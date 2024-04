ฮือฮาทั้งโซเชียล “ฟิล์ม ธนภัทร” อวดหุ่นล่ำ ซิกแพคเป็นลอน รับวันเกิดอายุ 31 แบบปังๆ

เรียกว่าทำเอาฮือฮาทั้งโซเชียลกันเลยทีเดียว เมื่อล่าสุดพระเอกสุดหล่อออกมาเปิดโพสต์รับวันเกิดอายุเข้าสู่เลข 31 แบบปังๆ ด้วยการถอดเสื้ออวดหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์ม โชว์ความล่ำกล้ามแน่น บอดี้สวยๆ ซิกแพคเป็นลอนๆ ที่มาพร้อมความหล่อจนใจละลาย ผ่านอินสตราแกรม พร้อมแคปชั่นว่าท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆ แห่เข้ามากดไลก์ คอมเมนต์ชื่นชมกันสนั่นว่า โอ้โหววววว New Film ของแท้ สุขสันต์วันเกิดนะค้าา, Happy birthday! Hard work and great results!,ที่สุดเลยคนนี้ วินัยดีในทุกๆเรื่อง ของให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของน้องนะคะ Happy birthday ka,หูยยยยยยย,กี๊ดดดดด สุดมาก, Omg body very good i like ฯลฯ