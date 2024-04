“เวียร์ ศุกลวัฒน์” ฉลองวันเกิดอายุ 39 เรียบง่าย แต่มีความสุขเพิ่ม 2 เท่าจากภรรยาและลูก

เรียกว่าเป็นการฉลองวันเกิดอายุ 39 ปี ของพระเอกดังอย่างอบอุ่น เรียบง่าย ท่ามกลางทุกคนในครอบครัว มีภรรยาคนสวยและลูกสาวโดยล่าสุดทั้งสองได้พร้อมใจกันออกมาโพสต์รูปเป่าเค้ก ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข ซึ่งมีแคปชั่นว่า“วันเกิดปีนี้ ไม่รู้ครบกี่ขวบ รู้แต่มีความสุขเพิ่มขึ้นมาอีก2เท่า จากคุณภรรยา และลูกแสบน้อยของเรา ขอบคุณ @vikkiiexplorer ที่วันนี้พาเราไปกินข้าว ปล่อยปลา ทำบุญวันเกิด และจบด้วยเป่าเค้กกันที่บ้าน น่ารักที่สุดเลยครับขอบคุณกำลังใจตัวน้อยของเรา @wylyn.vw19 และสุขสันต์วันเกินคุณแม่แหม่มของพวกเราด้วยนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขทุกวันครับ @patti_naz”ด้านภรรยาก็มีแคปชั่นถึงสามีว่า“Happy Birthday to daddy Weir สุขสันต์วันเกิดงับอ้ายเวียร์คนเก่ง สุดหล่อ ครบรอบ 39 ปีแล้วเน้อ 😝❤️ All the best wish, happiness, prosperity and healthy to you ka. @weir19 @wylyn.vw19 @patti_naz”