ปุ่นในชื่อเดียวกัน เล่าเรื่องชายคนหนึ่งที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากที่คุมขัง ที่เขาถูกลักพาตัวมาโดยไม่รู้สาเหตุ และถูกขังนานถึง 15 ปี เมื่อได้รับอิสรภาพเขาจึงพยายามค้นหาสาเหตุขอเรื่องทั้งหมด ซึ่งหนังของ ปาร์ค ชาน-วุค มีความแตกต่างจากการ์ตูนต้นฉบับพอสมควรปาร์ค ชาน-วุค เป็นหนึ่งผู้กำกับที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกภาพยนตร์ ผลงานเรื่องอื่น ๆ ของเขาอย่าง The Handmaiden, Decision to Leave ล้วนได้รับคำชื่นชมเขายังเคยกำกับหนังฮอลลีวูดเรื่อง Stoker อำนวยการสร้างทั้งภาพยนตร์และซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง Snowpiercer และล่าสุดอำนวยการสร้าง และกำกับเรื่อง The Sympathizer ซึ่งนำแสดงโดยโรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ซึ่งเพิ่งฉายรอบปฐมทัศน์ทาง HBO