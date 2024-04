“คีอานู รีฟส์” เปิดปากหลังโดนตั้งชื่อแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่เป็นชื่อตนเอง งงแต่ก็ขอบคุณ

ย้อนกลับไปเมื่อเดือน ก.พ. 2023 นักวิทยาศาสตร์แห่ง Bio Pilot Plant ประเทศเยอรมัน ได้ประกาศถึงการค้นพบสารประกอบใหม่ที่สามารถฆ่าเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคได้อย่างง่ายดายเมื่อเห็นคุณสมบัติของเจ้าแบคทีเรียนักทำลายล้าง ก็ทำให้พวกเขานึกถึงตัวละครอย่าง จอห์น วิค จึงตัดสินใจตั้งชื่อผู้รับบทนำของเรื่องซึ่งก็คือ คีอานู รีฟส์ ว่า “Keanumycins” ( คีอานูไมซิน ) ซึ่งเป็นไลโปเปปไทด์ชนิดหนึ่ง เป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยไขมันที่เชื่อมต่อกับเปปไทด์ ซึ่งไลโปเปปไทด์ถูกใช้เป็นยาปฏิชีวนะและสามารถมีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อราได้ดีส่วนเบื้องหลังถึงการตั้งชื่อนี้ ก็ได้มีการระบุว่า ไลโปเปปไทด์ ฆ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากจนนักวิทย์ฯอยากตั้งชื่อพวกมันตามชื่อ คีอานู นีฟส์ เพราะเขาเองก็มีอันตรายถึงชีวิตอย่างมากในบทบาทของเขาเช่นกันงานนี้หลังผ่านไปนานนับปี นักแสดงดังก็ได้มีโอกาสเผยความรู้สึก โดยตอบคำถามจากการที่มีคนตั้งกระทู้ใน Reddit Ask Me Anything ว่าเจ้าตัวรู้สึกอย่างไร ที่ถูกนำชื่อไปตั้งเป็นชื่อแบคทีเรียนักฆ่ากำจัดเชื้อรา ซึ่งเจ้าตัวตอบคำถามที่ทำเอาหลายๆคนประทับใจ จนไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงมีแต่คนรักและชื่นชม“พวกเขาน่าจะตั้งชื่อมันว่า จอห์น วิค นะครับ แต่มันก็เจ๋งดีเหมือนกัน เป็นเรื่องที่เกินคาดสำหรับผมมาก แต่ผมอยากขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ทุกๆคนเลยนะครับ ขอให้โชคดี และขอบคุณที่ช่วยเหลือพวกเราทุกคนด้วยครับ“ตามรายงานระบุว่า คีอานูไมซิน สามารถต่อสู้กับเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในพืช เช่น Botrytis cinera รวมถึงพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น Candida albicans จากการทดสอบซึ่งดำเนินการจนถึงขณะนี้ ที่ความเข้มข้นต่ำ ผลทดสอบปรากฏว่า คีอานูไมซิน จะไม่เป็นพิษต่อเซลล์ของมนุษย์คีอานูไมซิน จึงนับเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพัฒนายาต้านการออกฤทธิ์ใหม่ๆ (ยาที่หยุดการติดเชื้อรา) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่โลกเภสัชภัณฑ์กำลังต้องการอย่างที่สุดเวลานี้