ถอดรหัสเพลงใหม่ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" งานนี้แซะ "คิม" เต็มๆ

นอกจากความตื่นเต้นของผลงานใหม่ที่มีเพลงอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ที่แบ่งเป็น 2 พาร์ทโดยมีจำนวนเพลงที่มากกว่า 31 เพลงแล้ว ล่าสุดชาวเน็ตยังพากันแสดงทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับเพลงในอันดับที่ 24 ที่ชื่อ thanK you alMee ด้วยว่ามีความหมายแสบๆ อะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าโดยหลายคนต่างพากันตั้งข้อสงสัยว่าเพลงซึ่งมีเนื้อหาเรื่องราวการบูลลีในเพลงนี้ ทำไมเทย์เลอร์ถึงต้องใช้คำภาษาอังกษตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันแบบไม่ถูกหลักไวยกรณ์ และ aIMee ในเพลงนั้นคือใคร? ก่อนจะถึงบางอ้อเมื่อมีบางคนมาบอกว่าลองให้ตัดตัวอักษรเล็กออกไปแล้วเอาตัวอักษรที่เหลือมาผสมกัน เพลงนี้จะเหลือเพียงคำว่า KIM เท่านั้นแล้วคิมที่ว่าคือใคร? ซึ่งชาวเน็ตฟันธงว่าก็คือตัวของ "คิม คาร์เดเชียน" อดีตภรรยาของคานเย เวสต์ ที่เป็นไม้เบื่อไม่เมากับตัวของนักร้องหญิงมาโดยตลอด โดยครั้งหนึ่ง คิม คาร์เดเชียน เองเคยจุดกระแสต่อว่าเทย์เลอร์ สวิฟต์ ว่าเป็นนังงูพิษจนกลายเป็นข่าวดังมาแล้วทั้งนี้สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตมั่นใจมากๆ ก็คือเนื้อร้องบางส่วนของเพลงที่ระบุว่า And one day, your kid comes home singin, "A song that only us two is gonna know is about you." แปลความหมายได้ว่า "และวันนึง ลูกเธอกลับมาบ้านร้องเพลง เป็นเพลงที่มีเราสองคนเท่านั้นที่จะรู้กัน..." ซึ่งตรงนี้ชาวเน็ตบอกว่ามันสอดคล้องกับคลิปที่ลูกสาววัย 11 ปีของคิม คาร์เดเชียน อย่าง "นอร์ธ เวสต์" เคยใช้เพลง Shake it Off ของเทย์เลอร์ เต้นกับผู้เป็นมารดาจนกลายเป็นคลิปไวรัลอยู่พักใหญ่นั่นเองพอได้ฟังแบบนี้บรรดาชาวเน็ตแฟนคลับของเทย์เลอร์ก็บรรลุธรรมทันที พร้อมพากันรู้สึกว่าเมื่อถึงเนื้อร้องของเพลงที่มีการแจกฟักทอง "เอมี่" นั้นจริงๆ แล้วจะต้องนึกถึงหน้าของใคร?